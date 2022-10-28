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Moda

Tênis: o coringa que encaixa com qualquer look; veja opções com o branco básico

De peças de alfaiataria ao famosos jeans, o tênis é versátil e, principalmente, confortável. Saiba misturar e consiga looks incríveis

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 14:11

Publicado em 

28 out 2022 às 14:11
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Tênis: o coringa que encaixa com qualquer look; veja opções com o branco básico
Tênis: o coringa que encaixa com qualquer look; veja opções com o branco básico Crédito: Karla Furlan
A cada ano, a moda tem mais e mais explosões de novidades, tendências e informações. Um ponto forte é que, junto com isso, o conforto, a liberdade e autenticidade estão também em voga. Essa liberdade põe fim à frase: "Pra ficar bonita mulher até sofre".
Nada de sofrer. Afinal, saltos altíssimos e apertados não são mais sinônimo exclusivo de estilo e elegância. E quem veio derrubando esse paradigma com força total foi o queridinho tênis. 
No trabalho, na saidinha com os amigos, no passeio do final de semana, o tênis se tornou um dos maiores aliados dessa geração. E não é pra menos, tem coisa mais legal do que estar toda arrumada e confortável ao mesmo tempo?
Além disso, é um item democrático. Todo mundo tem um no armário. De todas as cores, modelos e estilos, eu posso te garantir que o mais amado e desejado, é o branquinho clássico e básico.
Mas será que tênis da mesmo pra usar em tantos looks e ocasiões? A resposta é super sim. Do jeans à alfaiataria, o tênis branco encaixa perfeitamente com todas as modelagens. Confira alguns looks com ele abaixo.

COM O JEANS

É uma dupla conhecida já. O jeans com o tênis é a combinação certa de conforto num look básico. Use e abuse do jeans até mesmo misturando mais alguns ingredientes na produção, como um cinto colorido, colares ou até blazer.
Tênis: o coringa que encaixa com qualquer look; veja opções com o branco básico
Tênis combina bastante com o jeans, formando looks despojados Crédito: Karla Furlan

COM ALFAIATARIA:

Dois mundos muito diferentes se misturam? Sim, o tênis com a alfaiataria dá certo. Entre uma peça clássica e a outra super despojada, é o que chamamos de Hi-lo, que já falamos aqui na coluna (entenda aqui).
Juntos formam um look divertido, criativo e super elegante. Então, você pode misturar tênis com calças de tecido, com blazer e camisarias. Aposte! Você vai arrasar.
Tênis: o coringa que encaixa com qualquer look; veja opções com o branco básico
Blazers e camisas sociais também vão muito bem com a peça Crédito: Karla Furlan

COM SAIAS E VESTIDOS:

O tênis encaixa lindamente com peças mais fluidas. Saias e vestidos midi ou longos amam um tênis. Não tenha medo! Use a saia midi com uma t-shirt ou o longo com a jaquetinha e finalize a produção com um tênis, você vai ver a mágica do estilo acontecer na hora.
Tênis: o coringa que encaixa com qualquer look; veja opções com o branco básico
Posso usar tênis com saia ou vestido? A resposta é: sim Crédito: Karla Furlan
DICA IMPORTANTE: O tênis branco será sempre um ponto neutro na sua produção. Então você pode usar e abusar de cores nas demais peças.
O tênis branco vai ser seu melhor amigo. Ele combina com tudo e vai te viciar a ponto de você querer aposentar o restante dos calçados (risos). Misture ele com brilho (para sair à noite), com calças coloridas (para o dia a dia), com conjuntinhos (para curtir o fim de semana), com blazer (para o trabalho)... Misture, arrasem e saiam cheias de estilo por aí.
Até a próxima semana.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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