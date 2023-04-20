Boninho anuncia abertura das inscrições para o BBB 24

O diretor Boninho anunciou as inscrições do BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho

O BBB 23 nem acabou e as inscrições para a próxima edição já foram anunciadas. O diretor Boninho usou as redes sociais no início da tarde para contar que a partir de amanhã as inscrições para o BBB 24 estarão abertas.

"É amanhã! Vamos abrir as inscrições para o BBB 24 durante o programa! Então, fica ligado que só vamos disponibilizar 35% das vagas. Se prepara", escreveu o diretor do reality na publicação.

No vídeo o diretor conta outros detalhes. “Atenção, preste bem atenção, isso aqui não é um Big Fone. É para avisar vocês que amanhã, dia 21, a gente vai abrir as inscrições para o Big Brother 24. E vão ser, por enquanto, só 35% das vagas. Fica ligado, prepara o seu vídeo. Corre! Conta para a gente a sua história, conta para a gente como você é, de cara lavada, sem efeito, é isso que a gente quer”, disse ele.