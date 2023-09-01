Sambasoul recebe grupo Vou Zuar neste sábado (2) em Vila Velha

Sambasoul Crédito: Divulgação

Já acostumados a misturar o samba aos mais diversos estilos musicais, o grupo Sambasoul desenvolveu um projeto para unir convidados ilustres e diversos ao ritmo do coração. Na primeira edição do "Sambasoul convida", o quarteto barrense recebe o Vou Zuar, neste sábado (2), no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, a partir das 19h.

Outros artistas também garantidos são os capixabas Budah, Paulo André (o ex-BBB PA), além de Tibery, DJs Lukão e XL, Lipe Torres e Big Up. Disponíveis no site da SuperTicket , os ingressos para o 1º "Sambasoul convida" estão custando R$ 60 (meia e solidário) e R$ 120 (inteira), no terceiro lote.

"O Sambasoul sempre foi isso: uma roda de samba onde convidamos os nossos amigos. Aí pensamos o seguinte: por que não levar isso para o público e em uma proporção maior? Amamos receber os convidados no nosso palco, independente do estilo. Justamente pelo Sambasoul ser essa mistura de ritmos ao samba", disse o vocalista Raul Mesquita ao HZ.

No começo de 2023, o Sambasoul venceu o concurso "Sem Destino VZ". Direto da Barra do Jucu, em Vila Velha, o quarteto foi para Niterói, no Rio de Janeiro, gravar a canção "Nós Dois", com o Vou Zuar. O single ainda não foi lançado mas já está garantido para a setlist do evento. Os sucessos "Sem Destino", "Salseiro" e "É o amor", do grupo carioca, também prometem animar a galera.

"A música é fundamental na vida de todo mundo. Já pensou o que seria da gente sem a música e a arte durante a pandemia? Um caos. A música é algo tão especial pra gente que tentamos ao máximo transmitir isso ao público. Tem o poder de transformar vidas e arrancar sorrisos. Isso já nos dá a sensação de dever cumprido", finalizou Raul Mesquita.

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