Vitrine: roupas e acessórios para montar o look e torcer para o Brasil na Copa

A Sly Wear criou uma coleção especial para a Copa do Mundo Crédito: Divulgação Sly Wear

A Copa do Mundo do Catar já começou. E, no Brasil, as cores verde, amarelo e azul e branco tomam conta da decoração, das maquiagens e, claro, das roupas e acessórios . Tudo para torcer com muito estilo pela Seleção Brasileira que está na disputa para conquistar o hexacampeonato.

A consultora de imagem Janaína Gurgel conta que, além de poder usar a camisa oficial da seleção brasileira, também é possível explorar as cores da bandeira na hora de montar o look. "As cores combinadas deixam explícita a paixão pelo time. Para fugir do óbvio, vale combinar a camisa com outras peças como a calça pantalona, um short e até um terninho".

A profissional diz que a combinação do verde com o amarelo, ou do azul com o branco, já trazem a menção a composição do time. Vale também apostar nos looks monocromáticos combinados com acessórios nessas tonalidades. "Essa escolha deixar evidente que você é uma torcedora", diz a consultora.

As opções são muitas. Tem os biquínis, tops e bodys coloridos com as cores da bandeira nacional. Ou usar a camisa da seleção, inclusive a estilo vintage, e apostar em calças e bermudas de alfaiataria de cores neutras. "É importante saber onde irá assistir o jogo, para não extrapolar e ficar caricato", diz Janaína Gurgel. Para eles, vale apostar em camisas, shorts e tênis nas tonalidades do verde, amarelo ou azul.

Para quem não se sente à vontade de short, a dica é misturar a camiseta com peças longas. "Escolha saias longas, pantalonas ou até mesmo um vestido. Você pode usar a t-shirt por cima do vestido com um nozinho ajustando a cintura", diz Karla Furlan. Decidido o look, capriche também na make e abuse na criatividade. E, se for assistir aos jogos em casa, aposte no pote de pipoca ou na petisqueira, com as cores do Brasil, para torcer com estilo.

ESCOLHA O LOOK PARA TORCER PELO BRASIL

Um seleção de peças para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo Crédito: Divulgação

T-shirt Futebol, da Osklen. Preço: R$ 247,00 Body da Amaro. Preço: R$ 109,90

Balde Pipoca Brasil, na Americanas. Preço: R$ 14,90

Mini Bolsa Porta-Celular Brizza, da Arezzo. Preço: R$ 159,90

Colar Mari, da Lebana. Preço: R$ 79,00 Short Jab, no Shop2gether. Preço: R$ 278,69 Body infantil, da PatPat. Preço: R$ 48,21

Pulseira Togetherband. Preço: R$ 120,00

Brinco Cubismo, da Navarro Acessórios. Preço: R$ 119,00

Havaianas. Preço: R$ 26,99 Óculos Adidas Originals Eyewear. Preço: R$ 620 ,00 Chuck Taylor All Star, da Converse. Preço: R$ 249,90



Um seleção de peças para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo Crédito: Divulgação