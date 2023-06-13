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Cultura

Aniversário de 133 anos de Cariacica terá 10 shows de graça; veja a programação

Entre os convidados estão Gabriela Rocha, Alemão do Forró e Pele Morena. Festança rola nos dias 29 e 30 de junho e 1° e 2 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 07:00

Gabriela Rocha é uma das atrações da festa de aniversário de 133 anos de Cariacica
Gabriela Rocha é uma das atrações da festa de aniversário de 133 anos de Cariacica Crédito: Instagram@gabrielarocha77
O município de Cariacica está fazendo 133 anos e, quem ganha a festa, é o morador da Grande Vitória. Nos dias 29 e 30 de junho e 1º e 2 de julho, o parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília, será palco de um evento que contará com 10 shows gratuitos.
A programação contará com shows de Gabriela Rocha, Alemão do Forró, Wellington Silva, Cristian Greik, Eduardo e Muriel, Pr. Lucas, Luiza Andrade, Rony e Ricy, Emerson Xumbrega e Pele Morena. São estilos musicais para diversos públicos.
O primeiro dia, 29 de junho, contará com a estrela da música gospel Gabriela Rocha, que promete um show emocionante com seus louvores de sucesso como "Teu Espírito", "Diz (Say)" e "Lugar Secreto" (confira clip abaixo). Também embalam o público com hits da música gospel o Pr. Lucas e o cantor Wellington Silva, que se apresentam no mesmo dia.
Os dias 30 de junho e 1º de julho serão dedicados ao forró e ao sertanejo. A programação do dia 30 contará com Eduardo e Muriel e Luiza Andrade. Alemão do Forró (que está fazendo sua primeira turnê pela Europa) chega com seus sucessos no dia 1º, data em que também fazem shows a dupla Rony e Ricy e Cristian Greik.
O último dia da festança, 2 de julho, é para quem gosta de sambar e pagodear. O palco do parque O Cravo e a Rosa recebe Pele Morena e Emerson Xumbrega, da Independente de Boa Vista.
Além das atrações musicais, a festa terá uma feira de empreendedores cariaciquenses da economia criativa. Serão comercializados produtos como artesanato, bolos e doces, laticínios, cachaças, licores, linguiças, flores e queijos. Delícias para se fartar!

ANIVERSÁRIO DE 133 ANOS DE CARIACICA

  • QUANDO: Dias 29 e 30 de junho e 1º e 2 de julho
  • ONDE: Parque O Cravo e a Rosa, Alameda da Frincasa, Nova Brasília. Entrada gratuita

  • PROGRAMAÇÃO
  • 29 DE JUNHO: Pr. Lucas, Wellington Silva e Gabriela Rocha, a partir das 19 horas
  • 30 DE JUNHO: Eduardo e Muriel e Luiza Andrade, a partir das 20 horas
  • 1º DE JULHO: Rony e Ricy, Alemão do Forró e Cristian Greik, a partir das 19 horas
  • 2 DE JULHO: Emerson Xumbrega e Pele Morena, a partir das 17 horas

  • Feira dos Empreendedores da Economia Criativa
  • DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO: A partir das 18 horas
  • DIA 2 DE JULHO: A partir das 16 horas
* Com informações da Prefeitura Municipal de Cariacica

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