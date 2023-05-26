De Felipe Araújo a André Prando, fim de semana em Colatina e região será agitado; veja agenda

SEXTA-FEIRA (26)
3ª FESTA DA PECUÁRIA
A partir das 20h30, com show de Felipe Araújo e Grupo Stm. No Rancho Brasil, em Baixo Guandu. Ibituba - Baixo Guandu/ES (Próximo a Rodoviária de Baixo Guandu). Ingressos: R$ 90 (área vip), à venda no site Brasil Ticket.
POENTE POÉTICO
Evento que engloba música, poesia, literatura e reúne talentos de todas as expressões culturais, a partir das 18h. Nesta sexta, com show de André Prando (20h). Local: Praça do Sol Poente - Esplanada, Colatina. Entrada gratuita.
LET'S COLATINA
A partir das 22h, edição especial Aniversário do Geléia, com Samba 027, DJ Estrela, Brenin e outras atrações. Ingressos: R$ 15. Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina.
ROCK FRIDAY
A partir das 21h, com a banda Versus. No Skenta Lounge - Av. Pref. Luiz Zouain, 1229, Colatina.
DIVINA BAR
A partir das 18h, música ao vivo com Victor e Sander. Av. das Nações, 1530 - Colatina Velha, Colatina. Couvert não informado.
SEXTA LADYM
A partir das 18h, com Pedro Loret (20h). Av. Silvio Avidos, 3266, Santo Antônio - próximo ao SESI/SENAI - Colatina. Couvert não informado.
CHEIRO VERDE
A partir das 19h, música ao vivo com Carlinho Cigano. Rua Cassiano Castelo, 368, Centro, Colatina. Couvert não informado.
SEXTAS INTENÇÕES
Com Diego Rodrigues, Projeto X, DJ Igor Lemos. A partir das 22h, no Let's Linhares - Três Barras, Linhares. Informações: (27) 9994-7171.
MOSTRA POVOAR
De 20 a 27 de maio. Nesta sexta (26): Exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, no Sítio Histórico (15h às 20h); Espetáculo “A Refeição”, na Tenda Povoar (19h); e Espetáculo “Mina Rodada”, na Tenda Povoar (20h). No Sítio Histórico Porto, Largo do Chafariz - Bairro Porto - São Mateus (ES)
JARDIM DA VILA GASTRO
A partir das 20h, com Fernanda de Paula. Endereço: Av. Fidelis Ferrari,930 - Lacê - Colatina. Couvert não informado.
SÁBADO (27)
3ª FESTA DA PECUÁRIA
A partir das 20h, com shows de Maria Cecília e Rodolfo, Relber e Allan, e Leo Lima. No Rancho Brasil, em Baixo Guandu. Ibituba - Baixo Guandu/ES (Próximo a Rodoviária de Baixo Guandu). Ingressos: R$ 90, à venda no site Brasil Ticket.
BAILE DOS FAIXA
Com DJs Mesquita de NV, Lorenzo Paiva, Will e Pedro KR. A partir das 22h, no Decks Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site Superticket.
PAGODÃO DO APS
Com Amigos do Pagode 90, Samba 027, DJ Rikardo e Marcelo Neção. A partir das 17h, na Associação da Vale - Luiz Iglesias, Colatina. Ingressos: R$ 15 (lote 1).
FARRA DO LETS
Com Filipe Fantin, DJ Igor Lemoss, William Monteiro e DJ Rogerin. A partir das 22h, no Let's Colatina - Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina. Ingressos não informados.
SKENTA LOUNGE
A partir das 18h, com Pedro Loret. Av. Pref. Luiz Zouain, 1229, Colatina. Couvert não informado.
NOITE DA MULHERADA
Com Fernanda de Paula, Eduardo e Muriel, Grupo Boa Aparência e DJ Morango 27. A partir das 22h, no Empire Lounge Music. As 100 primeiras mulhres que chegarem vão ganhar uma caipibeats.Ingressos pelo WhatsApp 27 99716-7175.
DIVINA BAR
A partir das 16h, música ao vivo com Samba DL. Av. das Nações, 1530 - Colatina Velha, Colatina. Couvert não informado.
NOITE ROCK BRASIL
Com Rock Brow levando os sucessos de Charlie Brown Jr, Raimundos, O Rappa, CPM 22, Capital Inicial e mais. A partir das 21h, no Liver Pub - Av. Getúlio Vargas, 612 - Centro, Colatina. Couvert: R$ 25 (até 22h); R$ 30 (das 22h às 23h) e R$ 35 (após 23h).
BÃO NO MUNDO
Com Samba DL. A partir das 16h, no Bar Ladym - Av. Silvio Avidos, 3266, Santo Antônio - próximo ao SESI/SENAI - Colatina. Couvert não informado.