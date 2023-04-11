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Guimê divulga carta após expulsão do 'BBB 23' e cita depressão e ansiedade

Mesmo após a expulsão do BBB 23 por importunação sexual, cantor diz que continuam atacando a ele e as pessoas que ama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 09:42

MC Guimê se pronuncia após acusação de importunação sexual
MC Guimê durante o BBB 23 Crédito: Reprodução/Rede Globo
Expulso do Big Brother Brasil 23 e cortado da final do programa, MC Guimê divulgou uma carta aberta na noite desta segunda-feira (10) para falar do que vem passando. Acusado de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez - o que causou sua saída do reality show -, Guimê assume seu erro e fala em depressão e ansiedade.
“Não vim tentar justificar o injustificável, todo erro tem suas consequências e eu estou passando por essas. Fui eliminado, me redimi, estou aprendendo com cada situação e continuam me atacando e atacando pessoas que eu amo. Já perdi muito com tudo isso. O que querem mais?”, questiona Guimê na carta.
Ele segue falando que vive de sua arte e que pretende cuidar de si próprio.
Pretendo cuidar da minha mente, do meu coração e do meu espírito que não estão bem, mas creio que em breve vai ficar!
Guimê conta que resolveu abrir o coração por contar com fãs que seguem com ele. Ele termina usando uma citação: “A depressão e a ansiedade não são sinais de que você é fraco. São sinais de que você permaneceu forte por muito tempo”.
Guimê divulga carta após expulsão do 'BBB 23' e cita depressão e ansiedade
Guimê divulga carta após expulsão do 'BBB 23' e cita depressão e ansiedade Crédito: Reprodução/Instagram

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