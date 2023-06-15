Alemão do Forró e Só Pra Contrariar animam Festa de Cachoeiro

Alemão do Forró é uma das atrações da Festa de Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Instagram @alemaodoforrooficial

A turma que reside no Sul do Espírito Santo pode se preparar que vem festão por aí. A Festa de Cachoeiro promete cinco dias de música com muitos shows. Neste ano, o evento maior com os shows para a população acontece no Parque de Exposições, entre os dias 28 de junho e 2 de julho, e terá caráter solidário, com a entrada sendo a doação de um quilo de alimento não perecível.

Na verdade, a festa vai além dos cinco dias. No site da Prefeitura de Cachoeiro, a programação começa no dia 20 deste mês e inclui festival de quadrilhas, corridas, encontro de corais, procissões e a chegada do Cachoeirense Ausente. Estas atividades acontecem na Praça de Fátima, na Ponte de Ferro e no auditório do Sesc.

Para o evento no Parque de Exposições, a diversão será garantida por shows de artistas nacionalmente conhecidos e de talentos regionais. Carlinhos Félix, Alemão do Forró, Só Pra Contrariar, Pele Morena e Projeto Feijoada são alguns dos nomes que vão animar o público. Confira a programação completa no fim da matéria.

Uma novidade da Festa de Cachoeiro neste ano é o Festival Música e Café. Será um espaço mais intimista, dentro do Parque de Exposição, com feira de artesanato, praça de alimentação e apresentações de músicos e outros artistas da cidade.

A iniciativa do ingresso solidário é um convite ao público para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas em Centros de Assistência Social do município, que serão destinatárias dos itens que forem arrecadados, junto com instituições como lares de idosos, hospitais filantrópicos e serviços de acolhimento de crianças e adolescentes.

PROGRAMAÇÃO

20 A 25 DE JUNHO

Art’s na Praça “São João” – Feira de Artesanato (Praça de Fátima)

Dia 21 – 20h – Giovane Ramos e Trio

De 22 a 24 – 19h às 22h – Festival de Quadrilhas





24 DE JUNHO

16h – 5ª Corrida Kids de São Pedro (Praça de Fátima)

Música com DJ Jorge Morais

20h – Encontro de Corais (Catedral de São Pedro)





25 DE JUNHO

7h – 43ª Corrida de São Pedro (Praça de Fátima)

Música com DJ Jorge Morais





26 DE JUNHO

15h – Chegada do Cachoeirense Ausente Nº1 de 2023, Aloisio Secchin (trevo da Itapemirim)

16h – Solenidade de recepção do Cachoeirense Ausente (Centro Operário)





27 DE JUNHO

19h – Sessão Solene da Câmara Municipal (Auditório do Sesc)





28 DE JUNHO

19h – Noite de Homenagens (Auditório do Sesc)





Parque de Exposição

20h30 – Show com Carlinhos Felix

22h – Show com Trazendo a Arca





29 DE JUNHO

5h – Alvorada com a Banda 26 de Julho pela área central da cidade

9h – Desfile Cívico-Escolar (Praça Jerônimo Monteiro)

16h – Procissão de São Pedro (da Catedral para a Praça de Fátima

17h – Missa de São Pedro (Praça de Fátima)

19h30 – Show com Banda Dominus (Praça de Fátima)





Parque de Exposição

20h30 – Show com Luíza Andrade

22h – Rodeio

23h50 – Show com Humberto e Ronaldo





30 DE JUNHO

Encontro dos Amigos da Praça Vermelha (Ponte de Ferro)

19h – Banda 26 de Julho

20h30 – Edgard Pinheiro convida “Clube da Seresta”

23h – Baile de Gala (Clube Caçadores Carnavalescos)





Parque de Exposição

22h – Rodeio

23h50 – Show com Alemão do Forró





1º DE JULHO

Parque de Exposição

19h30 – Show com Projeto Feijoada

20h30 – Show com Pele Morena

22h – Rodeio

23h50 – Show com Só Pra Contrariar





2 DE JULHO

Parque de Exposição

17h – Show Infantil com Tina Show

20h – Rodeio

28 de junho a 2 de julho





Festival Música e Café (Parque de Exposição)

Dia 28 – 20h – Camerata Casa Verde

Dia 29 – 20h – Trio Artt

Dia 30 – 20h – Valeria Rezende e Trio

Dia 1º – 20h – Samir Carim

Dia 02 – 15h – Contação de História com Brenda Perin / 15h30 – Cosplay – Homem de Ferro e Frozen