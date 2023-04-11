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Reality show

No 'BBB 23', DR entre Sarah Aline e Ricardo e choro de Nicácio marcam pós-Jogo da Discórdia

Brothers tiveram de trocar emojis do Queridômetro nesta segunda-feira, 10
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 14:11

Aline Wirley detona Fred Nicácio em jogo da discórdia: “Arrogante! Não me subestime”
Aline Wirley detona Fred Nicácio em jogo da discórdia: “Arrogante! Não me subestime” Crédito: Reprodução/TV Globo
O Jogo da Discórdia vem mexendo cada vez mais com os participantes do programa BBB 23. Na segunda-feira, 10, eles tiveram de trocar emojis do Queridômetro entre si, o que movimentou os ânimos da casa e gerou até uma DR entre Sarah Aline e Ricardo.
Às vésperas da eliminação desta terça-feira, 11, os brothers continuaram trocando farpas e desabafos durante a madrugada.
Sarah e Fred Nicácio choraram por medo de deixar o jogo, enquanto Ricardo tranquilizou Bruna Griphao.
Veja o resumo do que aconteceu durante a madrugada do 'BBB 23'

Jogo da Discórdia

Os ânimos começaram a se intensificar durante o Jogo da Discórdia. O emoji mais escolhido pelos participantes foi o de "planta", o que gerou diversas tretas entre eles. Fred Nicácio foi o participante que mais recebeu emojis, enquanto Amanda, Larissa e Domitila não receberam nenhum.
O destaque vai para a briga entre Nicácio e Aline Wirley, que repercutiu nas redes sociais. A cantora respondeu ao médico após ser chamada de "planta". Depois de ter o tempo encerrado durante a dinâmica, Nicácio respondeu: "Mas você está brava?."

DR de Sarah Aline e Ricardo

Fred Nicácio também esteve envolvido na DR entre Sarah e Ricardo. No Jogo da Discórdia, o médico afirmou que Ricardo não faz parte do Top 3 da psicóloga.
O assunto rendeu entre o casal durante a madrugada. Os dois tiveram a primeira conversa na presença de Fred e Ricardo se mostrou abalado com a situação.
Mais tarde, eles voltaram a falar sobre o assunto. Sarah admitiu estar errada, pediu desculpas ao biomédico e revelou que pensa que deixará a casa nesta terça.
Ricardo pontuou que pensa que Fred está tentando separar o casal. "Mais uma vez, ele joga você contra mim em um ao vivo. Eu acho que você não prestou atenção nisso", disse.

Sarah abalada

Após o Jogo da Discórdia, Sarah se mostrou abalada com as brigas e com a possível eliminação. A psicóloga aproveitou a madrugada para pedir desculpas a Aline Wirley por ter chamado a cantora de "omissa".
"Uma palavra minha pesou. [...] O meu coração está pedindo perdão para você, mas eu sei que não muda o fato de que já foi dito", disse ela.

Fred Nicácio chora por medo do paredão

Durante uma conversa com Domitila Barros e Cezar Black, Fred chorou por medo de deixar a casa na terça. "Não quero ir embora, eu quero ficar com vocês aqui", disse o brother enquanto era consolado pelos aliados.

Ricardo tranquiliza Bruna Griphao

Em conversa com as sisters do Quarto Fundo do Mar, Ricardo tranquilizou Bruna Griphao em relação ao paredão desta terça-feira e disse pensar que a sister não será eliminada.
O biomédico afirmou que percebeu que Sarah está abalada nas últimas semanas, o que pode ser motivo para a eliminação da psicóloga. "Não quero que ela saia para esse cara [Fred Nicácio]. Se ela tiver que sair, ela sai em um próximo, mas nesse ela não sai", comentou.
Bruna revelou que pensa que também pode deixar a casa, mas Ricardo respondeu: "Para mim, não é sobre você. Para mim, é entre Fred e Sarah."

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