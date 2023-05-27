São Gabriel da Palha: conheça a terra do café e de belas cachoeiras

A cerca de 200 km de Vitória, São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, tem um ar calmo de cidade do interior e belezas da natureza - com águas tranquilas e terra fértil. Terra que garante a produção de grande parte do café do Estado.
A estátua de um homem peneirando os grãos mostra como o café é importante para a cidade. Ela fica no Centro, na praça do Colono, que foi construída para a memória dos imigrantes italianos e poloneses, e é um ponto turístico certo para bater ponto.
Além das lavouras, a cidade tem na paisagem belas cachoeiras e piscinas naturais que refrescam o corpo nos dias quentes. Na Cachoeira da Onça foi onde tudo começou.
“Na primeira caravana, ela chegou na Cachoeira da Onça, encontrou índios botocudos, animais como as onças, e se estabeleceu ali, para o município continuar crescendo onde hoje é a região do Centro da cidade”, disse Fagner Ferreira, secretário municipal de comunicação.
São Gabriel se tornou município há 60 anos, antes era uma vila de Colatina. A história do nome é explicada pela religiosidade e o povoado que vivia na região naqueles tempos.
“Quando nos emancipamos, o padroeiro era o arcanjo Gabriel. A primeira estrada de Colatina para cá, que trazia as primeiras caravanas, quando chegavam na vila, percebiam que as casas tinham telhado de palha”, completou Ferreira.
Para quem precisa aquecer a alma, a igreja de Arcanjo Gabriel, no Centro, é um destino muito procurado por católicos. Foi a primeira construída na cidade. A gente conheceu um cachoeirense que tem São Gabriel da Palha como casa. O professor Armindo Angelo Coradini mora na cidade desde os anos 1970.
“Eu passei a amar essa cidade como a minha cidade. Aqui tive meus filhos, criamos eles. Moramos e pretendemos ficar, até quando Deus nos permitir”, disse o professor.