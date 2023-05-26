Vovôs de Vargem Alta ganham podcast onde contam suas histórias

Estudantes lançam podcast com histórias dos avós em Vargem Alta Crédito: Rickson Moura

Ouvir histórias antigas e resgatar memórias para serem ouvidas a novas gerações. Esse foi o objetivo de 12 alunos da Escola Municipal de Educação Básica João Domingos Fassarella, em Castelinho, interior em Vargem Alta , Região Serrana do Espírito Santo. O projeto ‘Biblioteca de Avós’ é resultado de oficinas realizadas na unidade e que virou um podcast disponível ao público gratuitamente em várias plataformas.

Vó Elza, Vó Olides, Vó Maria José, Vó Irene e Vô Oreste. Em cada episódio, é contada a história de um avô. No total, são cinco episódios que estão disponíveis nas plataformas no Spotify e YouTube.

O encontro de gerações, com os jovens estudantes e cinco moradores da comunidade, aconteceu em março nas oficinas ofertadas pelo professor Victor Hugo Amorim, na escola da comunidade rural. Durante todo o processo, os alunos construíram roteiro, gravaram as entrevistas e participaram da edição.

De acordo com Sara Passabon, produtora executiva, o projeto teve inspiração da "Biblioteca Humana", ação criada em 2000 na Dinamarca, pela ONG “Stop Violence!”, em que alguém vai para uma biblioteca e, ao invés de pegar um livro para ler, se encontra com uma pessoa para ouvir a história dela.

Estudantes lançam podcast com histórias dos avós em Vargem Alta

"Adaptamos a ideia do projeto dinamarquês para a Castelinho focando apenas nos vovôs e vovós da comunidade, com o objetivo de valorizar as histórias orais e promover o contato pessoal", complementa Sara.

Uma das entrevistadas é Elza Maria Bremenkamp Rossetto, de 80 anos. A ex professora da comunidade, falou da importância do projeto. “Acho importante pois, eu mesma, gosto muito de histórias de antigamente, de ouvir as pessoas, contar as histórias. Para aos mais novos, é importante para não ficar no esquecimento”, contou em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.