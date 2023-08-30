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Entrada franca

Tiê é uma das atrações do Formemus, que vai até sábado (2) em Vila Velha

Com entrada gratuita, maior evento da indústria fonográfica do Espírito Santo ainda terá shows de Bia Nogueira, André Prando e muito mais; veja programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 15:58

André Prando, Bia Nogueira e Tiê estão entre as atrações musicais do Formemus 2023
André Prando, Bia Nogueira e Tiê estão entre as atrações musicais do Formemus 2023 Crédito: Antônio Oliveira (André Prando) e reprodução do Instagram
Pela primeira vez o Formemus - que acontece de quinta (31) a sábado (2), no Titanic, em Vila Velha - contará com espetáculos musicais no encerramento de sua programação diária. Entre os convidados, André Prando, Bia Nogueira e Tiê, com feat de Thomas Roth, que vão celebrar a música independente produzida em diversos estados brasileiros.
A programação do maior evento da indústria fonográfica capixaba também conta com painéis, palestras e rodadas de negócios. No final do dia, começa a programação de espetáculos, com os showcases e exibição dos selecionados da Mostra de Videoclipes nos intervalos. 
As inscrições para participar das palestras, debates e rodadas de negócios é gratuita, com inscrição disponível no site do evento.  Para curtir os shows, que acontecem na Praça Duque de Caxias, não é necessária inscrição prévia, mas a participação do público está sujeita à lotação do espaço. 

DIVERSIDADE

O público presente no Formemus 2023 vai escolher seus artistas favoritos na Mostra Fotográfica e na Mostra de Videoclipes do evento. O tema da Mostra Fotográfica este ano é "Shows em palcos no Brasil" e os selecionados foram Amanda Miranda (ES), Bruno Marçal (ES), Clara Rocha (MG), Fernanda Gamarano (SP), Hecthor Murilo (ES), Heytor Gonçalves (ES), Ju Queiroz (MT), Manu d`Eça (SC), Miguel Salvatore (SP), Othon Ribeiro (ES), Paola Alfamor (SP), PH (BA), Rafa Chlum (RJ), Thaís Mallon (DF), Vikki Dessaune (ES), Will Caldeira (ES). O fotógrafo mais votado pelo público leva o prêmio de R$ 500.
Os videoclipes serão apresentados durante a programação noturna do Formemus e os participantes reúnem artistas de todo o Brasil. O vencedor da mostra levará o prêmio de R$ 1 mil. Os projetos selecionados foram:
  • Apocalypse Cùier (SC)
  • Arthur Navarro (ES)
  • Bad Feels Club (ES)
  • Bemti e Murais (SP)
  • Benza part. Lia de Itamaracá (PE)
  • Bruna Pena (PR), Chorou Bebel & Duarte (ES)
  • Cliver Honorato (MG)
  • Congadar (MG)
  • Dan Stump (AM)
  • Daniel Drexler (RS)
  • Douglas Lopes (ES)
  • Esquadrão Sonzera Total (RJ)
  • Fillipe Costta (DF)
  • Gastação Infinita (ES)
  • Guto Brant (MG)
  • Ianaê Régia (RS)
  • Jessica Gaspar (SP)
  • Kayode (SP)
  • LaMona Divine feat. Luisa e os Alquimistas (SP),
  • Letícia Coelho (MG)
  • Luiza Dutra (ES)
  • Luzmilla Luz (MG)
  • Napalma (ES)
  • Natô (RJ)
  • Pedra Relógio (MG)
  • Rodric (MG)
  • Rodrigo Mancusi (SP)
  • Rodrigo Novo (ES)
  • Rohma & Letrux (SC)
  • Sargaço Nightclub (PE)
  • Sued Nunes (BA)
  • Troá! (RJ)
  • Vinicius e André Prando (ES).
Em sua quinta edição, o Formemus traz como tema principal os Palcos e a discussão sobre a importância de difusão musical para artistas de todo o Brasil, e sobretudo do Espírito Santo.
"A música sempre esteve ao lado da inovação e da tecnologia e, apesar de vivermos em um mundo cada vez mais online, as conexões orgânicas se elevaram em valor e em importância em nossa sociedade. O Formemus permite que essas conexões com pessoas muitas vezes impossíveis de acessar fora desse contexto de conferência aconteçam e essas atrações, tanto de conteúdo formativo, quanto de formação de público estão realmente qualificadas. Temos convidados e atrações de 14 estados espalhadas durante o evento", complementa Daniel Morelo, um dos diretores do Formemus.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO FORMEMUS 2023

  • QUANDO: De quinta (31) a sábado (2), no Titanic. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha
  • INGRESSOS: Entrada franca, com credenciamento podendo ser feito no site do festival
  • INFORMAÇÕES: [email protected] e 27 33761674 – 27 999301103
  • PROGRAMAÇÃO
  • QUINTA (31)
  • AUDITÓRIO
  • 12h - 18h
  • Credenciamento
  • Mostra Fotográfica | Espaço UBC | Espaço ABRAMUS | Espaço Backstage/Habro Music
  • 13h20: Abertura Oficial
  • 13h30 às 14h50: Painel 1 - "O Novo Momento de Fomento Cultural no Brasil. Políticas Públicas e Privadas de Circulação e Ocupação Cultural pelos Palcos do Brasil", com Cintia Coelho Dias, Eulícia Esteves, Fabrício Noronha, Luiza Morandini, Murilo Albuquerque, Victor D’Almeida, Mediação: Sara Loiola

  • 15h às 16h30: Painel 2 - "O Desenvolvimento de uma Carreira Musical de Longo Prazo. #ensinamentos", com Alec Haiat, Fernanda Takai, Manno Goés, Tiê, Mediação: Gustavo Anitelli
  • 16h40 às 18h10: Painel 3 - "O que a Indústria Fonográfica Procura em um Artista e o que ela Pode Fazer por ele?", com Iasmine Amazonas, Manuela Chulam e Veronica Pessoa. Mediação: Renata Gomes
     
  • ​SALA NARA LEÃO
  • 14h às 16h: Rodada de Negócios Funarte 
  • 16h20: Palestra ABRAMUS - Direito Autoral no Ambiente Digital, com Ricardo Rios

  • ​ÁREA EXTERNA
  • 18h: Showcase - BIAB (RJ)
  • 18h30: Mostra de videoclipes 
  • 18h50: Showcase - Eloá Puri (ES)
  • 19h20: Mostra de videoclipes
  • 19h40: Showcase - Dona Iracema (BA)
  • 20h10: Mostra de videoclipes
  • 20h30: Showcase - Lordose Pra Leão (ES) 
  • 21h00: Mostra de videoclipes21h20 - Show - André Prando (ES)

  • SEXTA (1)
  • 13h às 18h
  • Credenciamento
  • Mostra Fotográfica | Espaço UBC | Espaço ABRAMUS | Espaço Backstage/Habro Music

  • AUDITÓRIO
  • 14h às 16h: Painel 4 – "O Poder da Música na Televisão!", com Adriana Ramos, Juliana Medeiros, Thomas Roth e Torcuato Mariano. Mediação: Cris Falcão

  • 16h às 18h: Painel 5 – "A Curadoria, a Ambição e a Função de um Festival na Formação Musical do Público Brasileiro", com Adriano Saito, Eli Moura, Gabriel Caixeta, Gilmar Dantas e William Mendonça. Mediação: Ana Morena
  • SALA NARA LEÃO
  • 14h às 16h: Rodada de Negócios Funarte 
  • 16h30 Palestra – "Inteligência Artificial – Ferramenta de Criação ou um Novo e Incansável Arrecadador de Ecad?", com Fábio Geovane e Manno Goés

  • ​ÁREA EXTERNA
  • 18h00: Formemus FM
  • 19h00: Mostra de videoclipes
  • 19h20: Showcase - Kael Stn (ES)
  • 19h50: Mostra de videoclipes 
  • 20h10: Showcase - Nobat (MG)
  • 20h40: Mostra de videoclipes 
  • 21h00: Showcase - Tequilla Bomb (AL)21h30 - Mostra de videoclipes
  • 21h50: Show - Bia Nogueira (MG)

  • ​SÁBADO (2)  
  • 13h às 18h
  • Credenciamento
  • Mostra Fotográfica | Espaço UBC | Espaço ABRAMUS | Espaço Backstage/Habro Music

  • AUDITÓRIO
  • 14h às 16h: Painel 6 – "Palcos Permanentes: Modelos de Negócio de Casas de Shows pelo Brasil", com Ana Morena, Leo Moraes, 
  • Saulo Simonassi, Sullivan Silva e Ygor Álexis. Mediação: Daniel Morelo

  • 16h às 18h: Painel 7 – "Os Infinitos Caminhos da Profissionalização Musical", com Amanda Souza, Laura Bahia, Monique Dardenne, Marcelo Coelho e Pena Schmidt. Mediação: Bia Nogueira​

  • ​SALA NARA LEÃO
  • 13h40 às 15h10: Masterclass – "Produzindo na Música", com Amanda Souza
  • 15h20 às 16h50: Palestra – "Seu Sonho Pergunta por Você Todos os Dias", com Bruno Caliman
  • 17h às 18h30: Palestra - "Da Composição ao Clipe - Direito Autoral, Cadastros e Distribuição de Receitas - O Básico que Você Precisa Saber Para Garantir os seus Direitos, com Pamella Gachido

  • ​ÁREA EXTERNA
  • 18h00: Formemus FM
  • 18h30: Showcase - Daniel Silva (ES)
  • 19h00: Mostra de videoclipes
  • 19h20: Showcase - Chorou Bebel (ES)
  • 19h50: Mostra de videoclipes
  • 20h10: Showcase - Iuna Falcão (MA)
  • 20h40: Mostra de videoclipes
  • 21h00: Show Tiê e Thomas Roth (SP)

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Formemus divulga programação com palestras, rodada de negócios e shows

Conheça os selecionados para os showcases do Formemus 2023

Com entrada franca, edição do Formemus 2023 acontecerá em Vila Velha

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