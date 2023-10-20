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Até novembro

Inscrições para o Prêmio Anchieta Arte e Cultura estão abertas

Ao todo, serão destinados R$ 140 mil para os projetos inscritos neste ano. Prêmios variam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil
Breno Alexandre

Breno Alexandre

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 17:22

Pessoa tocando violão
Pessoa tocando violão Crédito: Freepik
Lançado na última quarta (18), o edital do Prêmio Anchieta Arte e Cultura está com inscrições abertas. A iniciativa, que visa incentivar o desenvolvimento da arte e promover a diversidade cultural no município. Os interessados podem enviar o material até o dia 6 de novembro.
Criado em 2011, o prêmio contemplará os fazedores de cultura de Anchieta que atuam no meio há pelo menos dez anos. É possível concorrer em sete categorias: Artesanato, Artes Visuais, Artes Cênicas (Teatro, Dança e Circo), Cultura Popular Tradicional, Folclore, Literatura, Música ou outra atividade comprovadamente de mérito cultural ou artístico.
Para participar, é necessário enviar release ou portfólio com materiais que comprovem a atuação do agente cultural em Anchieta. A avaliação será com base na análise de quatro critérios: mérito cultural e/ou artística; tempo de trajetória; notoriedade regional; e contribuição do agente cultural à comunidade em que atua.
Segundo a gerente de Cultura e Patrimônio Histórico de Anchieta, Maria Fernanda Barros, o prêmio é uma ferramenta de grande incentivo às artes e cultura na cidade. “Esse prêmio é importante para a cultura local e os fazedores de cultura do município, que estão há muito tempo fomentando o segmento”, declarou a gerente.

Premiação

Os valores dos prêmios variam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. O investimento total será de R$ 140 mil, financiados com recursos do município e da União, que serão distribuídos em três linhas de atuação:
  • Linha I - 04 (Quatro) prêmios de R$15.000,00 (quize mil reais) pra agentes culturais com 30 (trinta) anos ou mais, de atuação em Anchieta.
  • Linha II - 05 (cinco) prêmios de R$10.000,00 (dez mil reais) para agentes culturais com 20 (vinte) anos ou mais, de atuação em Anchieta.
  • Linha III - 06 (seis) prêmios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para agentes culturais com 10 (dez) anos ou mais, de atuação em Anchieta.

Inscrições

As inscrições são feitas através deste link (clique aqui). Pode concorrer qualquer agente cultural residente em Anchieta que atue comprovadamente no setor artístico e cultural no município há pelo menos 10 anos. As cotas étnicas-raciais são garantidas em todas as categorias, sendo:
  • Linha I - uma vaga para pessoa negra (preta e parda) ou para pessoa indígena, conforme pontuação.
  • Linha II - uma vaga para pessoa negra (preta e parda) e uma vaga para pessoa indígena;
  • Linha III - uma vaga para pessoa negra (preta e parda) e uma vaga para pessoa indígena.
Leia o edital completo
*Breno Alexandre é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e supervisão de Erik Oakes.

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