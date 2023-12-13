Prédio na Praça Costa Pereira ganha iluminação especial de Natal

Até 22 de dezembro, a Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, recebe iluminação especial e projeções com temática natalina. Com o espetáculo Luzes do Centro, o prédio do Sebrae contará ainda com apresentação de orquestras e corais.

Prédio da Praça Costa Pereira terá iluminação especial de Natal Crédito: Divulgação/Sebrae

As apresentações que teve início nesta terça (12) contou com a participação da Banda da Guarda Municipal, seguida pela Cia. Musical Allegro e o Coral Infantil Sons do Coração, de Guarapari. Enquanto os cantores e instrumentistas da Allegro ficaram no palco, as crianças foram para as janelas anunciar a chegada do Natal e o nascimento do menino Jesus.

Prédio da Praça Costa Pereira terá iluminação especial de Natal Crédito: Divulgação/Sebrae

A recomendação é que os visitantes doem 1 kg de de alimento não perecível ou um brinquedo novo. E com o objetivo de aprender técnicas de decoração da vitrine para atrair os consumidores, os empreendedores da região do centro receberam capacitação gratuita do Sebrae/ES.