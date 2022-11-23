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Com estilo

Vitrine: roupas e acessórios para montar o look e torcer para o Brasil na Copa

Além de usar a camisa da seleção brasileira, é possível explorar as cores da bandeira na hora de escolher as peças de roupas e dos acessórios
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 15:51

Coleção Copa Sly Wear
A Sly Wear criou uma coleção especial para a Copa do Mundo Crédito: Divulgação Sly Wear
A Copa do Mundo do Catar já começou. E, no Brasil, as cores verde, amarelo e azul e branco tomam conta da decoração, das maquiagens e, claro, das roupas e acessórios. Tudo para torcer com muito estilo pela Seleção Brasileira que está na disputa para conquistar o hexacampeonato.
A consultora de imagem Janaína Gurgel conta que, além de poder usar a camisa oficial da seleção brasileira, também é possível explorar as cores da bandeira na hora de montar o look. "As cores combinadas deixam explícita a paixão pelo time. Para fugir do óbvio, vale combinar a camisa com outras peças como a calça pantalona, um short e até um terninho"
A profissional diz que a combinação do verde com o amarelo, ou do azul com o branco, já trazem a menção a composição do time. Vale também apostar nos looks monocromáticos combinados com acessórios nessas tonalidades. "Essa escolha deixar evidente que você é uma torcedora", diz a consultora. 
As opções são muitas. Tem os biquínis, tops e bodys coloridos com as cores da bandeira nacional. Ou usar a camisa da seleção, inclusive a estilo vintage, e apostar em calças e bermudas de alfaiataria de cores neutras. "É importante saber onde irá assistir o jogo, para não extrapolar e ficar caricato", diz Janaína Gurgel. Para eles, vale apostar em camisas, shorts e tênis nas tonalidades do verde, amarelo ou azul. 
A consultora Karla Furlan, colunista de HZ, diz que dá até para usar brilhos sem medo. "Aproveite aquela blusinha que não tenha muita informação, pra coordenar com muito glamour. Use e abuse dos shortinhos e saias de paetês. O contraste fica incrível e você pode também combinar com o tênis branco". 
Para quem não se sente à vontade de short, a dica é misturar a camiseta com peças longas. "Escolha saias longas, pantalonas ou até mesmo um vestido. Você pode usar a t-shirt por cima do vestido com um nozinho ajustando a cintura", diz Karla Furlan. Decidido o look, capriche também na make e abuse na criatividade. E, se for assistir aos jogos em casa, aposte no pote de pipoca ou na petisqueira, com as cores do Brasil, para torcer com estilo. 

ESCOLHA O LOOK PARA TORCER PELO BRASIL

Vitrine para copa do mundo
Um seleção de peças para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo Crédito: Divulgação
  1. T-shirt Futebol, da Osklen. Preço: R$ 247,00
  2. Body da Amaro. Preço:  R$ 109,90
  3. Balde Pipoca Brasil, na Americanas. Preço: R$ 14,90  
  4. Mini Bolsa Porta-Celular Brizza, da Arezzo. Preço: R$ 159,90
  5. Colar Mari, da Lebana. Preço: R$ 79,00
  6. Short Jab, no Shop2gether. Preço: R$ 278,69
  7. Body infantil, da PatPat. Preço: R$ 48,21
  8. Pulseira Togetherband. Preço: R$ 120,00 
  9. Brinco Cubismo, da Navarro Acessórios. Preço: R$ 119,00
  10. Havaianas. Preço: R$ 26,99
  11. Óculos Adidas Originals Eyewear. Preço: R$ 620 ,00
  12. Chuck Taylor All Star, da Converse. Preço: R$ 249,90
Looks para a Copa do Mundo
Um seleção de peças para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo Crédito: Divulgação
  1. T-shirt 'Pra Jogo', da Farm. Preço: R$ 198,00
  2. Bolsa de Nylon, na C&A. Preço: R$ 99,99
  3. T-shirt amarela, da Foxton. Preço: R$ 238,00
  4. Short Masculino Leblon, da Reserva. Preço: 449,00
  5. Colar Feminino Zaika Brasil, no Shoptime. Preço: R$94,40
  6. Short cintura alta, na Damyller. Preço: R$ 259,00
  7. Birken Arizona Eva, no Iguatemi 365. Preço: R$ 380,00
  8. Pingente Jolie Copa, da Monte Carlo. Preço: R$ 290,00
  9. Tênis, da My Shoes. Preço: R$ 269,00
  10. Tênis Vans. Preço: R$ 299,99
  11. Sandália Papete Deja, da Schutz Vitória. Preço: R$ 420,00
  12. Polo feminina, da Sau + Shop2gether. R$264,00
  13. Petisqueira Artesanal, na Westwing. Preço: R$ 89,90

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