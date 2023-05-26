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De Felipe Araújo a André Prando, fim de semana em Colatina e região será agitado; veja agenda

Nesta sexta (26) e sábado (27), points como o Skenta, Bar do Loro, Bar Ladym, Let's Colatina e outros espaços também terão música ao vivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 11:45

SEXTA-FEIRA (26)

3ª FESTA DA PECUÁRIA

A partir das 20h30, com show de Felipe Araújo e Grupo Stm. No Rancho Brasil, em Baixo Guandu. Ibituba - Baixo Guandu/ES (Próximo a Rodoviária de Baixo Guandu). Ingressos: R$ 90 (área vip), à venda no site Brasil Ticket.

POENTE POÉTICO

Evento que engloba música, poesia, literatura e reúne talentos de todas as expressões culturais, a partir das 18h. Nesta sexta, com show de André Prando (20h). Local: Praça do Sol Poente - Esplanada, Colatina. Entrada gratuita.

LET'S COLATINA

A partir das 22h, edição especial Aniversário do Geléia, com Samba 027, DJ Estrela, Brenin e outras atrações. Ingressos: R$ 15. Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina.

ROCK FRIDAY

A partir das 21h, com a banda Versus. No Skenta Lounge - Av. Pref. Luiz Zouain, 1229, Colatina.

DIVINA BAR

A partir das 18h, música ao vivo com Victor e Sander. Av. das Nações, 1530 - Colatina Velha, Colatina. Couvert não informado.

SEXTA LADYM

A partir das 18h, com Pedro Loret (20h). Av. Silvio Avidos, 3266, Santo Antônio - próximo ao SESI/SENAI - Colatina. Couvert não informado.

CHEIRO VERDE

A partir das 19h, música ao vivo com Carlinho Cigano. Rua Cassiano Castelo, 368, Centro, Colatina. Couvert não informado.

SEXTAS INTENÇÕES

Com Diego Rodrigues, Projeto X, DJ Igor Lemos. A partir das 22h, no Let's Linhares - Três Barras, Linhares. Informações: (27) 9994-7171.

MOSTRA POVOAR

De 20 a 27 de maio. Nesta sexta (26): Exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, no Sítio Histórico (15h às 20h); Espetáculo “A Refeição”, na Tenda Povoar (19h); e Espetáculo “Mina Rodada”, na Tenda Povoar (20h). No Sítio Histórico Porto, Largo do Chafariz - Bairro Porto - São Mateus (ES)

JARDIM DA VILA GASTRO

A partir das 20h, com Fernanda de Paula. Endereço: Av. Fidelis Ferrari,930 - Lacê - Colatina. Couvert não informado.

SÁBADO (27)

3ª FESTA DA PECUÁRIA

A partir das 20h, com shows de Maria Cecília e Rodolfo, Relber e Allan, e Leo Lima. No Rancho Brasil, em Baixo Guandu. Ibituba - Baixo Guandu/ES (Próximo a Rodoviária de Baixo Guandu). Ingressos: R$ 90, à venda no site Brasil Ticket.

BAILE DOS FAIXA

Com DJs Mesquita de NV, Lorenzo Paiva, Will e Pedro KR. A partir das 22h, no Decks Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site Superticket.

PAGODÃO DO APS

Com Amigos do Pagode 90, Samba 027, DJ Rikardo e Marcelo Neção. A partir das 17h, na Associação da Vale - Luiz Iglesias, Colatina. Ingressos: R$ 15 (lote 1).

FARRA DO LETS

Com Filipe Fantin, DJ Igor Lemoss, William Monteiro e DJ Rogerin. A partir das 22h, no Let's Colatina - Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina. Ingressos não informados.

SKENTA LOUNGE

A partir das 18h, com Pedro Loret. Av. Pref. Luiz Zouain, 1229, Colatina. Couvert não informado.

NOITE DA MULHERADA

Com Fernanda de Paula, Eduardo e Muriel, Grupo Boa Aparência e DJ Morango 27. A partir das 22h, no Empire Lounge Music. As 100 primeiras mulhres que chegarem vão ganhar uma caipibeats.Ingressos pelo WhatsApp 27 99716-7175.

DIVINA BAR

A partir das 16h, música ao vivo com Samba DL. Av. das Nações, 1530 - Colatina Velha, Colatina. Couvert não informado.

NOITE ROCK BRASIL

Com Rock Brow levando os sucessos de Charlie Brown Jr, Raimundos, O Rappa, CPM 22, Capital Inicial e mais. A partir das 21h, no Liver Pub - Av. Getúlio Vargas, 612 - Centro, Colatina. Couvert: R$ 25 (até 22h); R$ 30 (das 22h às 23h) e R$ 35 (após 23h).

BÃO NO MUNDO

Com Samba DL. A partir das 16h, no Bar Ladym - Av. Silvio Avidos, 3266, Santo Antônio - próximo ao SESI/SENAI - Colatina. Couvert não informado.

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