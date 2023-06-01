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Serra terá cinema ao ar livre com sessões gratuitas para o Dia dos Namorados

Projeções acontecem no Shopping Mestre Álvaro, entre quinta (8) e domingo (11). Na seleção, longas como "Uma Linda Mulher" e "Shrek"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 14:12

"Shrek" é uma das atrações do Festival de Cinema Ao Ar Livre no Shopping Mestre Álvaroo Crédito: DreamWorks
Telão, som e poltronas de cinema ao ar live, embalado pelo clima gostoso e romântico do fim outono. Esse será o cenário (perfeito) do festival de filmes promovido pelo Shopping Mestre Álvaro, na Serra, que acontece de 8 a 11 de junho, com programação totalmente gratuita (o que é melhor!). Como o evento rola próximo ao Dia dos Namorados, vai dar para ver as projeções agarradinho com o "mozão", sim!
Os títulos em exibição foram escolhidos pelo público em votação nas redes sociais do estabelecimento. "Shrek" abre a programação no dia 8, prometendo diversão para toda a família. Também foram selecionados, "Como eu Era Antes de Você", edificante drama romântico estrelado por Emilia Clarke e Sam Claflin (9); "Uma Linda Mulher" (veja trailer abaixo), o clássico romance dos anos 1990, com Júlia Roberts e Richard Gere, no dia 10; e "Esposa de Mentirinha", comédia romântica com Adam Sandler e Jennifer Aniston, que encerra a programação no dia 11, às 19h.
"Começamos a fazer a exibição de filmes ao ar livre no Dia dos Namorados do ano passado. O sucesso foi tanto que repetimos outras vezes, seja no Halloween e na Sessão Pet. Recriamos a experiência do cinema, com poltronas, telão e som, mas o diferencial é estarmos ao ar livre, o que muita gente ainda não teve a oportunidade de experimentar", destaca Amanda.
Bateu aquela fome? Um food park será montado no Pátio Mestre Álvaro, área externa em que acontecerá o festival, com diversas opções de food trucks de comidas e bebida e  espaço instagramável. Confira abaixo a programação de sessões.

FESTIVAL DE FILMES AO AR LIVRE NO SHOPPING MESTRE ÁLVARO

  • QUANDO: de 8 a 11 de junho, no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra, com entrada franca

  • PROGRAMAÇÃO:
  • QUINTA (8)
  • 16h: "Shrek"

  • SEXTA (9)
  • 19h: "Como eu Era Antes de Você"

  • SÁBADO (10)
  • 19: "Uma Linda Mulher"

  • DOMINGO (11)
  • 19h: "Esposa de Mentirinha"

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