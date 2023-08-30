Tiê é uma das atrações do Formemus, que vai até sábado (2) em Vila Velha

Pela primeira vez o Formemus - que acontece de quinta (31) a sábado (2), no Titanic, em Vila Velha - contará com espetáculos musicais no encerramento de sua programação diária. Entre os convidados, André Prando, Bia Nogueira e Tiê, com feat de Thomas Roth, que vão celebrar a música independente produzida em diversos estados brasileiros.
A programação do maior evento da indústria fonográfica capixaba também conta com painéis, palestras e rodadas de negócios. No final do dia, começa a programação de espetáculos, com os showcases e exibição dos selecionados da Mostra de Videoclipes nos intervalos.
As inscrições para participar das palestras, debates e rodadas de negócios é gratuita, com inscrição disponível no site do evento. Para curtir os shows, que acontecem na Praça Duque de Caxias, não é necessária inscrição prévia, mas a participação do público está sujeita à lotação do espaço.
DIVERSIDADE
O público presente no Formemus 2023 vai escolher seus artistas favoritos na Mostra Fotográfica e na Mostra de Videoclipes do evento. O tema da Mostra Fotográfica este ano é "Shows em palcos no Brasil" e os selecionados foram Amanda Miranda (ES), Bruno Marçal (ES), Clara Rocha (MG), Fernanda Gamarano (SP), Hecthor Murilo (ES), Heytor Gonçalves (ES), Ju Queiroz (MT), Manu d`Eça (SC), Miguel Salvatore (SP), Othon Ribeiro (ES), Paola Alfamor (SP), PH (BA), Rafa Chlum (RJ), Thaís Mallon (DF), Vikki Dessaune (ES), Will Caldeira (ES). O fotógrafo mais votado pelo público leva o prêmio de R$ 500.
Os videoclipes serão apresentados durante a programação noturna do Formemus e os participantes reúnem artistas de todo o Brasil. O vencedor da mostra levará o prêmio de R$ 1 mil. Os projetos selecionados foram:
- Apocalypse Cùier (SC)
- Arthur Navarro (ES)
- Bad Feels Club (ES)
- Bemti e Murais (SP)
- Benza part. Lia de Itamaracá (PE)
- Bruna Pena (PR), Chorou Bebel & Duarte (ES)
- Cliver Honorato (MG)
- Congadar (MG)
- Dan Stump (AM)
- Daniel Drexler (RS)
- Douglas Lopes (ES)
- Esquadrão Sonzera Total (RJ)
- Fillipe Costta (DF)
- Gastação Infinita (ES)
- Guto Brant (MG)
- Ianaê Régia (RS)
- Jessica Gaspar (SP)
- Kayode (SP)
- LaMona Divine feat. Luisa e os Alquimistas (SP),
- Letícia Coelho (MG)
- Luiza Dutra (ES)
- Luzmilla Luz (MG)
- Napalma (ES)
- Natô (RJ)
- Pedra Relógio (MG)
- Rodric (MG)
- Rodrigo Mancusi (SP)
- Rodrigo Novo (ES)
- Rohma & Letrux (SC)
- Sargaço Nightclub (PE)
- Sued Nunes (BA)
- Troá! (RJ)
- Vinicius e André Prando (ES).
Em sua quinta edição, o Formemus traz como tema principal os Palcos e a discussão sobre a importância de difusão musical para artistas de todo o Brasil, e sobretudo do Espírito Santo.
"A música sempre esteve ao lado da inovação e da tecnologia e, apesar de vivermos em um mundo cada vez mais online, as conexões orgânicas se elevaram em valor e em importância em nossa sociedade. O Formemus permite que essas conexões com pessoas muitas vezes impossíveis de acessar fora desse contexto de conferência aconteçam e essas atrações, tanto de conteúdo formativo, quanto de formação de público estão realmente qualificadas. Temos convidados e atrações de 14 estados espalhadas durante o evento", complementa Daniel Morelo, um dos diretores do Formemus.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO FORMEMUS 2023
- QUANDO: De quinta (31) a sábado (2), no Titanic. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha
- INGRESSOS: Entrada franca, com credenciamento podendo ser feito no site do festival
- INFORMAÇÕES: [email protected] e 27 33761674 – 27 999301103
- PROGRAMAÇÃO
- QUINTA (31)
- AUDITÓRIO
- 12h - 18h
- Credenciamento
- Mostra Fotográfica | Espaço UBC | Espaço ABRAMUS | Espaço Backstage/Habro Music
- 13h20: Abertura Oficial
- 13h30 às 14h50: Painel 1 - "O Novo Momento de Fomento Cultural no Brasil. Políticas Públicas e Privadas de Circulação e Ocupação Cultural pelos Palcos do Brasil", com Cintia Coelho Dias, Eulícia Esteves, Fabrício Noronha, Luiza Morandini, Murilo Albuquerque, Victor D’Almeida, Mediação: Sara Loiola
- 15h às 16h30: Painel 2 - "O Desenvolvimento de uma Carreira Musical de Longo Prazo. #ensinamentos", com Alec Haiat, Fernanda Takai, Manno Goés, Tiê, Mediação: Gustavo Anitelli
- 16h40 às 18h10: Painel 3 - "O que a Indústria Fonográfica Procura em um Artista e o que ela Pode Fazer por ele?", com Iasmine Amazonas, Manuela Chulam e Veronica Pessoa. Mediação: Renata Gomes
- SALA NARA LEÃO
- 14h às 16h: Rodada de Negócios Funarte
- 16h20: Palestra ABRAMUS - Direito Autoral no Ambiente Digital, com Ricardo Rios
- ÁREA EXTERNA
- 18h: Showcase - BIAB (RJ)
- 18h30: Mostra de videoclipes
- 18h50: Showcase - Eloá Puri (ES)
- 19h20: Mostra de videoclipes
- 19h40: Showcase - Dona Iracema (BA)
- 20h10: Mostra de videoclipes
- 20h30: Showcase - Lordose Pra Leão (ES)
- 21h00: Mostra de videoclipes21h20 - Show - André Prando (ES)
- SEXTA (1)
- 13h às 18h
- Credenciamento
- Mostra Fotográfica | Espaço UBC | Espaço ABRAMUS | Espaço Backstage/Habro Music
- AUDITÓRIO
- 14h às 16h: Painel 4 – "O Poder da Música na Televisão!", com Adriana Ramos, Juliana Medeiros, Thomas Roth e Torcuato Mariano. Mediação: Cris Falcão
- 16h às 18h: Painel 5 – "A Curadoria, a Ambição e a Função de um Festival na Formação Musical do Público Brasileiro", com Adriano Saito, Eli Moura, Gabriel Caixeta, Gilmar Dantas e William Mendonça. Mediação: Ana Morena
- SALA NARA LEÃO
- 14h às 16h: Rodada de Negócios Funarte
- 16h30 Palestra – "Inteligência Artificial – Ferramenta de Criação ou um Novo e Incansável Arrecadador de Ecad?", com Fábio Geovane e Manno Goés
- ÁREA EXTERNA
- 18h00: Formemus FM
- 19h00: Mostra de videoclipes
- 19h20: Showcase - Kael Stn (ES)
- 19h50: Mostra de videoclipes
- 20h10: Showcase - Nobat (MG)
- 20h40: Mostra de videoclipes
- 21h00: Showcase - Tequilla Bomb (AL)21h30 - Mostra de videoclipes
- 21h50: Show - Bia Nogueira (MG)
- SÁBADO (2)
- 13h às 18h
- Credenciamento
- Mostra Fotográfica | Espaço UBC | Espaço ABRAMUS | Espaço Backstage/Habro Music
- AUDITÓRIO
- 14h às 16h: Painel 6 – "Palcos Permanentes: Modelos de Negócio de Casas de Shows pelo Brasil", com Ana Morena, Leo Moraes,
- Saulo Simonassi, Sullivan Silva e Ygor Álexis. Mediação: Daniel Morelo
- 16h às 18h: Painel 7 – "Os Infinitos Caminhos da Profissionalização Musical", com Amanda Souza, Laura Bahia, Monique Dardenne, Marcelo Coelho e Pena Schmidt. Mediação: Bia Nogueira
- SALA NARA LEÃO
- 13h40 às 15h10: Masterclass – "Produzindo na Música", com Amanda Souza
- 15h20 às 16h50: Palestra – "Seu Sonho Pergunta por Você Todos os Dias", com Bruno Caliman
- 17h às 18h30: Palestra - "Da Composição ao Clipe - Direito Autoral, Cadastros e Distribuição de Receitas - O Básico que Você Precisa Saber Para Garantir os seus Direitos, com Pamella Gachido
- ÁREA EXTERNA
- 18h00: Formemus FM
- 18h30: Showcase - Daniel Silva (ES)
- 19h00: Mostra de videoclipes
- 19h20: Showcase - Chorou Bebel (ES)
- 19h50: Mostra de videoclipes
- 20h10: Showcase - Iuna Falcão (MA)
- 20h40: Mostra de videoclipes
- 21h00: Show Tiê e Thomas Roth (SP)