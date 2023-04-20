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Boninho anuncia abertura das inscrições para o BBB 24

Em um vídeo nas redes sociais, o diretor disse que  por enquanto, será liberado 35% das vagas. Ele ainda deu dicas para  os candidatos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 15:07

O diretor Boninho postou um vídeo dando spoilers de como será a disputa desta semana
O diretor Boninho anunciou as inscrições do BBB 24  Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho
O BBB 23 nem acabou e as inscrições para a próxima edição já foram anunciadas. O diretor Boninho usou as redes sociais no início da tarde para contar que a partir de amanhã as inscrições para o BBB 24 estarão abertas.
"É amanhã! Vamos abrir as inscrições para o BBB 24 durante o programa! Então, fica ligado que só vamos disponibilizar 35% das vagas. Se prepara", escreveu o diretor do reality na publicação.
No vídeo o diretor conta outros detalhes. “Atenção, preste bem atenção, isso aqui não é um Big Fone. É para avisar vocês que amanhã, dia 21, a gente vai abrir as inscrições para o Big Brother 24. E vão ser, por enquanto, só 35% das vagas. Fica ligado, prepara o seu vídeo. Corre! Conta para a gente a sua história, conta para a gente como você é, de cara lavada, sem efeito, é isso que a gente quer”, disse ele.
Boninho também disse que a próxima edição do BBB terá novidades. “Esse ano vai ter camarote, pipoca e vai ter também... Putz, essa eu não posso contar ainda. Mas é mais espaço para vocês que querem curtir o Big Brother”, afirmou.

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