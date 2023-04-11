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Boninho deixará público decidir se fecha ou não quarto do 'BBB23'

Nas redes sociais a opinião do público está dividida entre fechar o quarto Fundo do Mar ou o Deserto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 14:29

O diretor Boninho postou um vídeo dando spoilers de como será a disputa desta semana
O diretor Boninho postou um vídeo dando spoilers de como será a disputa desta semana Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho
Boninho abriu uma enquete em suas redes sociais nesta segunda-feira, 10, para saber se deve ou não fechar um dos quartos da casa do BBB23.
Até o momento desta reportagem, a opção "sim" está com 83% dos votos, já a opção "deixa mais", está com 17%.
Todas as edições o quarto menor é fechado algumas semanas antes do fim do programa, como aconteceu com o Lollipop na edição de 2022.
Nas redes sociais as opiniões sobre qual quarto fechar estão divididas. Alguns pedem para fechar o Fundo do Mar, outros, o Deserto.
"Fecha o deserto!! queremos as senhoritas morello dormindo no chão do fundo do mar", pediu um perfil. "Fecha! de preferência o fundo do mar, se o black sozinho incomodou as proprietárias imagina ter que aturar o bonde todo!", disse outro.

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