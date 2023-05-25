Cabelo crespo: conheça os tipos e saiba como cuidar no dia a dia

Cabelos cacheados possuem média curvatura ou curvatura mediana e os crespos possuem curvatura acentuada Crédito: Guto Costa/ Beleza Natural

"Têm espessura variável, com fios grossos perto da raiz que vão se afinando e podem ficar bem finos, frágeis e quebradiços ao longo do comprimento. Precisam de uma distribuição uniforme da oleosidade para alinhamento da fibra e ter facilidade para pentear. A principal diferença entre os crespos e cacheados é a curvatura ou grau de ondulação (tecnicamente chamada de curva elíptica). Em geral, cabelos cacheados possuem média curvatura ou curvatura mediana e cabelos crespos possuem curvatura acentuada", explica Zica Assis.

De uma forma geral, os cabelos são divididos em quatro grupos: tipo 1 (liso), tipo 2 (ondulado), tipo 3 (cacheado) e tipo 4 (crespo). E o cabelo crespo é representado pela numeração 4 e pode ser classificado em três subcategorias, o 4A, 4B e o 4C. É comum a pessoa ter vários tipos de fio. Veja as características.

TIPO 2 (ONDULADO)



2A - Fino e pouco volumoso, nasce liso e apresenta leve ondulações a partir do meio do comprimento.

2B - Suas ondas não são tão definidas nem tão sutis e começam a se formar mais perto da raiz.

2C - Suas curvas são bem marcadas e os fios são mais grossos, encorpados e volumosos.





TIPO 3 (CACHEADO)

3A - Os cachos são abertos e bem espaçados. Há chances de não serem tão definidos em algumas partes.

3B - Os caracóis começam a ficar menores e ganhar definição. Por serem mais estreitos, ficam próximos uns dos outros.

3C - É volumoso, apresenta cachos bem pequenos e fechadas da raiz à pontas, além de um fio grosso.





TIPO 4 (CRESPO)

4A - Os cachos são bem fechados e soltinhos.

4B - Ele tem os dois tipos de textura, parte mais crespo com pouca definição em formato zig zag e parte com o cacho bem pequeno;

4C - É o cabelo crespo com formato em zig zag, geralmente apresentam pouca ou nenhuma definição.

CUIDADOS

Cabelos crespos, de uma forma geral, em virtude da sua curvatura acentuada e da fragilidade do fio, precisam de cuidados específicos, de uma rotina de hidratação, nutrição e reconstrução. "Isso acontece porque o formato em espiral dificulta que a oleosidade natural da raiz chegue até as pontas. Mesmo na raiz, a oleosidade natural tem mais dificuldade de se dispersar. Por isso, é fundamental que a crespa siga uma rotina de cuidados com lavagem, condicionamento, hidratação e creme de pentear, de duas a três vezes por semana, com os produtos ideais para o seu tipo de fio, com fórmulas ricas em óleos vegetais, como rícino e coco", explica Zica Assis.

"Também é essencial evitar o uso da água quente na hora de lavar e enxaguar. Dê preferência à água fria ou, no máximo, morna, já que o calor resseca ainda mais os fios"

A especialista explica que o cabelo crespo precisa não só de hidratação, mas também de nutrição e reconstrução. "Para repor totalmente as necessidades do fio crespo, recomendo que seja adotado um cronograma capilar, uma rotina de tratamento feita para que haja um ciclo completo de reposição das necessidades do fio. Essas etapas são divididas em reconstrução, nutrição e hidratação. A reconstrução consiste na reposição de proteínas, a nutrição é uma reposição lipídica, ou seja, da oleosidade dos fios e a hidratação repõe toda a água perdida. Os cabelos cacheados e crespos necessitam mais da reposição desses nutrientes", diz Zica Assis.

FIOS CRESCIDOS

A terapeuta capilar Paula Breder diz que, entre os cuidados, é preciso evitar xampus adstringentes, com sulfato. "Evite lavar o cabelo com ativos detergentes. Isso pode retirar os óleos naturais essenciais e causar ressecamento. Opte por xampus suaves e sem sulfatos, que limpam delicadamente o couro cabeludo sem comprometer a hidratação. Couro cabeludo tem necessidades diferentes dos fios. Use um xampu cremoso, suave, sem sulfato nos fios".

Também é importante escolher produtos ricos em ingredientes hidratantes, como óleo de coco e murumuru. "Aplique apenas na haste capilar. Desembarace com pente de dentes largos ou com os próprios dedos. Nunca penteie o cabelo seco e use água fria para fechar a cutícula", diz Paula Breder.

Já para a hidratação, a profissional orienta o uso de produtos tricológicos (alta concentração de ativos), usando mel puro de abelhas, além do uso de touca elétrica por 15 minutos e nunca esquecer os óleos vegetais.

Outra dica é dormir com uma touca ou fronha de cetim para evitar o atrito e a quebra dos fios durante a noite. "Esses materiais ajudam a preservar a hidratação e a definição dos cachos, além de reduzir o frizz e a formação de nós", diz Paula Breder.

"Para fazer o cabelo crespo crescer, é importante estimular a circulação periférica. Massagem craniana por 15 minutos ajuda bastante. Outro fator que estimula a oxigenação dos folículos é o uso de ativos vasodilatadores como óleo essencial de menta. Mas, o mais importante, é manter o couro cabeludo limpo e sem acúmulo de cosméticos"

A tricologista reforça que não procede a informação de que o cabelo crespo não deve ser lavado todo dia. "O couro cabeludo da pessoa lisa e crespa tem a mesma estrutura e necessidade, couro cabeludo é pele. Quando ficamos mais que 24 horas sem tomar banho, nosso corpo é acometido por prurido e um desconforto enorme. E, o mesmo acontece quando não higienizamos o cabelo. Higienização adequada, com ativos certos, tornam a microbiota do couro cabeludo um ambiente propício para o desenvolvimento de um cabelo saudável e bonito", diz Paula Breder.