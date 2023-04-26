Pintura ao vivo em casamento no ES viraliza; será que a moda pega?

Pamela Reis chamou atenção nas redes sociais após pintar um casamento ao vivo pela primeira vez Crédito: Acervo pessoal

Depois da inserção de bandas com famosos e danças sincronizadas de noivos e padrinhos, uma nova moda iniciada por aqui pode "acontecer" nas próximas cerimônias de casamento. Trata-se da captação do momento do "sim, sim" numa tela feita por um artista plástico.

O registro do matrimônio de Débora e Mateus que o diga. A tela produzida ao vivo pela capixaba Pamela Reis durante a cerimônia está ganhando as redes sociais nos últimos dias. O convite foi feito pela própria noiva e a artista topou o desafio de pintar pela primeira vez um casamento ao vivo, usando tinta (acrílica e óleo), tela e uma nova técnica de sua própria criação, capaz de agilizar o processo artístico.

O resultado do processo de criação pode ser conferido em um reels no Instagram que caiu nas graças dos internautas, chamando a atenção para o talento, a rapidez e a criatividade de Pamela.

"A cerimônia aconteceu sexta (21), em Vila Velha. A noiva me procurou em dezembro dizendo que era um sonho ter o casamento pintado ao vivo. Ela revelou que tinha entrado em contato com outros profissionais e nenhum - por vários motivos - tinha topado a empreitada", explica Reis, em bate-papo com "HZ".

"Comecei a pintar às 15h, no instante do beijo. O trabalho demorou em torno de seis horas para ser concluído. Terminei em meio à festa, com a presença de vários convidados ansiosos em ver como ficaria o resultado. Foi a minha primeira experiência pintando ao vivo. É uma emoção diferente e uma pressão para que tudo dê certo", declara a capixaba, dizendo que ficou quatro meses testando a nova técnica para agilizar o trabalho (até para dar tempo de entregar o serviço durante a festa).

Só lembrando: nesse tipo de trabalho, praticamente não há espaço para erros. "Pintei a primeira camada com tinta acrílica, para que a pintura secasse em pouco mais de 15 minutos. Depois, fui fazendo o contorno dos detalhes em tinta a óleo. Tudo foi 'saindo' como se fosse uma 'mágica', uma fotografia tirada pelos meus olhos", inicia Pamela.

"É uma pintura em tempo real, com sentimento e significado. Também usei técnicas que aplico em meus mais de 20 anos de experiência nas artes visuais, como observar a perspectiva, luz, sombra, textura e volume da imagem. Mas confesso que também apostei no instinto, na ideia de captar a emoção do momento", completa, em tom poético.

PAIXÃO

Pamela é formada em Artes Visuais pela Ufes e tem mestrado em Artes pela mesma instituição, concluído em 2019. Seus primeiros desenhos começaram a ser notados quando tinha apenas 14 anos. "Pintava coisas simples, vistas em revistas, como natureza, flores e paisagens. Pintei um quadro com tulipas, que logo chamou a atenção dos vizinhos. Muitos vieram me pedir aulas. Aos 15 anos, fiz um curso básico de pintura, até para saber quais as melhores tintas e telas deveria usar", rememora, dizendo seu mantra que leva desde a infância.

Todos nascem sabendo desenhar e pintar. Normalmente, na adolescência, as pessoas param e eu decidi continuar. Tudo o que praticamos diariamente só vai aprimorando. Era um sonho de criança, fiz de tudo para dar certo.

Recentemente, o trabalho de Reis também chamou a atenção na Expo Tatto Vitória, que aconteceu no início de abril na capital capixaba. "Fui convidada para fazer duas pinturas tendo fotografias como base. Fiz um cachorro e um autorretrato, esse em tela de 1,98m. Usei uma foto quando estava com oito meses de gravidez, tirada por Thiago Sarnaglia. A pintura ficou pronta em oito horas".

"Estou embarcando agora na arte comercial. Antes, quando fazia apenas trabalhos conceituais, viajei com várias exposições pelo país, chegando a ganhar alguns prêmios em mostras. São pinturas abstratas, que exploram luz e sombras em meio a dobras de tecidos. Tem muito da sensualidade natural do ser humano", adianta, dizendo que pretende expandir suas obras pintadas ao vivo.

"Tenho alguns sonhos, sabe (risos). Um deles é pintar um show ao vivo, em um palco, enquanto a banda toca para uma multidão. Há outro desejo, esse bem mais plausível, que pretendo colocar em prática brevemente: pintar uma árvore de ipê - com troncos e galhos - durante uma cerimônia de casamento. Quero usar tinta nas mãos dos convidados e dos noivos, aplicando na tela como se fossem folhas", aponta.

Pamela dá aulas diariamente em seu ateliê, em Jardim Camburi (Vitória), tanto para iniciantes como para iniciados. Os interessados - tanto em ter aulas quanto em encomendar trabalhos - podem entrar em contato pelas redes sociais ou pelo WhatsApp (27) 99850-6932.

Reis adianta, porém, que a técnica de pintar ao vivo não é simples e só os artistas mais experientes devem se aventurar.

"Não se trata somente de aprender a técnica. Tem toda a questão da agilidade, de saber captar a ação, de concentração ou mesmo de aguentar a pressão do momento, como pessoas ao redor observando, ansiosas pelo resultado", destaca.

Lógico que uma pergunta logo vem à cabeça: quanto custa ter um casamento, um batismo, um parto ou mesmo uma cena de amor (por que não?) pintada ao vivo?