Simples Assim: peça com "globais" encerra turnê no ES; veja horários

Cena da peça "Simples Assim" Crédito: Dalton Valerio

"Que a gente possa celebrar o contato físico, os encontros presenciais, o aqui e o agora". Para a atriz Maria Eduarda de Carvalho, é essa a grande lição que o espetáculo "Simples Assim" busca deixar para o público. Acompanhada de Georgiana Góes e Mouhamed Harfouch, a artista desembarca em Vitória, entre os dias 26 e 28 de maio, para apresentar, no Sesc Glória, as três últimas sessões da turnê do espetáculo.

Com textos adaptados por Rosane Lima, o elenco traz para o palco crônicas de Martha Medeiros sobre o impacto da tecnologia nas relações humanas, sempre com um toque de humor. O objetivo é arrancar boas risadas mas, principalmente, fazer o público se identificar com aqueles personagens e repensar o cuidado com o contato humano.

Entre os causos contados no teatro, estão histórias de um casal que só se comunica pelo celular, de uma moça cansada de aparelhos eletrônicos e que resolve se mudar para outro planeta e até de uma senhora que lida com nomofobia, nome dado ao transtorno de quem tem medo de ficar sem celular.

"São várias histórias que vão se conectando pelas personagens. Não é uma história que tem uma cronologia, um começo meio e fim. São histórias que começam e terminam mas que se entrelaçam. O público vai entendendo essa relação entre as personagens. Eles se divertem imensamente mas, ao mesmo tempo, saem reflexivos", explicou Maria Eduarda de Carvalho sobre "Simples Assim".

Cenas da peça "Simples Assim" Crédito: Dalton Valerio

Esta é a segunda vez que a atriz vem a Vitória para apresentar um espetáculo teatral. A primeira foi, em 2016, para a montagem de "Depois do Amor". Daqui, ela guarda boas lembranças mesmo de uma ida a Guarapari para passar o Carnaval com a família. "A gente alugou um apartamento e ficou todo mundo junto. Tinha cama por toda a casa, colchonete, essas coisas de viagem em família. Eu me lembro muito da praia onde a gente passava areia preta no corpo (risos)", conta.

A VIDA REAL E A INTERNET

Diferente das personagens que vai interpretar no Sesc Glória, a atriz compartilha que busca valorizar as relações "tête-à-tête" e que não deixa a tecnologia afetar tanto sua vida pessoal — sua única relação "ruim" com as redes é quando o assunto é o WhatsApp. Mesmo assim, para Maria Eduarda, é o olhar mais demorado sobre o outro que prevalece em suas relações interpessoais.

"Eu não tenho problema com as redes sociais, mas o WhatsApp... Esta ferramenta de comunicação direta com o mundo, me suga e atrapalha muito a minha capacidade de concentração. Acho que o texto não me bateu de uma forma tão intensa porque eu prezo muito por contato. Eu tenho uma filha e faço muita questão da gente ficar junto, da gente conversar. Eu tenho uma família grande - como te falei sobre a visita a Guarapari - e a gente faz muita questão de se encontrar, de se ver todo domingo, de almoçar junto. E o celular nunca interrompe muito esses momentos. Eu acho que não me bateu tanto por isso, porque eu acho que eu tenho muita apreço pelo mundo real, pelo presencial e por essa troca humana", disse.

Com as histórias entrelaçadas de figuras, ao mesmo tempo, distópicas e reais, Maria Eduarda espera, com "Simples Assim", fazer o público repensar a forma como a humanidade está lidando com o outro e colocar aquela pulga atrás da orelha: para onde os afetos estão sendo conduzidos?

Eu gosto muito de uma frase do Chico Buarque, de uma música dele chamada 'Todo sentimento', que fala sobre o tempo da delicadeza. Eu acho que valorizar o afeto, o toque, o presencial, vem um pouco dessa possibilidade de retornar a olhar para o parceiro ou para uma outra pessoa e enxergar ela como um ser humano assim como você. E ter empatia por ela, se sensibilizar porque ela também é humana e está passando pelas mesmas questões. Eu acho que a gente perdeu essa possibilidade de olhar para o outro e entender que é um ser humano e que precisa das mesmas coisas que a gente precisa. Acho que a gente chegou em um lugar de egoísmo, de cegueira para o que é humano

RETORNO AOS PALCOS

As apresentações do espetáculo "Simples Assim" marcam o retorno da atriz aos palcos. Em abril de 2023, Maria Eduarda de Carvalho e Mouhamed Harfouch substituíram Julia Lemmertz e Pedroca Monteiro para as sessões finais da turnê que passou por Belém, Campinas e Ribeirão Preto até chegar em terras capixabas.

Ainda em conversa com HZ, a atriz contou como está se sentindo neste momento, após as incertezas do mundo artístico durante a pandemia da Covid-19.

É um momento muito especial porque talvez seja uma despedida do espetáculo. Espero, realmente, que o público goste como nós gostamos de fazer. (...) Essa turnê, para mim, é realmente muito especial porque, em algum momento da pandemia, eu duvidei de que seria possível voltar para o teatro, por conta de tudo que a gente estava vivendo. E eu realmente acredito muito na arte como uma ferramenta de transformação existencial e social. Estar de volta, poder fazer isso de novo nesse momento, depois de tanta dor, depois de tudo o que a gente sofreu nestes últimos três anos, é enriquecedor

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