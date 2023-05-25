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Ingressos esgotados para visitar navio-escolta da Marinha no ES

Entradas acabaram em menos de 24 horas. Somente os visitantes que garantiram a entrada online poderão conhecer a Fragata "Constituição", neste domingo (28)
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 12:24

A Fragata Constituição (F-42) é um navio-escolta da Marinha do Brasil
A Fragata Constituição (F-42) é um navio-escolta da Marinha do Brasil Crédito: Acervo Marinha do Brasil
Os ingressos para visitar a Fragata Constituição, no Porto de Vitória, neste domingo (28), já estão esgotados. Diferente das últimas vezes, em que os interessados aguardavam em uma fila para receber a entrada gratuita no dia da visita, três mil ingressos foram disponibilizados antecipadamente pela internet. Apenas quem conseguiu garantir o bilhete poderá conhecer o navio-escolta, no Centro de Vitória, das 14h às 17h, de acordo com o horário escolhido.
Segundo a Vports, administradora do Porto de Vitória, a mudança na forma de disponibilizar os ingressos visa reduzir as filas e proporcionar melhor aproveitamento da visitação. Os interessados deveriam retirar a entrada antecipadamente pela plataforma Sympla, o que durou menos de 24 horas, já que as entradas acabaram.
Os visitantes que conseguiram garantir a entrada devem apresentar o QRCODE gerado no site da Sympla, na entrada do portão em frente ao Palácio Anchieta. O acesso à área portuária só será permitido mediante a apresentação deste ingresso, impresso ou on-line, até às 16h. Após este horário, os portões serão fechados e mais ninguém poderá entrar no local, nem mesmo portanto o bilhete.
Quem for conhecer a Fragata Constituição, neste domingo (28), também deve se atentar às regras de segurança da visita. Sendo elas:
  • Trajar calça, blusa de manga curta ou longa e sapatos fechados e sem salto;
  • Respeitar as regras de isolamento, sendo proibido correr dentro do complexo portuário.

O NAVIO

A Fragata Constituição (F-42) é um dos navios-escolta brasileiros, que podem localizar e destruir aeronaves, navios de superfície e submarinos inimigos, além de efetuar patrulhas nas nossas águas. A embarcação foi incorporada à Marinha brasileira em 31 de março de 1978.
Este é o terceiro navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil e a terceira unidade da classe Niterói a ser construída pela Vosper Thornycroft Ltd., em Woolston, Hampshire, Inglaterra, tendo a quilha batida em 13 de março de 1974. Foi lançada e batizada em 15 de abril de 1976 e teve como Madrinha a Sra. Stella de Oliveira Campos, esposa do Embaixador do Brasil na Inglaterra. Entre 31 de outubro e 15 de dezembro, realizou suas primeiras saídas para o mar a fim de realizar a provas de casco, máquinas e sistemas a cargo do estaleiro construtor.

SERVIÇO

  • VISITAÇÃO FRAGATA "CONSTITUIÇÃO" DA MARINHA DO BRASIL
  • Local: Porto de Vitória (ES)
  • Entrada: Portão em frente ao Palácio Anchieta
  • Data: visitação no dia 28 de maio de 2023 (domingo)
  • Horário para entrada no porto: 14h às 16h
  • É obrigatório o uso de sapatos fechados por questões de segurança

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