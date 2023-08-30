Tiê é uma das atrações do Formemus, que vai até sábado (2) em Vila Velha

André Prando, Bia Nogueira e Tiê estão entre as atrações musicais do Formemus 2023 Crédito: Antônio Oliveira (André Prando) e reprodução do Instagram

Pela primeira vez o Formemus - que acontece de quinta (31) a sábado (2), no Titanic, em Vila Velha - contará com espetáculos musicais no encerramento de sua programação diária. Entre os convidados, André Prando, Bia Nogueira e Tiê, com feat de Thomas Roth, que vão celebrar a música independente produzida em diversos estados brasileiros.

A programação do maior evento da indústria fonográfica capixaba também conta com painéis, palestras e rodadas de negócios. No final do dia, começa a programação de espetáculos, com os showcases e exibição dos selecionados da Mostra de Videoclipes nos intervalos.

As inscrições para participar das palestras, debates e rodadas de negócios é gratuita, com inscrição disponível no site do evento . Para curtir os shows, que acontecem na Praça Duque de Caxias, não é necessária inscrição prévia, mas a participação do público está sujeita à lotação do espaço.

DIVERSIDADE

O público presente no Formemus 2023 vai escolher seus artistas favoritos na Mostra Fotográfica e na Mostra de Videoclipes do evento. O tema da Mostra Fotográfica este ano é "Shows em palcos no Brasil" e os selecionados foram Amanda Miranda (ES), Bruno Marçal (ES), Clara Rocha (MG), Fernanda Gamarano (SP), Hecthor Murilo (ES), Heytor Gonçalves (ES), Ju Queiroz (MT), Manu d`Eça (SC), Miguel Salvatore (SP), Othon Ribeiro (ES), Paola Alfamor (SP), PH (BA), Rafa Chlum (RJ), Thaís Mallon (DF), Vikki Dessaune (ES), Will Caldeira (ES). O fotógrafo mais votado pelo público leva o prêmio de R$ 500.

Os videoclipes serão apresentados durante a programação noturna do Formemus e os participantes reúnem artistas de todo o Brasil. O vencedor da mostra levará o prêmio de R$ 1 mil. Os projetos selecionados foram:

Apocalypse Cùier (SC)

Arthur Navarro (ES)

Bad Feels Club (ES)

Bemti e Murais (SP)

Benza part. Lia de Itamaracá (PE)

Bruna Pena (PR), Chorou Bebel & Duarte (ES)

Cliver Honorato (MG)

Congadar (MG)

Dan Stump (AM)

Daniel Drexler (RS)

Douglas Lopes (ES)

Esquadrão Sonzera Total (RJ)

Fillipe Costta (DF)

Gastação Infinita (ES)

Guto Brant (MG)

Ianaê Régia (RS)

Jessica Gaspar (SP)

Kayode (SP)

LaMona Divine feat. Luisa e os Alquimistas (SP),

Letícia Coelho (MG)

Luiza Dutra (ES)

Luzmilla Luz (MG)

Napalma (ES)

Natô (RJ)

Pedra Relógio (MG)

Rodric (MG)

Rodrigo Mancusi (SP)

Rodrigo Novo (ES)

Rohma & Letrux (SC)

Sargaço Nightclub (PE)

Sued Nunes (BA)

Troá! (RJ)

Vinicius e André Prando (ES).

Em sua quinta edição, o Formemus traz como tema principal os Palcos e a discussão sobre a importância de difusão musical para artistas de todo o Brasil, e sobretudo do Espírito Santo.

"A música sempre esteve ao lado da inovação e da tecnologia e, apesar de vivermos em um mundo cada vez mais online, as conexões orgânicas se elevaram em valor e em importância em nossa sociedade. O Formemus permite que essas conexões com pessoas muitas vezes impossíveis de acessar fora desse contexto de conferência aconteçam e essas atrações, tanto de conteúdo formativo, quanto de formação de público estão realmente qualificadas. Temos convidados e atrações de 14 estados espalhadas durante o evento", complementa Daniel Morelo, um dos diretores do Formemus.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO FORMEMUS 2023

QUANDO: De quinta (31) a sábado (2), no Titanic. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha

De quinta (31) a sábado (2), no Titanic. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha INGRESSOS: Entrada franca, com credenciamento podendo ser feito no site do festival



Entrada franca, com credenciamento podendo ser feito no site do festival INFORMAÇÕES: [email protected] e 27 33761674 – 27 999301103

