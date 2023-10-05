Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aberto ao público

Festival de comida de boteco é atração em praia de Anchieta

De 6 a 8 de outubro, Botecando Iriri terá aulas-show, música ao vivo e petiscos de 18 estabelecimentos do balneário na Praia Costa Azul
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 06:00

Porção completa servida no festival Botecando Iriri 2023, em Anchieta
Porção completa servida no festival  Crédito: Renan Alves
Sol, mar e um festival repleto de comidinhas de boteco é o que promete o Botecando Iriri, que vai agitar o balneário de Anchieta de 6 a 8 de outubro, com aulas-show, apresentações musicais e petiscos de dar água na boca.  
Aberto ao público, o festival acontecerá na praça de eventos da Praia Costa Azul, com 18 estabelecimentos participantes. 
O cardápio vai do torresmo à feijoada, passando por diversas opções de petisco, como varalzinho de camarão VG empanado, peixe frito com batatas, contrafilé com fritas e empanadas argentinas. Os preços variam entre R$ 8 e R$ 150.
Além das barraquinhas, o evento contará com food trucks, que venderão hambúrguer, doces, sorvete na chapa e cervejaria artesanal.
Na sexta-feira (6), o Botecando estará aberto a partir das 18h, e no sábado (7) às 17h. No domingo (8), as atividades começam às 11h. A música ao vivo será em ritmo de samba de raiz e sertanejo.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (6/10)
  • 18h – Abertura 
  • 19h – Aula-show com chefs Gilson Surrage e Júlia Faria: Mostradinho de carne seca com feijão de corda
  • 19h30 – Show com Léo Zanol
  • 23h – Show com samba de raiz com Vlad Aks
  • 1h – Encerramento
SÁBADO (7/10)
  • 17h – Abertura 
  • 19h – Aula-show com chefs Gilson Surrage e Davi Pires: Feijoadinha de São Mateus - Anchieta
  • 19h30 – Show com Jana Santos
  • 23h - Samba de raiz com o Grupo Responsa
  • 1h – Encerramento
DOMINGO (8/10)
  • 11h – Abertura 
  • 12h - Aula-show com a chef Suzy Ferreira: Camarão Ki Delícia
  • 13h – Música ao vivo com Paulinho Bolzan
  • 17h – Encerramento
BOTECANDO IRIRI 2023
Quando: de 6 a 8 de outubro 
Onde: na praça de eventos da Praia Costa Azul, em Iriri, Anchieta 
Entrada gratuita.
Realização: Associação Iriri Vivo e Ferrari Eventos, com apoio da Prefeitura de Anchieta, Sebrae, Aderes e Governo do Estado do Espírito Santo por meio da secretaria de Desenvolvimento.

Veja Também

Colatina recebe o festival Roda de Boteco a partir de sábado (7)

Dia do Pastel: veja dicas de onde comer o petisco em Vitória

Casa de samba com rooftop é aberta na Praia de Camburi, em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados