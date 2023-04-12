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Adriane Galisteu confessa que descontava a ansiedade no cigarro

‘Já faz nove anos que eu parei de fumar, quase 10 anos, e eu achei que eu fosse morrer quando fosse parar de fumar’, disse a apresentadora durante entrevista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 13:04

Adriane Galisteu
Adriane Galisteu Crédito: Antonio Chahestian/Record
A apresentadora Adriane Galisteu, 49 anos, participou do podcast FabTalks, de Fabiana Justus, filha de Roberto Justus, na terça-feira, 11.
Durante o bate-papo, Adriane falou sobre seu vício por cigarros, que segundo dados do Vigitel 2021, atinge pessoas maiores de 18 anos, sendo cerca de 9,1% da população, 11,8% homens e 6,7% mulheres.
Adriane confessou que lidava com a ansiedade fumando, até perceber que o hábito estava fazendo mal a saúde dela. "Eu fumei muitos anos da minha vida e eu tentava segurar no cigarro minha ansiedade", explicou a apresentadora.
"Já faz nove anos que eu parei de fumar, quase 10 anos, e eu achei que eu fosse morrer quando fosse parar de fumar, porque eu falei, 'agora vai dobrar a minha ansiedade'. Minha ansiedade vai pra onde agora?", se questionou na época.
Como normalmente acontece, a pessoa que deixa de fumar procura sanar sua ansiedade ou dependência em outra coisa, e a apresentadora estava certa de que não focaria sua ansiedade na comida. Foi então que ela buscou uma outra solução, a prática de atividades físicas.
"O exercício físico me ajuda muito [porque] ao mesmo tempo em que me ajuda fisicamente, [também] ajuda muito a minha cabeça", contou Adriane.
"Durante muito tempo eu malhei de madrugada. Me dava angústia eu ia pra esteira correr, pra tentar evitar essa angústia que é o parar de fumar. É muito difícil parar de fumar, foi uma das coisas mais difíceis que fiz na vida foi e esse negócio de parar de fumar. Me sinto orgulhosa de ter conseguido, mas sei que não é uma tarefa fácil."

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