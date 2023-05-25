Maneva é atração do "Reggae Sunset Pé na Areia" na Serra

Banda Maneva Crédito: Pam Martins

"Salve, salve, galera! Nosso encontro já tem dia e horário para acontecer! Espero vocês nessa festa que só tem horário para começar. Estejam preparados para o nosso show! Repertório cheio de sucessos, boas energias, vibrações e amor! Bora pro reggae, pae".

Quem convida o público para este encontro cheio de animação é Tales de Polli, vocalista do Maneva. A banda estará neste sábado (27), no "Reggae Sunset - Pé na Areia", que acontece neste sábado (27), no Silva's Beach Club, na Praia de Carapebus, na Serra, e contará ainda com Oriente, Mr. Dedus e DJ Fabrício Bravim.

No show da Serra, a banda vai apresentar sucessos como “Lágrimas de alegria”, “Seja para mim”, “O destino não quis”, “Corre pro meu mar”, entre muitas outras. O show tem gostinho de ensaio, afinal a banda gravará seu próximo DVD no dia 8 de junho, em São Paulo.

Formada pelos amigos Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria), o Maneva mantém a essência e grava apenas o que considera verdade. São poemas transformados em música, união entre a sensibilidade e a qualidade técnica dos integrantes.

“Nós sempre tivemos essa preocupação, em gravar canções atemporais, que fossem lembradas daqui 50 anos pela qualidade na composição, na melodia, pelo poder de conexão com a alma. Esse é, sem dúvidas, um caminho mais difícil. As vezes é andar na contramão do mercado, o que não é comercial, mas é eterno. A música boa não vem de um estilo particular, ela nasce para viver na eternidade”, lembra Tales.

Quem também agita a noite é o Oriente, um dos maiores grupos de rap da atualidade, formado pelos MCs Chino e Nissin e o violinista clássico Nobru. Formado em 2009 em batalhas de rima em Niterói (RJ), tem inúmeros sucessos no repertório, como “Linda, louca e mimada'' e "Vagabundo também ama”. Os ingressos para o “Reggae Sunset - Pé na Areia” já estão sendo vendidos através da plataforma Superticket, com preços a partir de R$80.

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