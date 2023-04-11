Festival Queremos: saiba onde assistir ao evento com Marisa Monte e Liniker

Faltam quatro dias para o QUEREMOS! Festival. O evento promete reunir nomes como Liniker, Poze do Rodo e Marisa Monte na Marina da Glória, Rio de Janeiro, no próximo sábado (15). Se você não tem condições de ir até o evento, poderá curtir tudo de casa.
O Amazon Music transmitirá ao vivo e gratuitamente os shows do QUEREMOS! Festival 2023. A partir das 14h, o público poderá acompanhar os shows no canal do Amazon Music na Twitch e no aplicativo Amazon Music.
Os shows terão apresentação de Nina Oliveira, atriz, cantora, compositora e apresentadora do Amazon Music News, e Alê Garcia, escritor, criador de conteúdo e publicitário responsável pelo podcast e canal do YouTube Negro da Semana, eleito um dos 20 Creators Negros Mais Inovadores do País pela Forbes.
“Conectar fãs e artistas é um dos nossos principais compromissos, e pelo segundo ano consecutivo vamos levar a incrível experiência do QUEREMOS! Festival para milhares de pessoas de todo o Brasil e do mundo de forma totalmente gratuita”, afirma Bruno Vieira, head do Amazon Music no Brasil.
SERVIÇO
- QUEREMOS! Festival 2023
- Quando: sábado - 15 de abril
- Horário: transmissão com início às 14h e previsão de término às 4h.
- Onde assistir: canal do Amazon Music na Twitch e aplicativo Amazon Music
LINE-UP E APRESENTAÇÃO
- Palco Bosque:
- 14h - Dj Tamy
- 16h10 - Rachel Reis
- 18h20 - Yasmin Lacey
- 20h30 - Cymande
- 23h25 - Liniker
- 01h50 - Mc Poze do Rodo
- Palco Cidade:
- 15h05 - Zé Ibarra
- 17h15 - Rico Dalasam
- 19h25 - Russo Passapusso & Antonio Carlos & Jocafi
- 21h50 - Marisa Monte
- 00h45 - Flora Motas
- 02h55 - Batekoo