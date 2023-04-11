Festival Queremos: saiba onde assistir ao evento com Marisa Monte e Liniker

Marisa Monte na turnê Portas quando passou pelo ES em 2022 Crédito: Mônica Zorzanelli

Faltam quatro dias para o QUEREMOS! Festival. O evento promete reunir nomes como Liniker, Poze do Rodo e Marisa Monte na Marina da Glória, Rio de Janeiro, no próximo sábado (15). Se você não tem condições de ir até o evento, poderá curtir tudo de casa.

O Amazon Music transmitirá ao vivo e gratuitamente os shows do QUEREMOS! Festival 2023. A partir das 14h, o público poderá acompanhar os shows no canal do Amazon Music na Twitch e no aplicativo Amazon Music.

Os shows terão apresentação de Nina Oliveira, atriz, cantora, compositora e apresentadora do Amazon Music News, e Alê Garcia, escritor, criador de conteúdo e publicitário responsável pelo podcast e canal do YouTube Negro da Semana, eleito um dos 20 Creators Negros Mais Inovadores do País pela Forbes.

“Conectar fãs e artistas é um dos nossos principais compromissos, e pelo segundo ano consecutivo vamos levar a incrível experiência do QUEREMOS! Festival para milhares de pessoas de todo o Brasil e do mundo de forma totalmente gratuita”, afirma Bruno Vieira, head do Amazon Music no Brasil.

SERVIÇO

QUEREMOS! Festival 2023

Quando: sábado - 15 de abril



sábado - 15 de abril Horário: transmissão com início às 14h e previsão de término às 4h.



transmissão com início às 14h e previsão de término às 4h. Onde assistir: canal do Amazon Music na Twitch e aplicativo Amazon Music



LINE-UP E APRESENTAÇÃO