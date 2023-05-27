São Gabriel da Palha: conheça a terra do café e de belas cachoeiras

A cerca de 200 km de Vitória, São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, tem um ar calmo de cidade do interior e belezas da natureza - com águas tranquilas e terra fértil. Terra que garante a produção de grande parte do café do Estado.

A estátua de um homem peneirando os grãos mostra como o café é importante para a cidade. Ela fica no Centro, na praça do Colono, que foi construída para a memória dos imigrantes italianos e poloneses, e é um ponto turístico certo para bater ponto.

Estátua fica na Praça do Colono, no Centro de São Gabriel Crédito: Heriklis Douglas/TV Gazeta

Além das lavouras, a cidade tem na paisagem belas cachoeiras e piscinas naturais que refrescam o corpo nos dias quentes. Na Cachoeira da Onça foi onde tudo começou.

“Na primeira caravana, ela chegou na Cachoeira da Onça, encontrou índios botocudos, animais como as onças, e se estabeleceu ali, para o município continuar crescendo onde hoje é a região do Centro da cidade”, disse Fagner Ferreira, secretário municipal de comunicação.

São Gabriel se tornou município há 60 anos, antes era uma vila de Colatina. A história do nome é explicada pela religiosidade e o povoado que vivia na região naqueles tempos.

“Quando nos emancipamos, o padroeiro era o arcanjo Gabriel. A primeira estrada de Colatina para cá, que trazia as primeiras caravanas, quando chegavam na vila, percebiam que as casas tinham telhado de palha”, completou Ferreira.

Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha Crédito: Heriklis Douglas/TV Gazeta

Para quem precisa aquecer a alma, a igreja de Arcanjo Gabriel, no Centro, é um destino muito procurado por católicos. Foi a primeira construída na cidade. A gente conheceu um cachoeirense que tem São Gabriel da Palha como casa. O professor Armindo Angelo Coradini mora na cidade desde os anos 1970.

“Eu passei a amar essa cidade como a minha cidade. Aqui tive meus filhos, criamos eles. Moramos e pretendemos ficar, até quando Deus nos permitir”, disse o professor.