Alcione, Felipe Araújo e César Menotti e Fabiano agitam a sexta (26) no ES; veja a agenda

Shows
Festa do Divino Espírito Santo
De quinta (25) a domingo (28), no Parque de Exposições de Viana - Av. Beira Rio, 353 - Sta Terezinha, Viana. Nesta sexta (26), a partir das 18h, se apresentam: Banda Cheiro Moreno (18h30); Rodeio (20h); César Menotti e Fabiano (22h) e Pele Morena (0h). Entrada gratuita.
Alcione
Show de comemoração aos 50 anos da sua carreira, a partir das 19h30. No Espaço Patrick Ribeiro - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Ingressos de R$ 149,50 (cadeira) até R$ 1150 (mesa para 4 pessoas), à venda no site da Blueticket.
Festa da Pecuária
3ª edição da Festa da Pecuária, de sexta (26) a sábado (27), no Rancho Brasil, em Baixo Guandu. R. Ibituba - Baixo Guandu/ES (Próximo a Rodoviária de Baixo Guandu). A partir das 20:30h, com show de Felipe Araújo e Grupo Stm. Ingressos: R$ 90 (área vip), á venda no site da Brasil Ticket.
Poente Poético
Evento que ocorre em Colatina e engloba música, poesia, literatura e reúne talentos de todas as expressões culturais. Nesta sexta, com show de André Prando, a partir das 20h. Local: Praça do Sol Poente - Esplanada, Colatina. Entrada gratuita.
Apresentações e teatro
Sexo, Etc...e Tal
Apresentação com os humoristas Anndre Rangel e Denis Marques. Onde: Auditório da CDL, no Centro de Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 15 (meia entrada) Quando: sexta (26), às 20h. Classificação: 16 anos Ingresso Individual: R$ 30,00. Meia Entrada: R$ 15,00, à venda no site da Vix Comedy Club.
Simples assim
Espetáculo baseado na obra de Martha Medeiros, com Georgiana Góes, Maria Eduarda de Carvalho e Mouhamed Harfouch em diversos personagens. Na sexta, a partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória - Vitória, ES. Ingressos de R$ 25 a R$ 120, à venda no site da Le Billet.
Festas e baladas
Live Pink
Com Samba Jr, Giselle Dario, Jess, Belucio e Anderson Baduh. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (espaço monster inteira) e R$ 60 (pista fy inteira), à venda no site da Super Ticket.
Integramed ES
2º edição da festa de união das Atléticas de Medicina do Espírito Santo com 6 horas de open bar. A partir das 20h, no Na Vista - R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 100, à venda no site da LeBillet.
Quem tem joga
Com Cariello, Ml da Vila, Dodô, Esquilo, Saulin e Rm. A a partir das 22h, no Embrazado Vitória - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Vem pro Boteco
Com DJs Lukão e Edin e apresentações do Grupo Pratikerê e do Grupo Pagode e Cia. A partir das 20h, no Boteco do Junior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Vem Pro Salseiro com Vou Zuar
A partir das 21h, no Gordinho Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 120 (camarote inteira) e R$ 60 (pista inteira), à venda no site da Super Ticket.
Boteco Boa Praça Vitória
A partir das 19h30, com Lucas Abreu (voz e violão). Couvert: R$9,90. Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, em Vitória/ES.
Chorão Eterno
Tributo ao Chorão com a banda Beat Locks. A partir das 22h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 10 (promocional com nome na lista no instagram)
Baile das Sereias
Com G.r.e.s Pega no Samba e Djs Mathilda, Lucas Lauar, Jexxca e Temponi. A partir das 22h, no Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30 a noite toda.
Inflação
Com Djs Ysa, Menário, Daltonie e Phi. A partir das 23h, no Bolt - Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 20 a noite toda.
Miojão do Rock
Com Cherry Luke, Doodles, Rhyan A7x, Nunnyh, Danz e Edu e Emolaila. A partir das 22h, no Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi - Vitória. Ingressos: 20 primeiros entram de graça, após R$ 20 a noite toda.
Insana
Com Djs Nicolas Palhares, Eros, Lukkas e Gabriel Oc. A partir das 22h, no Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada gratuita para os 50 primeiros, após R$ 20 a noite toda.
MPB na Curva
A partir das 17h, no Clericot Cafe, com Dan Abranches. Local aberto das 7h à 0h. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com D'Bem com a Vida e Freelance. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 23h.
Gordinho Cachoeiro
Com Vou Zuar, Bloco do ArtSamba e Dj Vn do Bf. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada grátis até 23h.
Partiu Night
Com PagoLife, Djs Carla Roberta, Nikao, Lr de Vv, Diogo e Luan Sd. A partir das 20h, no Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada liberada até 23h, após, R$ 20 a noite toda.
SambaDm
Com PH Dias e Dj Baduh. A partir das 19h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Mais informações no número (27) 98193-2829.
Gastronomia, exposições e cultura
Roda de Boteco 2023
Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vai até 11 de junho com os estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90, com direito a uma cerveja. Veja a lista de bares e pratos aqui.
Exposição Fragmentos
Com 21 fotografias do português Pedro Sousa Trêpa. Onde: Mosaico Fotogaleria - Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória - ES. Entrada gratuita. As visitas devem ser previamente agendadas entre os dias 19 de maio e 17 de junho pelo e-mail e contato: (27) 99943 0831. E-mail: [email protected]
Mostra Povoar
De 20 a 27 de maio. Nesta sexta: Exposição “Axé e Arte Monagira Giracundê”, no Sítio Histórico (15h às 20h); Espetáculo “A Refeição”, na Tenda Povoar (19h); e Espetáculo “Mina Rodada”, na Tenda Povoar (20h). No Sítio Histórico Porto, Largo do Chafariz - Bairro Porto - São Mateus (ES)
Exposição "Quando fecho os olhos vejo mais perto"
Alunos do projeto Escola de Fotógrafos Cegos vão realizar a exposição "Quando Fecho Os Meus Olhos Vejo Mais Perto", no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. A mostra ficará aberta a visitação no parque até o dia 25 de junho. A abertura contará com o maior nome da fotografia cega no Brasil, João Maia. Horário: das 7h às 22h. Gratuito.
Festival de Dança Popular
2º Festival de Danças Populares de Vitória, com programação totalmente gratuita e apresentações por toda a Grande Vitória, a maioria acontece no Teatro Universitário, na Ufes, em Goiabeiras, Vitória. Sexta-feira: Bate flechas de São Sebastião, Jongo de Santa Ana, João Bananeira e Associação Cultural Maria Bonita (9h) / Grupo Estirpe, Vitória Régia (MT), Perfomance Itinerante e Xique Xique (14h) / Bate Flechas de São Sebastião, Perfomance Itinerante, Jongo de Santa Ana, Beatos de São Benedito, Grupo Vitória Régia (MT) e Associação Cultural Maria Bonita (19h). Confira mais informações aqui.
Serra Festival
1º Festival de Cervejas Artesanais da Serra, que acontece de sexta (26) a domingo (28), a partir das 16h, no Parque da Cidade, na Avenida Norte Sul, na região de Laranjeiras. Na sexta, shows de Aru Dias (16h30) e Casaca (21h). Entrada gratuita.