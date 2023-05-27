Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • São Gabriel da Palha: conheça a terra do café e de belas cachoeiras
Turismo

São Gabriel da Palha: conheça a terra do café e de belas cachoeiras

Entre os pontos turísticos estão locais que têm relação com a história do município, fundado há 60 anos
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 11:00

A cerca de 200 km de Vitória, São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, tem um ar calmo de cidade do interior e belezas da natureza - com águas tranquilas e terra fértil. Terra que garante a produção de grande parte do café do Estado.
A estátua de um homem peneirando os grãos mostra como o café é importante para a cidade. Ela fica no Centro, na praça do Colono, que foi construída para a memória dos imigrantes italianos e poloneses, e é um ponto turístico certo para bater ponto.
Estátua fica na Praça do Colono, no Centro de São Gabriel
Estátua fica na Praça do Colono, no Centro de São Gabriel Crédito: Heriklis Douglas/TV Gazeta
Além das lavouras, a cidade tem na paisagem belas cachoeiras e piscinas naturais que refrescam o corpo nos dias quentes. Na Cachoeira da Onça foi onde tudo começou.
“Na primeira caravana, ela chegou na Cachoeira da Onça, encontrou índios botocudos, animais como as onças, e se estabeleceu ali, para o município continuar crescendo onde hoje é a região do Centro da cidade”, disse Fagner Ferreira, secretário municipal de comunicação.
São Gabriel se tornou município há 60 anos, antes era uma vila de Colatina. A história do nome é explicada pela religiosidade e o povoado que vivia na região naqueles tempos.
“Quando nos emancipamos, o padroeiro era o arcanjo Gabriel. A primeira estrada de Colatina para cá, que trazia as primeiras caravanas, quando chegavam na vila, percebiam que as casas tinham telhado de palha”, completou Ferreira.
Represa de São Gabriel da Palha
Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha Crédito: Heriklis Douglas/TV Gazeta
Para quem precisa aquecer a alma, a igreja de Arcanjo Gabriel, no Centro, é um destino muito procurado por católicos. Foi a primeira construída na cidade. A gente conheceu um cachoeirense que tem São Gabriel da Palha como casa. O professor Armindo Angelo Coradini mora na cidade desde os anos 1970.
“Eu passei a amar essa cidade como a minha cidade. Aqui tive meus filhos, criamos eles. Moramos e pretendemos ficar, até quando Deus nos permitir”, disse o professor.
Igreja do Arcanjo Gabriel, no Centro de São Gabriel da Palha
Igreja do Arcanjo Gabriel, no Centro de São Gabriel da Palha Crédito: Heriklis Douglas/TV Gazeta

Veja Também

De Felipe Araújo a André Prando, fim de semana em Colatina e região será agitado; veja agenda

Dia do Hambúrguer no ES terá mais de 20 endereços com promoção

Vovôs de Vargem Alta ganham podcast onde contam suas histórias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Gabriel da Palha Turismo Turismo no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados