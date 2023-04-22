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Cultura

Literatura no ES: 3 obras fresquinhas para apreciar no feriado

Lançamentos incluem temática infantil, poesia e relato de viagem; todas os livros estão à venda pela internet
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 09:00

Literatura no ES: 3 obras fresquinhas para apreciar no feriado
Literatura no ES: 3 obras fresquinhas para apreciar no feriado Crédito: Freepik
Se você é do time dos que preferem aproveitar um feriado acompanhado de bons livros, que tal conferir três lançamentos de autores do Espírito Santo? As obras "fresquinhas" incluem temática infantil, poesia e relatos de viagem através de fotografias.
Para te deixar por dentro desses lançamentos, a equipe de 'HZ' listou, abaixo, as obras mais recentes dos autores Bella Nogueira, Aline Dias e Vitor Graize — essa última ainda contará com evento de lançamento na próxima semana — e algumas informações sobre cada livro. Confira:

1. "ANTES QUE CHEGUE MAIO", de Bella Nogueira

Como diz o título, antes que chegue o mês de maio, você precisa conferir o primeiro lançamento da capixaba Bella Nogueira. Pelas 44 páginas da obra, estão escritos poemas e poesias autorais sobre experiências pessoais da autora e cantora, que até cantou no palco do extinto reality Superstar (TV Globo). O livro ainda aborda sentimentos como nostalgia, paixão, expectativa e espera.
Outros pontos abordados são o período de ansiedade anterior ao mergulho e o ócio quando o momento de explosão criativa está longe. O mês, escolhido para estar no nome da obra, é especial para Bella por marcar o desenvolvimento de outros trabalhos na área da música.
“Maio é um mês marcante na minha vida e na minha carreira. O “Explicanção” foi criado em maio; subi no palco do Superstar (Globo) em 1º de maio; entre outras situações que fazem deste um mês peculiar e que sempre me traz alguma surpresa. Então, eu tenho de me preparar todo ano para saber o que maio vai me reservar”, conta Bella.
  • "ANTES QUE CHEGUE MAIO"
  • AUTORA: Bella Nogueira
  • CATEGORIA: Poemas/Poesia
  • QUANTIDADE DE PÁGINAS: 44
  • VALOR: R$ 42
  • ONDE COMPRAR:  Site da editora Pedregulho

2. "E SE O MUNDO DESCOSTURA?", de Aline Dias

Em “E se o mundo descostura?”, o leitor conhecerá a amizade de Desalinho e Delírio. Duas meninas que, mesmo com visões de mundo tão distintas — uma sob a ótica de uma criança negra e outra de uma criança cadeirante —, costuram um laço tão forte que nenhum puxão consegue afrouxá-lo. 
Voltada para o público infantil, entre 8 e 12 anos, o livro foi desenvolvido para incluir crianças com baixa visão, cegas e que ainda não sabem ler. Por isso, a obra conta com uma versão em áudio e diagramação e ilustrações completamente legíveis. Através da história, são abordados temas como superação, diferenças, sentimentos e saudade.
Segundo Aline, a primeira versão da história foi escrita há mais de 12 anos em homenagem a uma amiga de infância que faleceu em 2002.
“A solidão da minha amiga, que não conseguia se locomover na cidade, sempre me incomodou muito. Essa história estava engasgada tanto porque o afeto é importante quanto porque o ir e vir também é”, contou.
  • "E se o mundo descosturar?"
  • AUTORA: Aline Dias
  • CATEGORIA: Infantil
  • QUANTIDADE DE PÁGINAS: 36
  • VALOR: R$ 50
  • ONDE COMPRAR: Site da Editora Maré 

3.  "VIR DE TÃO LONGE", de Vitor Graize

Produtor dos filmes "Os Primeiros Soldados" e "Arábia", Vitor Graize está lançando um livro de fotografias e relatos de suas viagens ao Líbano. Em "Vir de Tão Longe", o autor capta o cotidiano de uma comunidade das montanhas libanesas e também as crises políticas, problemas econômicos e os efeitos sociais causados pela guerra civil na Síria por meio de fotografias tiradas entre 2013 e 2015.
Bisneto de um imigrante libanês, além das 59 fotografias, Graize também apresenta um texto de não-ficção em versão bilíngue português-árabe e arquivos familiares, com documentos e retratos antigos. Estes materiais permitem conhecer um pouco mais sobre um Líbano pouco explorado, sobre a emigração libanesa para o Brasil e os diálogos estabelecidos entre estas duas culturas.
"Ao fotografar, buscava retratar situações do dia a dia, da família e do trabalho. Tinha como principal preocupação não incorrer em uma representação estereotipada do mundo árabe. Há, por exemplo, poucas referências, nas imagens, à destruição, ainda muito presente, causada pela guerra civil libanesa”, diz o autor citando o conflito ocorrido entre 1975 e 1990 que deixou inúmeras sequelas no país.
  • "Vir de Tão Longe"
  • AUTOR: Vitor Graize
  • CATEGORIA: Fotografias/Relato de Viagem
  • QUANTIDADE DE PÁGINAS: 208
  • VALOR: R$ 70
  • LANÇAMENTO: Terça, 25 de abril, a partir das 19h, na Mosaico Fotogaleria, R. Aristóbulo Barbosa Leão, 500 - Loja 18 - Mata da Praia, Vitória
  • ONDE COMPRAR: No site do coletivo editorial Borda
Com informações das assessorias de imprensa

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