Inscrições para o Prêmio Anchieta Arte e Cultura estão abertas

Pessoa tocando violão Crédito: Freepik

Lançado na última quarta (18), o edital do Prêmio Anchieta Arte e Cultura está com inscrições abertas. A iniciativa, que visa incentivar o desenvolvimento da arte e promover a diversidade cultural no município. Os interessados podem enviar o material até o dia 6 de novembro.

Criado em 2011, o prêmio contemplará os fazedores de cultura de Anchieta que atuam no meio há pelo menos dez anos. É possível concorrer em sete categorias: Artesanato, Artes Visuais, Artes Cênicas (Teatro, Dança e Circo), Cultura Popular Tradicional, Folclore, Literatura, Música ou outra atividade comprovadamente de mérito cultural ou artístico.

Para participar, é necessário enviar release ou portfólio com materiais que comprovem a atuação do agente cultural em Anchieta. A avaliação será com base na análise de quatro critérios: mérito cultural e/ou artística; tempo de trajetória; notoriedade regional; e contribuição do agente cultural à comunidade em que atua.

Segundo a gerente de Cultura e Patrimônio Histórico de Anchieta, Maria Fernanda Barros, o prêmio é uma ferramenta de grande incentivo às artes e cultura na cidade. “Esse prêmio é importante para a cultura local e os fazedores de cultura do município, que estão há muito tempo fomentando o segmento”, declarou a gerente.

Premiação

Os valores dos prêmios variam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. O investimento total será de R$ 140 mil, financiados com recursos do município e da União, que serão distribuídos em três linhas de atuação:

Linha I - 04 (Quatro) prêmios de R$15.000,00 (quize mil reais) pra agentes culturais com 30 (trinta) anos ou mais, de atuação em Anchieta.

04 (Quatro) prêmios de R$15.000,00 (quize mil reais) pra agentes culturais com 30 (trinta) anos ou mais, de atuação em Anchieta. Linha II - 05 (cinco) prêmios de R$10.000,00 (dez mil reais) para agentes culturais com 20 (vinte) anos ou mais, de atuação em Anchieta.



05 (cinco) prêmios de R$10.000,00 (dez mil reais) para agentes culturais com 20 (vinte) anos ou mais, de atuação em Anchieta. Linha III - 06 (seis) prêmios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para agentes culturais com 10 (dez) anos ou mais, de atuação em Anchieta.



Inscrições

As inscrições são feitas através deste link ( clique aqui ). Pode concorrer qualquer agente cultural residente em Anchieta que atue comprovadamente no setor artístico e cultural no município há pelo menos 10 anos. As cotas étnicas-raciais são garantidas em todas as categorias, sendo:

Linha I - uma vaga para pessoa negra (preta e parda) ou para pessoa indígena, conforme pontuação.

- uma vaga para pessoa negra (preta e parda) ou para pessoa indígena, conforme pontuação. Linha II - uma vaga para pessoa negra (preta e parda) e uma vaga para pessoa indígena;



- uma vaga para pessoa negra (preta e parda) e uma vaga para pessoa indígena; Linha III - uma vaga para pessoa negra (preta e parda) e uma vaga para pessoa indígena.

