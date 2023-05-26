Com espécies exóticas, Parque Botânico Vale recebe Exposição Estadual de Orquídeas

Parque Botânico Vale promove a 12ª Exposição Estadual de Outono de Orquídeas neste sábado (27) e domingo (28) Crédito: Parque Botânico Vale

Exóticas, multicoloridas, cobiçadas e quase sempre de rara beleza, as orquídeas voltam a ser destaque no Parque Botânico Vale, em Vitória. Neste sábado (27) e domingo (28) acontece no espaço a 12ª Exposição Estadual de Outono de Orquídeas, um evento que costuma atrair muitos orquidófilos (pessoas que apreciam essa espécie de planta) como também amantes da natureza.

Para o deleite dos visitantes, o encontro deve expor em torno de 300 a 400 plantas. Em destaque as que estão no auge da floração, como a Cattleyas Trianaes (colombiana), Cattleyas Walkerianas (brasileira), Sofronitis Wittigianas (brasileira), Sofronitis Brevipeduculatas (brasileira), Laelia Prestans (brasileira) e Laelia Pumilas(brasileira). É muita beleza junto!

Claro que a exposição também vai trazer raridades, como a Sofronites Coccinea Borboleta, que é endêmica das regiões montanhosas do Espírito Santo e floresce em altitudes acima de 700 metros do nível do mar.

A Sofronites Coccinea Borboleta é uma das espécies de orquídeas presentes na exposição Crédito: Parque Botânico Vale

E os visitantes também poderão colocar a mão na massa. O encontro promoverá curso sobre cuidados com a planta, um espaço de comercialização, como também uma oficina de Kokedama, uma técnica de origem japonesa que consiste em envolver a planta em uma esfera de musgo e substrato. Para participar da aula, basta fazer a inscrição gratuita na administração do parque.

Pintou uma fome básica? O Parque Botânico Vale possui uma lanchonete. Também é possível adquirir alimentos por meio de revendedores autorizados em bikes de chup-chup gourmet, pipoca gourmet, água de coco e produtos derivados de mel, além de um food truck de sorvete. Uma boa dica para um fim de semana em família.

12ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE OUTONO DE ORQUÍDEAS

QUANDO: Sábado (27) e domingo (28), das 9h às 17h, no Parque Botânico Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca