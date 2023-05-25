Simples Assim: peça com "globais" encerra turnê no ES; veja horários

"Que a gente possa celebrar o contato físico, os encontros presenciais, o aqui e o agora". Para a atriz Maria Eduarda de Carvalho, é essa a grande lição que o espetáculo "Simples Assim" busca deixar para o público. Acompanhada de Georgiana Góes e Mouhamed Harfouch, a artista desembarca em Vitória, entre os dias 26 e 28 de maio, para apresentar, no Sesc Glória, as três últimas sessões da turnê do espetáculo.
Com textos adaptados por Rosane Lima, o elenco traz para o palco crônicas de Martha Medeiros sobre o impacto da tecnologia nas relações humanas, sempre com um toque de humor. O objetivo é arrancar boas risadas mas, principalmente, fazer o público se identificar com aqueles personagens e repensar o cuidado com o contato humano.
Entre os causos contados no teatro, estão histórias de um casal que só se comunica pelo celular, de uma moça cansada de aparelhos eletrônicos e que resolve se mudar para outro planeta e até de uma senhora que lida com nomofobia, nome dado ao transtorno de quem tem medo de ficar sem celular.
"São várias histórias que vão se conectando pelas personagens. Não é uma história que tem uma cronologia, um começo meio e fim. São histórias que começam e terminam mas que se entrelaçam. O público vai entendendo essa relação entre as personagens. Eles se divertem imensamente mas, ao mesmo tempo, saem reflexivos", explicou Maria Eduarda de Carvalho sobre "Simples Assim".
Esta é a segunda vez que a atriz vem a Vitória para apresentar um espetáculo teatral. A primeira foi, em 2016, para a montagem de "Depois do Amor". Daqui, ela guarda boas lembranças mesmo de uma ida a Guarapari para passar o Carnaval com a família. "A gente alugou um apartamento e ficou todo mundo junto. Tinha cama por toda a casa, colchonete, essas coisas de viagem em família. Eu me lembro muito da praia onde a gente passava areia preta no corpo (risos)", conta.
A VIDA REAL E A INTERNET
Diferente das personagens que vai interpretar no Sesc Glória, a atriz compartilha que busca valorizar as relações "tête-à-tête" e que não deixa a tecnologia afetar tanto sua vida pessoal — sua única relação "ruim" com as redes é quando o assunto é o WhatsApp. Mesmo assim, para Maria Eduarda, é o olhar mais demorado sobre o outro que prevalece em suas relações interpessoais.
"Eu não tenho problema com as redes sociais, mas o WhatsApp... Esta ferramenta de comunicação direta com o mundo, me suga e atrapalha muito a minha capacidade de concentração. Acho que o texto não me bateu de uma forma tão intensa porque eu prezo muito por contato. Eu tenho uma filha e faço muita questão da gente ficar junto, da gente conversar. Eu tenho uma família grande - como te falei sobre a visita a Guarapari - e a gente faz muita questão de se encontrar, de se ver todo domingo, de almoçar junto. E o celular nunca interrompe muito esses momentos. Eu acho que não me bateu tanto por isso, porque eu acho que eu tenho muita apreço pelo mundo real, pelo presencial e por essa troca humana", disse.
Com as histórias entrelaçadas de figuras, ao mesmo tempo, distópicas e reais, Maria Eduarda espera, com "Simples Assim", fazer o público repensar a forma como a humanidade está lidando com o outro e colocar aquela pulga atrás da orelha: para onde os afetos estão sendo conduzidos?
Eu gosto muito de uma frase do Chico Buarque, de uma música dele chamada 'Todo sentimento', que fala sobre o tempo da delicadeza. Eu acho que valorizar o afeto, o toque, o presencial, vem um pouco dessa possibilidade de retornar a olhar para o parceiro ou para uma outra pessoa e enxergar ela como um ser humano assim como você. E ter empatia por ela, se sensibilizar porque ela também é humana e está passando pelas mesmas questões. Eu acho que a gente perdeu essa possibilidade de olhar para o outro e entender que é um ser humano e que precisa das mesmas coisas que a gente precisa. Acho que a gente chegou em um lugar de egoísmo, de cegueira para o que é humano
RETORNO AOS PALCOS
As apresentações do espetáculo "Simples Assim" marcam o retorno da atriz aos palcos. Em abril de 2023, Maria Eduarda de Carvalho e Mouhamed Harfouch substituíram Julia Lemmertz e Pedroca Monteiro para as sessões finais da turnê que passou por Belém, Campinas e Ribeirão Preto até chegar em terras capixabas.
Ainda em conversa com HZ, a atriz contou como está se sentindo neste momento, após as incertezas do mundo artístico durante a pandemia da Covid-19.
É um momento muito especial porque talvez seja uma despedida do espetáculo. Espero, realmente, que o público goste como nós gostamos de fazer. (...) Essa turnê, para mim, é realmente muito especial porque, em algum momento da pandemia, eu duvidei de que seria possível voltar para o teatro, por conta de tudo que a gente estava vivendo. E eu realmente acredito muito na arte como uma ferramenta de transformação existencial e social. Estar de volta, poder fazer isso de novo nesse momento, depois de tanta dor, depois de tudo o que a gente sofreu nestes últimos três anos, é enriquecedor
SERVIÇO
- PEÇA "SIMPLES ASSIM"
- Com Maria Eduarda de Carvalho, Georgiana Góes e Mouhamed Hardfouch
- QUANDO: Sexta (26) e sábado (27), às 20h, e domingo (28), às 19h
- ONDE: Sesc Glória, na Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
- CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
- GÊNERO: Comédia
- INGRESSOS: Balcão por R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira) | Mezanino por R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira) | Plateia por R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira). Disponíveis no site da Le Billet.