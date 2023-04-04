Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Puxadinho Moxuara terá 10 shows gratuitos até o dia 16 em Cariacica
Festão

Puxadinho Moxuara terá 10 shows gratuitos até o dia 16 em Cariacica

Evento, que acontece no estacionamento do Shopping Moxuara, vai do samba ao rock, passando até por atrações infantis e muita gastronomia; Veja a programação
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 11:02

Festival Puxadinho Moxuara acontece no estacionamento do Shopping Moxuara Crédito: Instagram/@puxadinhomoxuara
O feriado está batendo na porta. Que tal curti-lo com música e comida boa? Quem estiver em Cariacica pode aproveitar a 3ª edição do Puxadinho Moxuara. Ele acontece de quinta (6) a domingo (9), dá uma parada e volta de 13 a 16 de abril, no estacionamento externo do Shopping Moxuara, no bairro São Francisco, em Cariacica.
Na programação, 10 atrações musicais, muita comida e diversão para a família. Entre os artistas convidados, Rickson Maioli, Samba Crioulo, Macucos, Ph Dias, Leq Samba, Pele Morena, Ubando, Casaca e Rodrigo Balla. A garotada também terá seu momento de diversão com o show do Macakids especial de Páscoa, no domingo (9). O evento abre as portas diariamente às 17h com entrada franca.
Na parte gastronômica, as pessoas vão encontrar petiscos, hambúrgueres, franguinho e cervejas artesanais com preços a partir de R$ 12.
Os estandes serão ocupados por Petiscaria Pérola Negra, Mister Frango, Um Senhor Espeto e Fat Guys. No time das cervejas artesanais, estão garantidas as cervejarias Barba Ruiva, Kingbier e Alquimistas. O Bar One Drink também estará no evento com sua carta de drinques.

SERVIÇO

  • 3ª EDIÇÃO DO PUXADINHO MOXUARA
  • Quando: de 06 a 09 e de 13 a 16 de abril, sempre a partir das 17h
  • Onde: no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
  • Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO

  • PRIMEIRA SEMANA
  • 06/04: Imagina Samba (21h)
  • 07/04: Rickson Maioli (21h)
  • 08/04: Samba Crioulo (19h) e Macucos (21h30)
  • 09/04: Macakids (17h) e Ph Dias (20h)

  • SEGUNDA SEMANA
  • 13/04: Leq Samba (20h30)
  • 14/04: Pele Morena (21h)
  • 15/04: Ubando (19h) e Casaca (21h30)
  • 16/04: Rodrigo Balla (20h30)

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feira de empreendedorismo reúne artesanato e gastronomia em Cariacica
Imagem de destaque
Como reabertura do Estreito de Ormuz e queda no valor do petróleo podem afetar o Brasil
Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados