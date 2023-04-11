Guimê divulga carta após expulsão do 'BBB 23' e cita depressão e ansiedade

MC Guimê durante o BBB 23 Crédito: Reprodução/Rede Globo

Expulso do Big Brother Brasil 23 e cortado da final do programa, MC Guimê divulgou uma carta aberta na noite desta segunda-feira (10) para falar do que vem passando. Acusado de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez - o que causou sua saída do reality show -, Guimê assume seu erro e fala em depressão e ansiedade.

“Não vim tentar justificar o injustificável, todo erro tem suas consequências e eu estou passando por essas. Fui eliminado, me redimi, estou aprendendo com cada situação e continuam me atacando e atacando pessoas que eu amo. Já perdi muito com tudo isso. O que querem mais?”, questiona Guimê na carta.

Ele segue falando que vive de sua arte e que pretende cuidar de si próprio.

Pretendo cuidar da minha mente, do meu coração e do meu espírito que não estão bem, mas creio que em breve vai ficar!

Guimê conta que resolveu abrir o coração por contar com fãs que seguem com ele. Ele termina usando uma citação: “A depressão e a ansiedade não são sinais de que você é fraco. São sinais de que você permaneceu forte por muito tempo”.