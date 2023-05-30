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Região turística

Rota da Pereveca propõe passeio por tradições alemãs em Colatina

Circuito localizado entre os distritos de Boapaba e Baunilha será percorrido no domingo (4), com opção de café da manhã e almoço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 16:47

Rota da Pereveca, em Colatina
Pereveca é um pão de origem alemã produzido em Colatina Crédito: Secom/Prefeitura de Colatina
Situada entre os distritos de Boapaba e Baunilha, a Rota da Pereveca propõe uma viagem repleta de histórias e sabores pelas raízes da imigração alemã em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A pereveca é um pão de origem alemã com formato de rocambole e recheio de banana assada, amendoim torrado, noz-moscada, cravo, canela e cachaça.
O próximo passeio pelo circuito, criado pela prefeitura do município para receber turistas que desejam conhecer a iguaria e a região, vai acontecer no domingo, 4 de junho, com saída às 7h30 após o trevo de Baunilha.
O roteiro conta ao todo com seis paradas e inclui opção de café da manhã e almoço, pagos à parte, somente com dinheiro em espécie.  O ponto de partida é o sítio Vovô Arlindo, no Córrego Jacarandá, em Boapaba.
De lá, a viagem segue até o Córrego Santinho, onde fica o Casarão dos Nippes, construído há mais de 100 anos. A residência pertencia a uma família alemã que veio para o Brasil em busca de oportunidades e estampa em suas paredes pinturas em afresco, todas originais. 
Rota da Pereveca, em Colatina
Circuito fica entre os distritos de Baunilha e Boapaba Crédito: Secom/Prefeitura de Colatina
O percurso continua por Povoação de Baunilha, passando pelo Viveiro Berço das Árvores e pelo sobrado da família Frassi, chegando à Igreja de Santo Antônio, onde aos domingos a tradição do povoado é ouvir as badaladas do sino, logo pela manhã.
A última parada da Rota da Pereveca é o Córrego da Lage, onde os visitantes podem apreciar a culinária local, incluindo, claro, a pereveca.  Na comunidade será servido almoço (R$ 35 por pessoa) e haverá exposição de produtos regionais.
A palavra 'Pereveca' ou 'Piraveca' é a pronúncia de 'Birewegge', que significa pão de pera. A receita original era feita com frutas secas como pera, figos e nozes. Ao chegarem aqui, os imigrantes não encontraram esses ingredientes e trocaram para banana assada e amendoim. O rum usado antigamente foi substituído por cachaça. A região de Colatina é a única no Espírito Santo que produz esse pão.

PROGRAMAÇÃO DO PASSEIO

  • Início - trevo após o distrito de Baunilha
  • 1º parada - Café da manhã no Córrego Santinho, no Sítio Florêncio Nippes. Valor R$ 20 (somente dinheiro)
  • 2º parada - Casarão Nippes. Valor: R$ 10 (somente dinheiro)
  • 3º parada - Sítio Vovô Arlindo
  • 4º parada - Almoço na comunidade de Córrego da Laje e exposição de produtos da região. Valor do almoço: R$ 35 (somente dinheiro).
ROTA DA PEREVECA
Quando: 4 de junho de 2023 (domingo)
Onde: saída às 7h30 após o trevo do distrito de Baunilha, em Colatina
Mais informações: www.colatina.es.gov.br.

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