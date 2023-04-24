TendaLab: Simone comemora 50 anos de carreira com show em Vitória

Simone é um dos nomes confirmados para a edição de 2023 do TendaLab Crédito: TendaLab/Divulgação

TendaLab 2023, como prometido, volta a divulgar novas atrações em sua programação, marcado para os dias 16 e 17 de junho, no estacionamento da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. Após anunciar nomes como Leci Brandão, Mukeka di Rato e Gaby Amarantos , o, como prometido, volta a divulgar novas atrações em sua programação, marcado para os dias 16 e 17 de junho, no estacionamento da, em Vitória

Agora, chegou a vez de entrarem no line-up a cantora Simone, a banda ÀTTØØXXÁ, a capixaba Budah, o grupo JAHZZ e a DJ Úrsula Pussynail. São apresentações para todos os gostos e com entrada franca.

Simone - o nome mais "quente" entre os novos anunciados - traz para o festival o show "Tô Voltando", que celebra os 50 anos de sua bem sucedida carreira. No palco, promete percorrer clássico por clássico de sua imensa trajetória, tendo como destaques "O Que Será", "Jura Secreta", "Começar de Novo" (veja clipe abaixo), "Encontros e Despedidas" e, claro, "Tô Voltando".

Criado em 2015, o ÀTTØØXXÁ é formado por RDD (DJ, voz e produtor musical); Raoni Knalha (Voz); OZ (voz e bateria) e Chibatinha (guitarra). O som é uma mistura de vários elementos periféricos associados ao pagodão baiano e a produção do Bass Culture, tudo com uma estética contemporânea e afrofuturista.

Abaixo, confira um dos sucessos da trupe, "A Noite do Golpe".

TALENTOS DO ES

Compositora, cantora e rapper capixaba, Budah, outra atração confirmada do TendaLab, é dona de letras marcantes e sempre carregadas de referências ao R&B. Com parcerias com nomes como Djonga e MC Cabelinho, a artista é a front feminina que compõe a nova temporada de shows do coletivo Poesia Acústica, além de ter sido convidada para participar do projeto internacional COLORS. Recentemente, ela assinou contrato com a Universal Music

A capixaba Budah é um dos nomes confirmados para o TendaLab 2023 Crédito: Divulgação

A DJ e Drag Queen Úrsula Pussynail - outro nome confirmado no evento - é sinônimo de empoderamento e música. No comando das pick ups de diversos espaços da Grande Vitória, ela constrói sets que contam uma história através da mixagem. Na pista, a drag mistura pop internacional e nacional de todas as eras.

Um flerte experimental entre o jazz e o reggae deu origem ao projeto JAHZZ, a última novidade anunciada no line-up. Idealizado pelo cantor, compositor e percussionista Jahfa e pelo músico e produtor musical Gabriel Ruy, o movimento surgiu no Espírito Santo.

JAHZZ, com Jahfa e Gabriel Ruy, também está no line-up do TendaLab Crédito: TendaLab/Divulgação

O som da banda veio da improvisação, do swing e dos ritmos não lineares do Jazz que se misturaram com os cortes rítmicos e dançantes do Reggae. O swing deu origem a um estilo musical único, com descobertas sonoras e o interesse em parcerias com outros artistas, como os cantores Ney Matogrosso e Xande Pilares, o baixista Bi Ribeiro e a cantora Tamy. No repertório, canções autorais como "Bora e Bálsamo".

TENDA PLURAL

Com a curadoria e idealização da produtora cultural Lucia Caus, o TendaLab tem o objetivo de, a cada nova edição, ser um painel plural da música produzida no Espírito Santo e no Brasil, além de um espaço de formação de plateia.