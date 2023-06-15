Alemão do Forró e Só Pra Contrariar animam Festa de Cachoeiro

A turma que reside no Sul do Espírito Santo pode se preparar que vem festão por aí. A Festa de Cachoeiro promete cinco dias de música com muitos shows. Neste ano, o evento maior com os shows para a população acontece no Parque de Exposições, entre os dias 28 de junho e 2 de julho, e terá caráter solidário, com a entrada sendo a doação de um quilo de alimento não perecível.
Na verdade, a festa vai além dos cinco dias. No site da Prefeitura de Cachoeiro, a programação começa no dia 20 deste mês e inclui festival de quadrilhas, corridas, encontro de corais, procissões e a chegada do Cachoeirense Ausente. Estas atividades acontecem na Praça de Fátima, na Ponte de Ferro e no auditório do Sesc.
Para o evento no Parque de Exposições, a diversão será garantida por shows de artistas nacionalmente conhecidos e de talentos regionais. Carlinhos Félix, Alemão do Forró, Só Pra Contrariar, Pele Morena e Projeto Feijoada são alguns dos nomes que vão animar o público. Confira a programação completa no fim da matéria.
Uma novidade da Festa de Cachoeiro neste ano é o Festival Música e Café. Será um espaço mais intimista, dentro do Parque de Exposição, com feira de artesanato, praça de alimentação e apresentações de músicos e outros artistas da cidade.
A iniciativa do ingresso solidário é um convite ao público para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas em Centros de Assistência Social do município, que serão destinatárias dos itens que forem arrecadados, junto com instituições como lares de idosos, hospitais filantrópicos e serviços de acolhimento de crianças e adolescentes.
PROGRAMAÇÃO
- 20 A 25 DE JUNHO
- Art’s na Praça “São João” – Feira de Artesanato (Praça de Fátima)
- Dia 21 – 20h – Giovane Ramos e Trio
- De 22 a 24 – 19h às 22h – Festival de Quadrilhas
- 24 DE JUNHO
- 16h – 5ª Corrida Kids de São Pedro (Praça de Fátima)
- Música com DJ Jorge Morais
- 20h – Encontro de Corais (Catedral de São Pedro)
- 25 DE JUNHO
- 7h – 43ª Corrida de São Pedro (Praça de Fátima)
- Música com DJ Jorge Morais
- 26 DE JUNHO
- 15h – Chegada do Cachoeirense Ausente Nº1 de 2023, Aloisio Secchin (trevo da Itapemirim)
- 16h – Solenidade de recepção do Cachoeirense Ausente (Centro Operário)
- 27 DE JUNHO
- 19h – Sessão Solene da Câmara Municipal (Auditório do Sesc)
- 28 DE JUNHO
- 19h – Noite de Homenagens (Auditório do Sesc)
- Parque de Exposição
- 20h30 – Show com Carlinhos Felix
- 22h – Show com Trazendo a Arca
- 29 DE JUNHO
- 5h – Alvorada com a Banda 26 de Julho pela área central da cidade
- 9h – Desfile Cívico-Escolar (Praça Jerônimo Monteiro)
- 16h – Procissão de São Pedro (da Catedral para a Praça de Fátima
- 17h – Missa de São Pedro (Praça de Fátima)
- 19h30 – Show com Banda Dominus (Praça de Fátima)
- Parque de Exposição
- 20h30 – Show com Luíza Andrade
- 22h – Rodeio
- 23h50 – Show com Humberto e Ronaldo
- 30 DE JUNHO
- Encontro dos Amigos da Praça Vermelha (Ponte de Ferro)
- 19h – Banda 26 de Julho
- 20h30 – Edgard Pinheiro convida “Clube da Seresta”
- 23h – Baile de Gala (Clube Caçadores Carnavalescos)
- Parque de Exposição
- 22h – Rodeio
- 23h50 – Show com Alemão do Forró
- 1º DE JULHO
- Parque de Exposição
- 19h30 – Show com Projeto Feijoada
- 20h30 – Show com Pele Morena
- 22h – Rodeio
- 23h50 – Show com Só Pra Contrariar
- 2 DE JULHO
- Parque de Exposição
- 17h – Show Infantil com Tina Show
- 20h – Rodeio
- 28 de junho a 2 de julho
- Festival Música e Café (Parque de Exposição)
- Dia 28 – 20h – Camerata Casa Verde
- Dia 29 – 20h – Trio Artt
- Dia 30 – 20h – Valeria Rezende e Trio
- Dia 1º – 20h – Samir Carim
- Dia 02 – 15h – Contação de História com Brenda Perin / 15h30 – Cosplay – Homem de Ferro e Frozen
- FESTA DE CACHOEIRO
- Quando: de 20 de junho a 2 de julho
- Onde: na Praça de Fátima, no auditório do Sesc e no Parque de Exposições (parte dos shows)
- Entrada para os shows: 1 quilo de alimento não perecível