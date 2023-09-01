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Sambasoul recebe grupo Vou Zuar neste sábado (2) em Vila Velha

Budah, PA e Lipe Torres também estão entre os convidados de honra da 1ª edição do "Sambasoul convida", marcado para começar às 19h, no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 12:43

Sambasoul
Sambasoul Crédito: Divulgação
Já acostumados a misturar o samba aos mais diversos estilos musicais, o grupo Sambasoul desenvolveu um projeto para unir convidados ilustres e diversos ao ritmo do coração. Na primeira edição do "Sambasoul convida", o quarteto barrense recebe o Vou Zuar, neste sábado (2), no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, a partir das 19h. 
Outros artistas também garantidos são os capixabas Budah, Paulo André (o ex-BBB PA), além de Tibery, DJs Lukão e XL, Lipe Torres e Big Up. Disponíveis no site da SuperTicket, os ingressos para o 1º "Sambasoul convida" estão custando R$ 60 (meia e solidário) e R$ 120 (inteira), no terceiro lote.
"O Sambasoul sempre foi isso: uma roda de samba onde convidamos os nossos amigos. Aí pensamos o seguinte: por que não levar isso para o público e em uma proporção maior? Amamos receber os convidados no nosso palco, independente do estilo. Justamente pelo Sambasoul ser essa mistura de ritmos ao samba", disse o vocalista Raul Mesquita ao HZ. 
No começo de 2023, o Sambasoul venceu o concurso "Sem Destino VZ". Direto da Barra do Jucu, em Vila Velha, o quarteto foi para Niterói, no Rio de Janeiro, gravar a canção "Nós Dois", com o Vou Zuar. O single ainda não foi lançado mas já  está garantido para a setlist do evento. Os sucessos "Sem Destino", "Salseiro" e "É o amor", do grupo carioca, também prometem animar a galera.
"A música é fundamental na vida de todo mundo. Já pensou o que seria da gente sem a música e a arte durante a pandemia? Um caos. A música é algo tão especial pra gente que tentamos ao máximo transmitir isso ao público. Tem o poder de transformar vidas e arrancar sorrisos. Isso já nos dá a sensação de dever cumprido", finalizou Raul Mesquita.

SERVIÇO

  • SAMBASOUL CONVIDA
  • QUANDO: Sábado (2)
  • HORÁRIO: 19h
  • ONDE: Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, nº 5000, Itaparica, em Vila Velha
  • INGRESSOS: Meia por R$ 60 | Solidário por R$ 60 | Inteira por R$ 120. Disponíveis no site da SuperTicket, com acréscimo de taxa de conveniência. 

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