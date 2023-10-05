Festival de comida de boteco é atração em praia de Anchieta

Porção completa servida no festival Crédito: Renan Alves

Sol, mar e um festival repleto de comidinhas de boteco é o que promete o Botecando Iriri, que vai agitar o balneário de Anchieta de 6 a 8 de outubro, com aulas-show, apresentações musicais e petiscos de dar água na boca.

Aberto ao público, o festival acontecerá na praça de eventos da Praia Costa Azul, com 18 estabelecimentos participantes.

O cardápio vai do torresmo à feijoada, passando por diversas opções de petisco, como varalzinho de camarão VG empanado, peixe frito com batatas, contrafilé com fritas e empanadas argentinas. Os preços variam entre R$ 8 e R$ 150.

Além das barraquinhas, o evento contará com food trucks, que venderão hambúrguer, doces, sorvete na chapa e cervejaria artesanal.

Na sexta-feira (6), o Botecando estará aberto a partir das 18h, e no sábado (7) às 17h. No domingo (8), as atividades começam às 11h. A música ao vivo será em ritmo de samba de raiz e sertanejo.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (6/10)

18h – Abertura



19h – Aula-show com chefs Gilson Surrage e Júlia Faria: Mostradinho de carne seca com feijão de corda



19h30 – Show com Léo Zanol



23h – Show com samba de raiz com Vlad Aks



1h – Encerramento

SÁBADO (7/10)

17h – Abertura



19h – Aula-show com chefs Gilson Surrage e Davi Pires: Feijoadinha de São Mateus - Anchieta



19h30 – Show com Jana Santos



23h - Samba de raiz com o Grupo Responsa



1h – Encerramento

DOMINGO (8/10)

11h – Abertura



12h - Aula-show com a chef Suzy Ferreira: Camarão Ki Delícia



13h – Música ao vivo com Paulinho Bolzan



17h – Encerramento

