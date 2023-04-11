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Emagrecimento

Jojo Todynho consegue resultados com dieta e desiste de cirurgia bariátrica

A cantora já perdeu 24 kg e, por isso, optou seguir o plano de emagrecimento com os métodos tradicionais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 14:43

A funkeira Jojo Todynho na festa Combatchy realizado no Espaaço das Américas, na zona oeste de São Paulo (SP), em 2017
A funkeira Jojo Todynho na festa Combatchy realizado no Espaaço das Américas, na zona oeste de São Paulo (SP), em 2017 Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Jojo Todynho, que já havia iniciado o processo pré-operatório para cirurgia bariátrica, com a realização de exames necessários e a adoção de estilo de vida saudável, desistiu do procedimento. No Instagram, na segunda-feira, 10, a cantora relatou que seguirá com os métodos tradicionais para a perda de peso: dieta e prática de atividade física.
"Não vou fazer a bariátrica, porque com alimentação e treino eu tenho conseguido chegar ao meu objetivo e eu tomei a decisão de não fazer mais", declarou Jojo.
Recentemente, a artista comemorou ter perdido 24 kg em dois meses.
Segundo ela, havia optado pela cirurgia porque "não estava querendo treinar e fazer dieta". "Estava achando que a bariátrica iria fazer um milagre, né? E não é assim. Então tomei gosto por treinar, por fazer uma alimentação mais adequada e decidi não fazer mais a bariátrica", ressaltou.
Neste ano, Jojo se diz focada na saúde e está compartilhando diariamente seu processo nas redes sociais.
Além disso, a cantora ingressou recentemente na faculdade de Direito e planeja ser delegada.

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