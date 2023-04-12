Adriane Galisteu confessa que descontava a ansiedade no cigarro

Adriane Galisteu Crédito: Antonio Chahestian/Record

A apresentadora Adriane Galisteu, 49 anos, participou do podcast FabTalks, de Fabiana Justus, filha de Roberto Justus, na terça-feira, 11.

Durante o bate-papo, Adriane falou sobre seu vício por cigarros, que segundo dados do Vigitel 2021, atinge pessoas maiores de 18 anos, sendo cerca de 9,1% da população, 11,8% homens e 6,7% mulheres.

Adriane confessou que lidava com a ansiedade fumando, até perceber que o hábito estava fazendo mal a saúde dela. "Eu fumei muitos anos da minha vida e eu tentava segurar no cigarro minha ansiedade", explicou a apresentadora.

"Já faz nove anos que eu parei de fumar, quase 10 anos, e eu achei que eu fosse morrer quando fosse parar de fumar, porque eu falei, 'agora vai dobrar a minha ansiedade'. Minha ansiedade vai pra onde agora?", se questionou na época.

Como normalmente acontece, a pessoa que deixa de fumar procura sanar sua ansiedade ou dependência em outra coisa, e a apresentadora estava certa de que não focaria sua ansiedade na comida. Foi então que ela buscou uma outra solução, a prática de atividades físicas.

"O exercício físico me ajuda muito [porque] ao mesmo tempo em que me ajuda fisicamente, [também] ajuda muito a minha cabeça", contou Adriane.