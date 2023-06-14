Feira de turismo rural e gastronomia é atração em Venda Nova

Feira de flores é um dos destaques do evento Crédito: Divulgação/RuralturES

Começa nesta quinta (15/06) e vai até domingo (18/06) a 3ª Feira Estadual de Turismo Rural - RuralturES, que acontece no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante. A entrada é gratuita.

Serão 30 horas de programação com 140 empreendedores expondo produtos 100% feitos no Espírito Santo. O evento também terá praça de alimentação, espaços dedicados a cerveja e café, degustações, artesanato e aulas-shows com chefs ensinando pratos típicos com itens encontrados na feira.

O objetivo principal da feira é divulgar os produtos capixabas e proporcionar aos participantes vivências na cultura e na gastronomia de diversos municípios e regiões do Espírito Santo, fortalecendo assim o turismo e as rotas locais.

A edição 2023 vai contemplar desde o casamento pomerano, tradicional em Santa Maria de Jetibá, até a Folia de Reis de Muqui, dividindo espaço com diversas atrações gastronômicas.

Dança folclórica e atrações culturais estão na programação Crédito: Renan Moyses/Divulgação/RuralturES

No Espaço Café, por exemplo, os visitantes poderão conhecer todo o processo, desde o plantio até a embalagem, passando pela colheita, secagem, torra e moagem dos grãos. O local terá uma miniarena gastronômica para degustação e harmonização de cafés.

Música e atrações culturais também fazem parte da programação, que inclui apresentações de grupos folclóricos, bandas marciais e muito mais. Confira a programação completa no fim da matéria.

A Feira Estadual de Turismo Rural (RuralturES) acontece no Polentão Crédito: Divulgação/RuralturES

No segmento do artesanato, serão oferecidas oficinas para os interessados em aprender novas técnicas e expressar sua criatividade. Uma das exposições em destaque será a do Espaço Flores, onde um instrutor do Senac vai ministrar oficinas florais.

IMERSÃO NA IMIGRAÇÃO ITALIANA

Outro destaque da RuralturES 2023 é a Casa Nostra. O espaço vai reproduzir uma residência de imigrantes italianos, permitindo uma experiência imersiva na cultura e na tradição das famílias que vieram para o Estado no século 19 trabalhar em lavouras de café.

“A Casa Nostra promete uma experiência diferenciada, com visitas guiadas em uma parte da história da imigração italiana. Nos demais espaços também será possível conhecer as histórias dos produtos e serão promovidos momentos de experimentação, degustação e oficinas”, conta o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

PROGRAMAÇÃO DA FEIRA

QUINTA-FEIRA (15/06)

16h | ABERTURA DA FEIRA

16h | PROSA DE NEGÓCIOS | Cozinha afetiva

16h | COZINHA SHOW | Senar

16h | ARTESANATO | Estande Andréia Rangel – técnica japonesa em crochê

16h | ARTESANATO | Estande Um Mimo: reaproveitamento de retalhos para confecção de peças

16h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | IG Socol (degustação)

17h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza

17h | COZINHA SHOW | IFES

17h | ARTESANATO | Tramas Artesanais – Demonstração da tecelagem

17h | ARTESANATO | Laços & Cia Paty – técnica de fazer laço

17h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | Congo Timbuí / Laticínio Lorena / Queijaria Canto da Roça (Fundão)

18h | COZINHA SHOW | Aula com a chef Vovó Rosinha | Receita: Feijão tropeiro

18h | CAFÉ | Oficina de preparo de café especial

18h | ARTESANATO | Jubini’s ateliê – Demonstração de macramê

18h | CERVEJA | Sorbet de cerveja – Chef Renato (Senac)

18h | CULTURAL| Jorginho do Sax – Venda Nova do Imigrante

18h30 | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza

18h30 | ARTESANATO | Artmanha – Confecção de telas com diamantes ou strass

19h | COZINHA SHOW | Aula com o chef Renato Santos | Receita: Eggs Benedict com socol sobre toast de polenta

Aula com o chef Renato Santos | Receita: Eggs Benedict com socol sobre toast de polenta 19h | ARTESANATO | Beppe Camata – Brinquedos em madeira

19h | CULTURAL | Grupo Folclórico Tanzfreude (Juvenil) – Domingos Martins

19h30 | FLORES | Kokedama

19h30 | ARTESANATO | Crochê da Schirley

19h30 | CAFÉ | Oficina de métodos de preparo de café

20h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza

20h | PROSA DE NEGÓCIOS | Turismo Santa Teresa

20h | COZINHA SHOW | Aula com o chef Ricardo Silva | Receita: Prato da terra

20h | ARTESANATO | Arcade – souvenir pirografando na madeira de café

20h | CERVEJA | Degustação às cegas – Azzurra

20h | CULTURAL | Banda Marcial Municipal Emiliano Pedrino Lorenção – Venda Nova do Imigrante

20h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | Circuito Vale do Canaã (Santa Teresa)

20h30 | FLORES | Buquê espiral com estrutura

21h | PROSA DE NEGÓCIOS | Coletivo de Guias

21h | COZINHA SHOW | Aula com a chef Débora Uliana e o bartender Renan Stoffel | Receita: Aligot de polenta com ragu de linguiça caseira e crocante de socol

21h | ARTESANATO | Ateliê Fran Fabrini – Aula básica introdução ao macramê

21h | CERVEJA | Cervejaria Dus Grillos

21h | CULTURAL | Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho – Domingos Martins

SEXTA-FEIRA (16/06)

16h| ABERTURA

16h | ARTESANATO | Estande Andréia Rangel – técnica japonesa em crochê

16h | ARTESANATO | Estande Um Mimo: reaproveitamento de retalhos para

confecção de peças

16h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | Workshop: A importância da diversidade e

inclusão para o meu negócio

17h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza

17h | COZINHA SHOW | Workshop com Matheus e Gustavo | Marketing e Fotografia

17h | ARTESANATO | Tramas Artesanais – Demonstração da tecelagem

17h | ARTESANATO | Laços & Cia Paty – técnica de fazer laço;

17h | CAFÉ | Oficina de preparo de café especial

17h | CERVEJAS | Cervejaria Aurora – Senac

18h | PROSA DE NEGÓCIOS | Selo origem capixaba / Ali Rural

18h | COZINHA SHOW | IFES

18h | ARTESANATO | Jubini’s ateliê – Demonstração de Macramê

18h | CAFÉ | Receitas à base de café (Senac)

18h | CERVEJAS | Cervejaria Três Santas

18h | CULTURAL | Banda Marcial DNV – São Roque do Canãa

18h30 | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza

18h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | Jalapão capixaba

18h30 | ARTESANATO | Artmanha – Confecção de telas com diamantes ou strass

19h | PROSA DE NEGÓCIOS | Turismo Ibiraçu / Florada Café

19h | COZINHA SHOW | Aula com a chef Julia Rossini | Montagem e decoração de bolos

19h | ARTESANATO | Beppe Camata – Brinquedos em madeira

19h | CERVEJAS | Degustação às cegas – Azzurra

19h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | Coletivo de Guias

19h30 | FLORES | Terrario

19h30 | ARTESANATO | Crochê da Schirley

19h30 | CAFÉ | Oficina de métodos de preparo de café

20h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza

20h | PROSA DE NEGÓCIOS | Turismo Baixo Guandu

20h | COZINHA SHOW | Aula com o chef Gilson Surrage | Receita: bobó de camarão

20h | ARTESANATO | Arcade – souvenir pirografando na madeira de café

20h | CERVEJAS | Cervejaria Piwo

20h | CULTURAL | Grupo Blütenblätter Tal Volkstanzgruppe

20h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | Rota do Queijo (João Neiva – degustação)

20h30 | FLORES | Arranjo vegetativo com orquideas

21h | COZINHA SHOW | Aula com o chef Renato Santos | Receita: Feijoada

Aula com o chef Renato Santos | Receita: Feijoada 21h | ARTESANATO | Ateliê Fran Fabrini – Aula básica introdução ao macramê

21h | CERVEJAS | Cervejaria Grecco

21h | CULTURAL | Grupo Estirpe – Mucurici

22h | Show musical com ARIANA

SÁBADO (17/06)

14h | ABERTURA

14h | CULTURAL | Canções da Nonna

14h | COZINHA SHOW | Aula com Rovênia Gomes | Receita: Panna cotta de juçara

14h | CERVEJA | Cervejaria Fatto a Mano

15h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza

15h | COZINHA SHOW | Senar

15h | CULTURAL | Folia de Reis – Conceição do Castelo

15h | ARTESANATO | Beppe Camata – Brinquedos em madeira

15h | CAFÉ | Oficina de Preparo de café especial

17h | CERVEJA | Cervejaria Tarvos

16h | PROSA DE NEGÓCIOS | Circuito Águas Ardentes

16h | COZINHA SHOW | Chef Tico Tosi | Torresmo prensado

16h | ARTESANATO | Estande Andréia Rangel – técnica japonesa em crochê

16h | ARTESANATO | Estande Um Mimo: reaproveitamento de retalhos para confecção de peças

16h | CERVEJA | Cervejaria Dus Grillos

16h | CULTURAL | Americanzone Music Band – Afonso Cláudio

16h30 | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza

17h | PROSA DE NEGÓCIOS | Caminhos do Pico da Bandeira: Rota do Café e da Cachaça e Caminho da Luz Divina

17h | COZINHA SHOW | Aula com Beto Brunelli | Receita: Risoto de torresmo prensado com crocante de aipim

17h | ARTESANATO | Tramas Artesanais – Demonstração da tecelagem

17h | ARTESANATO | Laços & Cia Paty – técnica de fazer laço

17h | CAFÉ | Oficina de torra de cafés

17h | CERVEJA | Degustação às cegas – Azzurra

17h | CULTURAL | Grupo Folklorístico de dança Italiana “Lá Nostra Felicità” – São Roque do Canaã

17h40 | CULTURAL | Os Brandarinos

18h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza

18h | PROSA DE NEGÓCIOS | Circuito Além-mar (Guarapari)

18h | COZINHA SHOW | IFES

18h | ARTESANATO | Jubini’s ateliê – Demonstração de Macramê

18h | CAFÉ | Receitas à base de café (Senac)

18h | CERVEJA | Cervejarias Aurora e Piwo

18h20 | CULTURAL | Grünes Tal – Marechal Floriano

18h30 | ARTESANATO | Artmanha – Confecção de telas com diamantes ou strass

19h | PROSA DE NEGÓCIOS | Circuito Vale do Verde (Marechal Floriano)

19h | COZINHA SHOW | Aula com o chef Renato Santos | Receita: Capeletti de Socol em fonduta de Morbier

Receita: Capeletti de Socol em fonduta de Morbier 19h | CULTURAL | Maria Eduarda do Acordeon – Venda Nova do Imigrante

19h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | Canaltures

19h30 | FLORES | Kokedama

19h30 | ARTESANATO | Crochê da Schirley

19h30 | CAFÉ | Oficina de métodos de preparo de café

20h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza

20h | PROSA DE NEGÓCIOS | Apiário Florin

20h | COZINHA SHOW | Aula com Carol Areias | Receita: Involtini de tilápia com pesto de açaí Juçara

Aula com Carol Areias | Receita: Involtini de tilápia com pesto de açaí Juçara 20h | ARTESANATO | Arcade – souvenir pirografando na madeira de café

20h | CULTURAL | Grupo Folclórico de Dança Imperial Português – Conceição do Castelo

18h | CERVEJA | Cervejaria Aurora/Piwo

20h | CERVEJA | Cervejaria Três Santas

20h35 | CULTURAL | Gruppo Folkloristico Granello Giallo – Venda Nova do Imigrante

20h40 | FLORES | Arranjo vegetativo com suculentas

21h | PROSA DE NEGCIOS | IG Socol

21h | COZINHA SHOW | Aula com Giovanna Buaiz | Receita: Pizza sem glúten

21h | ARTESANATO | Ateliê Fran Fabrini – Aula básica introdução ao macramê

21h | CERVEJA | Cervejaria Altezza

21h | CULTURAL | Saxofonista Fernando Fagundes – Afonso Cláudio

Saxofonista Fernando Fagundes – Afonso Cláudio 21h30 | PROSA DE NEGOÓCIOS | Cozinha afetiva (degustação)

22h | CULTURAL | Show Musical Lija Wingler – Venda Nova do Imigrante