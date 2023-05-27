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Na Serra

Feijoada do João espera receber 3 mil pessoas com shows de Clareou e Vou pro Sereno

Tradicional evento - que chega a sua 11ª edição - rola no Pavilhão de Carapina, neste domingo (28), a partir das 12h
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 10:00

Grupo Vou Pro Sereno
O grupo Vou Pro Sereno é uma das atrações da Feijoada do João, que acontece neste domingo (28), na Serra Crédito: Instagram/@vouprosereno
Muito samba no pé, alegria, aquela "cerva" estupidamente gelada e, claro, uma comilança das boas. Esses e muitos outros prazeres estão reservados para os frequentadores da tradicional Feijoada do João, que, em sua 11ª edição, acontece neste domingo (28), no Pavilhão de Carapina, na Serra, a partir de das 12 horas.
Ah, sim: o ingresso - à venda no site superticket - dá direito a comer a deliciosa iguaria até as 15h. Portanto, pode ir sem almoçar, pois o rango deve começar a ser servido a partir de 12h30.
"Esperamos receber cerca de 3 mil convidados", adianta o organizador João Villas Boas, informando que serão usados cerca de uma tonelada e meia de insumos na preparação do almoço. "Espere a tradicional feijoada brasileira completa, com tudo o que temos direito, do torresmo, até lombinho, orelha e costelinha de porco", enumera.
Tanto gigantismo, claro, precisava de um espaço maior. "Em 2023, mudamos o local, saindo da Chácara Flora e indo para o Pavilhão de Carapina", informa Villas Boas, explicando que o evento começou em 2016, foi se "agigantando", e só deu uma parada durante a pandemia da Covid-19. 
"É um encontro democrático, para toda a família capixaba. Teremos dois palcos e uma praça de alimentação. Além disso, haverá espaço kids, com recreadores para animar a criançada. Os pequenos vão ter pintura de rosto, recreação e brinquedos infláveis".
O almoço musicado (se assim podemos definir) ainda terá food trucks, cervejas artesanais e uma área voltada para uma feira de Economia Criativa, contando com lojas de roupas, artesanatos, bijuteria e um estande para fotos. "Incluindo a badalada Câmera 360º, que está bombando nas festas", lembra João. Mas, e se chover? Segundo o organizador, a festança será feita em um espaço coberto e seguro. "Vai ter até copo personalizado", empolga-se. 
Os organizadores prepararam um manual bem bacana - batizado de "Guia do Feijoeiro" - contendo dicas preciosas, como do que pode e não pode ser feito (ou levado) durante o evento, como também apresentando toda a estrutura física. O material está postado nas redes sociais. Dê uma conferida!

MÚSICA

E o bafulê não terá só comida não, bebê! A Feijoada do João também virou um point de encontro do samba. Este ano, os convidados especiais são Vou pro SerenoClareou. As atrações capixabas não foram esquecidas. Também sobem nos palcos, Andrea Nery, Leley, Samba Diverso e Júnior Deejay.
Já sei, você deve estar perguntando se o Vou pro o Sereno vai apresentar a clássica "Nada Pra Fazer", que estourou nas paradas de sucesso, chegando a dar nome a uma roda de samba famosa comandada pelo grupo no Rio de Janeiro. A resposta é sim... Sinta a vibe alto astral da música.
O Clareou também promete bombar apresentando seus maiores hits, como "Marra de Durão" (confira vídeo abaixo), "Tem Alguém Sobrando", “Posso Te Chamar de Mô" e "A Carne é Fraca". 
Nesses 11 anos de história, a Feijoada do João trouxe muitos convidados ilustres, como Reinaldo, Fundo de Quintal, Dudu Nobre, Xande de Pilares. Molejo, Leci Brandão, Arlindinho, Neguinho da Beija-Flor e Jorge Aragão. Só gente bamba!

11ª FEIJOADA DO JOÃO

  • QUANDO: Domingo (28), a partir das 12h, no Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra
  • CONVIDADOS: Vou Pro Sereno, Clareou, Andrea Nery, Leley, Samba Diverso e Júnior Deejay
  • INGRESSOS: Os bilhetes já estão no quarto lote. R$ 240 (individual/inteira); R$ 120 (individual/meia); R$ 360 (duplo/inteira); R$ 180 (duplo/meia); R$ 480 (triplo/inteira) e R$ 340 (triplo/meia). À venda pela internet 

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