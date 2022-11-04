Ana Maria Braga come doce capixaba e brinca: "Já provou uma pereveca?"

Ana Maria Braga provando a "pereveca" Crédito: Reprodução/TV Globo

E tem doce capixaba dando o que falar! Nesta sexta (4), Ana Maria Braga provou uma "pereveca", iguaria típica do distrito de Baunilha, em Colatina, Noroeste do Estado. A apresentadora do "Mais Você" (Rede Globo) exibiu uma matéria da repórter da TV Gazeta, Luanna Esteves, que abordava a iguaria local, e acabou dando boas risadas por conta do duplo sentido da palavra.

"Vou começar bem a sexta-feira. Vou te fazer uma pergunta. Você já provou uma pereveca? Quem come disse que jamais esquece, ainda mais se tiver sorte de pegar uma bem quentinha, bem gostosa", falou Ana Maria em tom divertido.

VOCÊ JÁ PROVOU UMA PEREVECA??? pic.twitter.com/U7qX1LGvGF — Dudu (@Dudu) November 4, 2022

"Ô, Ana Maria! Esse tipo de coisa é pra gente conversar lá em casa. Perguntar de beijo, sim. Agora, perguntar se eu já comi "pereveca", eu tô ficando com vergonha" respondeu Louro Mané, que se escondeu atrás da bancada. Em seguida, Ana retrucou: “Vem cá, papagaio! Sinal de que você nunca comeu uma pereveca”. E o bicho respondeu: "Mas o Brasil não precisa saber", brincou.

Após a brincadeira, a apresentadora explicou a origem da palavra. "Antes que todo mundo pense que eu tô falando bobagem, inclusive o Louro logo de manhã, pereveca é uma iguaria feita lá no Espírito Santo e que tem esse nome diferente", esclareceu.

Ana Maria Braga provou a "pereveca" Crédito: Reprodução/TV Globo

Nas redes sociais, muitos internautas entraram na brincadeira da apresentadora. "10h30, Namaria, que papo é esse?", escreveu um seguidor. "Pois quando chegar no ES, no final desse mês, vou parar em Colatina e só saio de lá quando achar pereveca para provar", disse outro.

10h30 namaria que papo é esse — bruno (@brunorb99) November 4, 2022

Pois qdo chegar no ES no final desse mês vou parar em Colatina e só saio de lá quando achar pereveca pra provar!!! — Gê (@ze_anjo) November 4, 2022