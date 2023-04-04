Puxadinho Moxuara terá 10 shows gratuitos até o dia 16 em Cariacica

O feriado está batendo na porta. Que tal curti-lo com música e comida boa? Quem estiver em Cariacica pode aproveitar a 3ª edição do Puxadinho Moxuara. Ele acontece de quinta (6) a domingo (9), dá uma parada e volta de 13 a 16 de abril, no estacionamento externo do Shopping Moxuara, no bairro São Francisco, em Cariacica.
Na programação, 10 atrações musicais, muita comida e diversão para a família. Entre os artistas convidados, Rickson Maioli, Samba Crioulo, Macucos, Ph Dias, Leq Samba, Pele Morena, Ubando, Casaca e Rodrigo Balla. A garotada também terá seu momento de diversão com o show do Macakids especial de Páscoa, no domingo (9). O evento abre as portas diariamente às 17h com entrada franca.
Na parte gastronômica, as pessoas vão encontrar petiscos, hambúrgueres, franguinho e cervejas artesanais com preços a partir de R$ 12.
Os estandes serão ocupados por Petiscaria Pérola Negra, Mister Frango, Um Senhor Espeto e Fat Guys. No time das cervejas artesanais, estão garantidas as cervejarias Barba Ruiva, Kingbier e Alquimistas. O Bar One Drink também estará no evento com sua carta de drinques.
SERVIÇO
- 3ª EDIÇÃO DO PUXADINHO MOXUARA
- Quando: de 06 a 09 e de 13 a 16 de abril, sempre a partir das 17h
- Onde: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
- Entrada gratuita
PROGRAMAÇÃO
- PRIMEIRA SEMANA
- 06/04: Imagina Samba (21h)
- 07/04: Rickson Maioli (21h)
- 08/04: Samba Crioulo (19h) e Macucos (21h30)
- 09/04: Macakids (17h) e Ph Dias (20h)
- SEGUNDA SEMANA
- 13/04: Leq Samba (20h30)
- 14/04: Pele Morena (21h)
- 15/04: Ubando (19h) e Casaca (21h30)
- 16/04: Rodrigo Balla (20h30)