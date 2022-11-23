Vitrine: roupas e acessórios para montar o look e torcer para o Brasil na Copa

A Copa do Mundo do Catar já começou. E, no Brasil, as cores verde, amarelo e azul e branco tomam conta da decoração, das maquiagens e, claro, das roupas e acessórios. Tudo para torcer com muito estilo pela Seleção Brasileira que está na disputa para conquistar o hexacampeonato.
A consultora de imagem Janaína Gurgel conta que, além de poder usar a camisa oficial da seleção brasileira, também é possível explorar as cores da bandeira na hora de montar o look. "As cores combinadas deixam explícita a paixão pelo time. Para fugir do óbvio, vale combinar a camisa com outras peças como a calça pantalona, um short e até um terninho".
A profissional diz que a combinação do verde com o amarelo, ou do azul com o branco, já trazem a menção a composição do time. Vale também apostar nos looks monocromáticos combinados com acessórios nessas tonalidades. "Essa escolha deixar evidente que você é uma torcedora", diz a consultora.
As opções são muitas. Tem os biquínis, tops e bodys coloridos com as cores da bandeira nacional. Ou usar a camisa da seleção, inclusive a estilo vintage, e apostar em calças e bermudas de alfaiataria de cores neutras. "É importante saber onde irá assistir o jogo, para não extrapolar e ficar caricato", diz Janaína Gurgel. Para eles, vale apostar em camisas, shorts e tênis nas tonalidades do verde, amarelo ou azul.
A consultora Karla Furlan, colunista de HZ, diz que dá até para usar brilhos sem medo. "Aproveite aquela blusinha que não tenha muita informação, pra coordenar com muito glamour. Use e abuse dos shortinhos e saias de paetês. O contraste fica incrível e você pode também combinar com o tênis branco".
Para quem não se sente à vontade de short, a dica é misturar a camiseta com peças longas. "Escolha saias longas, pantalonas ou até mesmo um vestido. Você pode usar a t-shirt por cima do vestido com um nozinho ajustando a cintura", diz Karla Furlan. Decidido o look, capriche também na make e abuse na criatividade. E, se for assistir aos jogos em casa, aposte no pote de pipoca ou na petisqueira, com as cores do Brasil, para torcer com estilo.
ESCOLHA O LOOK PARA TORCER PELO BRASIL
- T-shirt Futebol, da Osklen. Preço: R$ 247,00
- Body da Amaro. Preço: R$ 109,90
- Balde Pipoca Brasil, na Americanas. Preço: R$ 14,90
- Mini Bolsa Porta-Celular Brizza, da Arezzo. Preço: R$ 159,90
- Colar Mari, da Lebana. Preço: R$ 79,00
- Short Jab, no Shop2gether. Preço: R$ 278,69
- Body infantil, da PatPat. Preço: R$ 48,21
- Pulseira Togetherband. Preço: R$ 120,00
- Brinco Cubismo, da Navarro Acessórios. Preço: R$ 119,00
- Havaianas. Preço: R$ 26,99
- Óculos Adidas Originals Eyewear. Preço: R$ 620 ,00
- Chuck Taylor All Star, da Converse. Preço: R$ 249,90
- T-shirt 'Pra Jogo', da Farm. Preço: R$ 198,00
- Bolsa de Nylon, na C&A. Preço: R$ 99,99
- T-shirt amarela, da Foxton. Preço: R$ 238,00
- Short Masculino Leblon, da Reserva. Preço: 449,00
- Colar Feminino Zaika Brasil, no Shoptime. Preço: R$94,40
- Short cintura alta, na Damyller. Preço: R$ 259,00
- Birken Arizona Eva, no Iguatemi 365. Preço: R$ 380,00
- Pingente Jolie Copa, da Monte Carlo. Preço: R$ 290,00
- Tênis, da My Shoes. Preço: R$ 269,00
- Tênis Vans. Preço: R$ 299,99
- Sandália Papete Deja, da Schutz Vitória. Preço: R$ 420,00
- Polo feminina, da Sau + Shop2gether. R$264,00
- Petisqueira Artesanal, na Westwing. Preço: R$ 89,90