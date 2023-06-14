Feira de turismo rural e gastronomia é atração em Venda Nova

Começa nesta quinta (15/06) e vai até domingo (18/06) a 3ª Feira Estadual de Turismo Rural - RuralturES, que acontece no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante. A entrada é gratuita.
Serão 30 horas de programação com 140 empreendedores expondo produtos 100% feitos no Espírito Santo. O evento também terá praça de alimentação, espaços dedicados a cerveja e café, degustações, artesanato e aulas-shows com chefs ensinando pratos típicos com itens encontrados na feira.
O objetivo principal da feira é divulgar os produtos capixabas e proporcionar aos participantes vivências na cultura e na gastronomia de diversos municípios e regiões do Espírito Santo, fortalecendo assim o turismo e as rotas locais.
A edição 2023 vai contemplar desde o casamento pomerano, tradicional em Santa Maria de Jetibá, até a Folia de Reis de Muqui, dividindo espaço com diversas atrações gastronômicas.
No Espaço Café, por exemplo, os visitantes poderão conhecer todo o processo, desde o plantio até a embalagem, passando pela colheita, secagem, torra e moagem dos grãos. O local terá uma miniarena gastronômica para degustação e harmonização de cafés.
Música e atrações culturais também fazem parte da programação, que inclui apresentações de grupos folclóricos, bandas marciais e muito mais. Confira a programação completa no fim da matéria.
No segmento do artesanato, serão oferecidas oficinas para os interessados em aprender novas técnicas e expressar sua criatividade. Uma das exposições em destaque será a do Espaço Flores, onde um instrutor do Senac vai ministrar oficinas florais.
IMERSÃO NA IMIGRAÇÃO ITALIANA
Outro destaque da RuralturES 2023 é a Casa Nostra. O espaço vai reproduzir uma residência de imigrantes italianos, permitindo uma experiência imersiva na cultura e na tradição das famílias que vieram para o Estado no século 19 trabalhar em lavouras de café.
“A Casa Nostra promete uma experiência diferenciada, com visitas guiadas em uma parte da história da imigração italiana. Nos demais espaços também será possível conhecer as histórias dos produtos e serão promovidos momentos de experimentação, degustação e oficinas”, conta o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.
PROGRAMAÇÃO DA FEIRA
QUINTA-FEIRA (15/06)
- 16h | ABERTURA DA FEIRA
- 16h | PROSA DE NEGÓCIOS | Cozinha afetiva
- 16h | COZINHA SHOW | Senar
- 16h | ARTESANATO | Estande Andréia Rangel – técnica japonesa em crochê
- 16h | ARTESANATO | Estande Um Mimo: reaproveitamento de retalhos para confecção de peças
- 16h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | IG Socol (degustação)
- 17h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza
- 17h | COZINHA SHOW | IFES
- 17h | ARTESANATO | Tramas Artesanais – Demonstração da tecelagem
- 17h | ARTESANATO | Laços & Cia Paty – técnica de fazer laço
- 17h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | Congo Timbuí / Laticínio Lorena / Queijaria Canto da Roça (Fundão)
- 18h | COZINHA SHOW | Aula com a chef Vovó Rosinha | Receita: Feijão tropeiro
- 18h | CAFÉ | Oficina de preparo de café especial
- 18h | ARTESANATO | Jubini’s ateliê – Demonstração de macramê
- 18h | CERVEJA | Sorbet de cerveja – Chef Renato (Senac)
- 18h | CULTURAL| Jorginho do Sax – Venda Nova do Imigrante
- 18h30 | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza
- 18h30 | ARTESANATO | Artmanha – Confecção de telas com diamantes ou strass
- 19h | COZINHA SHOW | Aula com o chef Renato Santos | Receita: Eggs Benedict com socol sobre toast de polenta
- 19h | ARTESANATO | Beppe Camata – Brinquedos em madeira
- 19h | CULTURAL | Grupo Folclórico Tanzfreude (Juvenil) – Domingos Martins
- 19h30 | FLORES | Kokedama
- 19h30 | ARTESANATO | Crochê da Schirley
- 19h30 | CAFÉ | Oficina de métodos de preparo de café
- 20h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza
- 20h | PROSA DE NEGÓCIOS | Turismo Santa Teresa
- 20h | COZINHA SHOW | Aula com o chef Ricardo Silva | Receita: Prato da terra
- 20h | ARTESANATO | Arcade – souvenir pirografando na madeira de café
- 20h | CERVEJA | Degustação às cegas – Azzurra
- 20h | CULTURAL | Banda Marcial Municipal Emiliano Pedrino Lorenção – Venda Nova do Imigrante
- 20h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | Circuito Vale do Canaã (Santa Teresa)
- 20h30 | FLORES | Buquê espiral com estrutura
- 21h | PROSA DE NEGÓCIOS | Coletivo de Guias
- 21h | COZINHA SHOW | Aula com a chef Débora Uliana e o bartender Renan Stoffel | Receita: Aligot de polenta com ragu de linguiça caseira e crocante de socol
- 21h | ARTESANATO | Ateliê Fran Fabrini – Aula básica introdução ao macramê
- 21h | CERVEJA | Cervejaria Dus Grillos
- 21h | CULTURAL | Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho – Domingos Martins
- SEXTA-FEIRA (16/06)
- 16h| ABERTURA
- 16h | ARTESANATO | Estande Andréia Rangel – técnica japonesa em crochê
- 16h | ARTESANATO | Estande Um Mimo: reaproveitamento de retalhos para
- confecção de peças
- 16h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | Workshop: A importância da diversidade e
- inclusão para o meu negócio
- 17h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza
- 17h | COZINHA SHOW | Workshop com Matheus e Gustavo | Marketing e Fotografia
- 17h | ARTESANATO | Tramas Artesanais – Demonstração da tecelagem
- 17h | ARTESANATO | Laços & Cia Paty – técnica de fazer laço;
- 17h | CAFÉ | Oficina de preparo de café especial
- 17h | CERVEJAS | Cervejaria Aurora – Senac
- 18h | PROSA DE NEGÓCIOS | Selo origem capixaba / Ali Rural
- 18h | COZINHA SHOW | IFES
- 18h | ARTESANATO | Jubini’s ateliê – Demonstração de Macramê
- 18h | CAFÉ | Receitas à base de café (Senac)
- 18h | CERVEJAS | Cervejaria Três Santas
- 18h | CULTURAL | Banda Marcial DNV – São Roque do Canãa
- 18h30 | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza
- 18h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | Jalapão capixaba
- 18h30 | ARTESANATO | Artmanha – Confecção de telas com diamantes ou strass
- 19h | PROSA DE NEGÓCIOS | Turismo Ibiraçu / Florada Café
- 19h | COZINHA SHOW | Aula com a chef Julia Rossini | Montagem e decoração de bolos
- 19h | ARTESANATO | Beppe Camata – Brinquedos em madeira
- 19h | CERVEJAS | Degustação às cegas – Azzurra
- 19h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | Coletivo de Guias
- 19h30 | FLORES | Terrario
- 19h30 | ARTESANATO | Crochê da Schirley
- 19h30 | CAFÉ | Oficina de métodos de preparo de café
- 20h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza
- 20h | PROSA DE NEGÓCIOS | Turismo Baixo Guandu
- 20h | COZINHA SHOW | Aula com o chef Gilson Surrage | Receita: bobó de camarão
- 20h | ARTESANATO | Arcade – souvenir pirografando na madeira de café
- 20h | CERVEJAS | Cervejaria Piwo
- 20h | CULTURAL | Grupo Blütenblätter Tal Volkstanzgruppe
- 20h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | Rota do Queijo (João Neiva – degustação)
- 20h30 | FLORES | Arranjo vegetativo com orquideas
- 21h | COZINHA SHOW | Aula com o chef Renato Santos | Receita: Feijoada
- 21h | ARTESANATO | Ateliê Fran Fabrini – Aula básica introdução ao macramê
- 21h | CERVEJAS | Cervejaria Grecco
- 21h | CULTURAL | Grupo Estirpe – Mucurici
- 22h | Show musical com ARIANA
SÁBADO (17/06)
- 14h | ABERTURA
- 14h | CULTURAL | Canções da Nonna
- 14h | COZINHA SHOW | Aula com Rovênia Gomes | Receita: Panna cotta de juçara
- 14h | CERVEJA | Cervejaria Fatto a Mano
- 15h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza
- 15h | COZINHA SHOW | Senar
- 15h | CULTURAL | Folia de Reis – Conceição do Castelo
- 15h | ARTESANATO | Beppe Camata – Brinquedos em madeira
- 15h | CAFÉ | Oficina de Preparo de café especial
- 17h | CERVEJA | Cervejaria Tarvos
- 16h | PROSA DE NEGÓCIOS | Circuito Águas Ardentes
- 16h | COZINHA SHOW | Chef Tico Tosi | Torresmo prensado
- 16h | ARTESANATO | Estande Andréia Rangel – técnica japonesa em crochê
- 16h | ARTESANATO | Estande Um Mimo: reaproveitamento de retalhos para confecção de peças
- 16h | CERVEJA | Cervejaria Dus Grillos
- 16h | CULTURAL | Americanzone Music Band – Afonso Cláudio
- 16h30 | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza
- 17h | PROSA DE NEGÓCIOS | Caminhos do Pico da Bandeira: Rota do Café e da Cachaça e Caminho da Luz Divina
- 17h | COZINHA SHOW | Aula com Beto Brunelli | Receita: Risoto de torresmo prensado com crocante de aipim
- 17h | ARTESANATO | Tramas Artesanais – Demonstração da tecelagem
- 17h | ARTESANATO | Laços & Cia Paty – técnica de fazer laço
- 17h | CAFÉ | Oficina de torra de cafés
- 17h | CERVEJA | Degustação às cegas – Azzurra
- 17h | CULTURAL | Grupo Folklorístico de dança Italiana “Lá Nostra Felicità” – São Roque do Canaã
- 17h40 | CULTURAL | Os Brandarinos
- 18h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza
- 18h | PROSA DE NEGÓCIOS | Circuito Além-mar (Guarapari)
- 18h | COZINHA SHOW | IFES
- 18h | ARTESANATO | Jubini’s ateliê – Demonstração de Macramê
- 18h | CAFÉ | Receitas à base de café (Senac)
- 18h | CERVEJA | Cervejarias Aurora e Piwo
- 18h20 | CULTURAL | Grünes Tal – Marechal Floriano
- 18h30 | ARTESANATO | Artmanha – Confecção de telas com diamantes ou strass
- 19h | PROSA DE NEGÓCIOS | Circuito Vale do Verde (Marechal Floriano)
- 19h | COZINHA SHOW | Aula com o chef Renato Santos | Receita: Capeletti de Socol em fonduta de Morbier
- 19h | CULTURAL | Maria Eduarda do Acordeon – Venda Nova do Imigrante
- 19h30 | PROSA DE NEGÓCIOS | Canaltures
- 19h30 | FLORES | Kokedama
- 19h30 | ARTESANATO | Crochê da Schirley
- 19h30 | CAFÉ | Oficina de métodos de preparo de café
- 20h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza
- 20h | PROSA DE NEGÓCIOS | Apiário Florin
- 20h | COZINHA SHOW | Aula com Carol Areias | Receita: Involtini de tilápia com pesto de açaí Juçara
- 20h | ARTESANATO | Arcade – souvenir pirografando na madeira de café
- 20h | CULTURAL | Grupo Folclórico de Dança Imperial Português – Conceição do Castelo
- 18h | CERVEJA | Cervejaria Aurora/Piwo
- 20h | CERVEJA | Cervejaria Três Santas
- 20h35 | CULTURAL | Gruppo Folkloristico Granello Giallo – Venda Nova do Imigrante
- 20h40 | FLORES | Arranjo vegetativo com suculentas
- 21h | PROSA DE NEGCIOS | IG Socol
- 21h | COZINHA SHOW | Aula com Giovanna Buaiz | Receita: Pizza sem glúten
- 21h | ARTESANATO | Ateliê Fran Fabrini – Aula básica introdução ao macramê
- 21h | CERVEJA | Cervejaria Altezza
- 21h | CULTURAL | Saxofonista Fernando Fagundes – Afonso Cláudio
- 21h30 | PROSA DE NEGOÓCIOS | Cozinha afetiva (degustação)
- 22h | CULTURAL | Show Musical Lija Wingler – Venda Nova do Imigrante
DOMINGO (18/06)
- 10h | ABERTURA
- 10h | COZINHA SHOW | Aula com a chef Ana Venturim | AULA KIDS: Mão na massa
- 11h | COZINHA SHOW | Aula com a chef Daniela Gurgel | Receita: Brote com carne de Sol
- 11h | CERVEJA | Cervejarias Aurora e Piwo
- 11h | CAFÉ | Oficina de torra de café (Senac)
- 11h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza
- 11h30 | CULTURAL | Canções da Nonna
- 12h | COZINHA SHOW | Aula com Rinaldo de Castro Oliveira | Receita: gelatos artesanais
- 12h | ARTESANATO | Jubini’s ateliê – Demonstração de Macramê
- 12h | CULTURAL | Grupo de Tradições Folclóricas Pommerland – Santa Maria de Jetibá
- 13h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza
- 13h | CAFÉ | Oficina de preparo de cafés especiais
- 13h | COZINHA SHOW | Aula com Lucia Helena Barros e Alexandre Bergamin | Tema: Drinques com café
- 13h | ARTESANATO | Arcade – souvenir pirografando na madeira de café
- 13h | CULTURAL | Grupo de Tradições Folclóricas Tanzerland – Santa Maria de Jetibá
- 13h30 | CULTURAL | Land Der Wasserfalle – Afonso Cláudio
- 14h | COZINHA SHOW | IFES
- 14h | ARTESANATO | Ateliê Fran Fabrini – Aula básica introdução ao macramê
- 14h | CULTURAL | Encenação de Casamento Pomerano – Domingos Martins
- 14h30 | CULTURAL | Grupo de Danças Folcóricas Land Der Berge
- 14h | CERVEJA | Cervejaria Grecco
- 15h | CASA NOSTRA – Viva questa esperienza
- 15h | COZINHA SHOW | Senar
- 15h | ARTESANATO | Beppe Camata – Brinquedos em madeira
- 15h | CAFÉ | Oficina de métodos de preparo de café
- 15h | CERVEJA | Cervejaria Tarvos e Café Seleção do Mário
- 15h | CULTURAL | Apresentação Cultural Piccinini dei Monti – Marechal Floriano
- 15h30 | CULTURAL | Grupo Folkloristico Pietra Azzurra
- 16h | ARTESANATO | Stand Andréia Rangel – técnica japonesa em crochê
- 16h | ARTESANATO | Stand Um Mimo: reaproveitamento de retalhos para
- confecção de peças
- 16h | CERVEJA | Cervejaria Fatto a Mano
- 16h | CULTURAL | Bloco Afro Baobá – Alfredo Chaves
- 16h40 | CULTURAL | Apresentação cultural Banda Gioco di Mora – Alfredo Chaves
- 17h | ARTESANATO | Tramas Artesanais – Demonstração da tecelagem
- 17h | ARTESANATO | Laços & Cia Paty – técnica de fazer laço
- 17h | CERVEJA | Cervejaria Altezza – Senac
- 17h20 | CULTURAL | Apresentação cultural Jongo de São Benedito – Alfredo Chaves
- 18h | ENCERRAMENTO