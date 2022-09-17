Brazilcore: capixabas estão aderindo a nova tendência no ES; conheça

Faltando apenas dois meses para a Copa do Mundo 2022 no Qatar, muitos brasileiros já estão na expectativa do “rumo ao hexa”. Seja nos álbuns de figurinhas ou nas roupas coloridas com verde e amarelo, a verdade é que tem muita gente ansiosa com o maior evento futebolístico do planeta. E falando em vestuário, uma nova tendência ganhou destaque nos últimos tempos: o chamado Brazilcore.

Das redes sociais para as ruas, o “Brazilcore” está ganhando cada vez mais adeptos. Mas afinal, o que é essa moda? De uma forma geral, esse estilo consiste em se vestir com as cores da bandeira do Brasil, ou seja, verde, amarelo, azul e branco. Essa combinação, que inclusive popularizou com a camisa da seleção brasileira, é uma verdadeira onda mundo afora.

Famosos como Hailey Bieber, Dua Lipa e Anitta já demonstraram curtir o Brazilcore. No último domingo (11), a cantora Ludmilla também chamou atenção durante a sua apresentação no Rock in Rio vestindo a camisa da seleção brasileira. Para a consultora de moda, Karla Furlan, essa tendência cresceu com o sentimento de paixão pelo Brasil por causa da Copa e também pelo momento de pós-pandemia da Covid-19.

A moda do Brazilcore está fazendo sucesso com vários artistas como Hailey Bieber, Anitta, Dua Lipa e Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram

“O Brazilcore nada mais é do que trazer o verde, amarelo, azul e branco para as ruas. É um estilo street style que você abraça como look do dia. É muito bacana ver vários artistas nacionais e internacionais embarcando nessa onda, a gente acaba vendo o nosso país em todos os cantos (risos). Esse ritmo de Copa puxado por um pós pandemia fez com que as pessoas voltassem a amar o Brasil novamente”, afirmou Karla.

E tem capixaba empolgado com a moda do momento. A estudante de publicidade Sara Costaroni, de 18 anos, contou que gosta de vestir peças com cores mais chamativas como verde e amarelo. Segundo ela, o Brazilcore veio para valorizar ainda mais o nosso país e trazer as cores para o dia a dia.

“Eu adoro cores bem ‘verão’, coloridas e tudo que chama atenção. Eu uso no meu dia a dia, tanto para sair a noite em boate, festas e até na faculdade. Então posso dizer que o Brazilcore chegou em boa hora, valoriza o nosso país e também levanta o astral as nossas cores. Quando eu vou em uma loja de roupas, procuro logo as que estão na paleta do Brazilcore”, contou Sara.

A capixaba Sara Costaroni aderiu a moda do Brazilcore Crédito: Fernando Madeira

Se por um lado existe procura nas lojas, por outro, a demanda dos lojistas também cresceu e estão apostando cada vez mais nas cores do Brasil. A Bruna Faé tem uma loja de roupas femininas na Mata da Praia, em Vitória. De acordo com ela, foi preciso aumentar os pedidos de peças do estilo Brazilcore.

“As clientes estão vindo à procura dessas cores do Brazilcore. Eu atrelo essa demanda maior por causa da Copa do Mundo, as pessoas estão mais animadas e interessadas nesse estilo. Inclusive eu precisei aumentar os pedidos. Toda semana eu trago novidades dessa tendência aqui na loja”, disse a empresária.

A capixaba Sara Costaroni aderiu a moda do Brazilcore Crédito: Fernando Madeira

Com as vitrines em tons de Brasil e brasileiros estampando a nova moda, o Brazilcore está com tudo nos últimos tempos. A consultora de moda acredita que essa tendência veio para ficar, deixando de lado o “preconceito” com as combinações dessas cores vibrantes.

“Eu acho que essa moda veio para ficar. É muito interessante esse movimento porque o verde e amarelo não eram muito usados antigamente pelo fato de serem vibrantes, as pessoas achavam muito fortes. Mas é possível ficar estiloso com essas cores e fazer boas combinações”, ressaltou a consultora.

CAMISAS DE TIME

Além das cores do Brasil, não podemos deixar de fora as tradicionais camisas de time. No país do futebol, um estilo que anda muito forte nas ruas é estampar o time do coração em vários lugares. Não só em dias de jogo ou no estádio, esses “mantos” também são opções de looks para sair no dia a dia e inclusive à noite. O estudante de medicina Pedro Perez, de 23 anos, é um exemplo de pessoa que não larga a camisa do clube.

O cantor e estudante de medicina Pedro Perez diz que faz tudo com a camisa do Botafogo Crédito: Fernando Madeira