Festival de comida japonesa em Vitória terá de sushi a yakisoba

Yakisoba é um dos pratos vendidos no evento Crédito: Shutterstock

O tradicional Festival de Culinária Japonesa realizado pela Associação Nikkei de Vitória (ANV) já tem data para acontecer este ano: 3 de junho, sábado, das 18h às 22h, com entrada gratuita.

O local do evento, que além da gastronomia traz diversas atrações culturais do Japão, é a sede da associação, que fica no bairro Mata da Praia.

Quem for de carro, poderá estacionar no Parque Pedra da Cebola, que dá acesso pelo portão da Nikkei.

Realizado desde a década de 1980, quando os primeiros imigrantes japoneses vieram para a capital capixaba, o festival chega à sua 55ª edição em 2023 com a expectativa de receber aproximadamente 700 pessoas.

VENDA ANTECIPADA

As comidas e bebidas típicas poderão ser compradas com antecedência até às 23h59 de sexta-feira, 2 de junho, pelo site da ANV. A quantidade de produtos é limitada e normalmente se esgota com facilidade.

Sashimi, sushi, gyoza, tempura, yakisoba e karaage (frango a passarinho ao estilo japonês) fazem parte do cardápio.

Os preços das porções variam entre R$ 5 (salada de repolho apimentada) e R$ 35 (valor de oito peças de sashimi ou de seis unidades de sushi, vegano ou tradicional).

Como nas edições anteriores, o evento contará com uma barraca de vendas de produtos de anime e terá apresentação da dança folclórica Bon Odori, tradição milenar que embala as festas nipônicas desde o início da era imperial japonesa.

A renda obtida com as vendas no Festival de Culinária Japonesa é destinada à manutenção da Associação Nikkei, à divulgação da cultura japonesa e a ações beneficentes, por meio de doações para entidades que promovem trabalhos sociais.

55º FESTIVAL DE CULINÁRIA JAPONESA

Quando: 3 de junho (sábado), das 18h às 22h

Onde: na sede da Associação Nikkei de Vitória (ANV). Rua João Nunes Coelho, 244, Mata da Praia, Vitória

Entrada gratuita

Venda antecipada de comidas e bebidas típicas: até 23h59 de 2/06 (sexta-feira) pelo site anv.org.br/festival-de-culinaria-japonesa/

Mais informações: (27) 99854-5762.

