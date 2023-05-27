Feijoada do João espera receber 3 mil pessoas com shows de Clareou e Vou pro Sereno

O grupo Vou Pro Sereno é uma das atrações da Feijoada do João, que acontece neste domingo (28), na Serra Crédito: Instagram/@vouprosereno

Muito samba no pé, alegria, aquela "cerva" estupidamente gelada e, claro, uma comilança das boas. Esses e muitos outros prazeres estão reservados para os frequentadores da tradicional Feijoada do João, que, em sua 11ª edição, acontece neste domingo (28), no Pavilhão de Carapina, na Serra, a partir de das 12 horas.

Ah, sim: o ingresso - à venda no site superticket - dá direito a comer a deliciosa iguaria até as 15h. Portanto, pode ir sem almoçar, pois o rango deve começar a ser servido a partir de 12h30.

"Esperamos receber cerca de 3 mil convidados", adianta o organizador João Villas Boas, informando que serão usados cerca de uma tonelada e meia de insumos na preparação do almoço. "Espere a tradicional feijoada brasileira completa, com tudo o que temos direito, do torresmo, até lombinho, orelha e costelinha de porco", enumera.

Tanto gigantismo, claro, precisava de um espaço maior. "Em 2023, mudamos o local, saindo da Chácara Flora e indo para o Pavilhão de Carapina", informa Villas Boas, explicando que o evento começou em 2016, foi se "agigantando", e só deu uma parada durante a pandemia da Covid-19.

"É um encontro democrático, para toda a família capixaba. Teremos dois palcos e uma praça de alimentação. Além disso, haverá espaço kids, com recreadores para animar a criançada. Os pequenos vão ter pintura de rosto, recreação e brinquedos infláveis".

O almoço musicado (se assim podemos definir) ainda terá food trucks, cervejas artesanais e uma área voltada para uma feira de Economia Criativa, contando com lojas de roupas, artesanatos, bijuteria e um estande para fotos. "Incluindo a badalada Câmera 360º, que está bombando nas festas", lembra João. Mas, e se chover? Segundo o organizador, a festança será feita em um espaço coberto e seguro. "Vai ter até copo personalizado", empolga-se.

Os organizadores prepararam um manual bem bacana - batizado de "Guia do Feijoeiro" - contendo dicas preciosas, como do que pode e não pode ser feito (ou levado) durante o evento, como também apresentando toda a estrutura física. O material está postado nas redes sociais. Dê uma conferida!

MÚSICA

E o bafulê não terá só comida não, bebê! A Feijoada do João também virou um point de encontro do samba. Este ano, os convidados especiais são Vou pro Sereno e Clareou. As atrações capixabas não foram esquecidas. Também sobem nos palcos, Andrea Nery, Leley, Samba Diverso e Júnior Deejay.

Já sei, você deve estar perguntando se o Vou pro o Sereno vai apresentar a clássica "Nada Pra Fazer", que estourou nas paradas de sucesso, chegando a dar nome a uma roda de samba famosa comandada pelo grupo no Rio de Janeiro. A resposta é sim... Sinta a vibe alto astral da música.

O Clareou também promete bombar apresentando seus maiores hits, como "Marra de Durão" (confira vídeo abaixo), "Tem Alguém Sobrando", “Posso Te Chamar de Mô" e "A Carne é Fraca".

Nesses 11 anos de história, a Feijoada do João trouxe muitos convidados ilustres, como Reinaldo, Fundo de Quintal, Dudu Nobre, Xande de Pilares. Molejo, Leci Brandão, Arlindinho, Neguinho da Beija-Flor e Jorge Aragão. Só gente bamba!

11ª FEIJOADA DO JOÃO