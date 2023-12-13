Prédio na Praça Costa Pereira ganha iluminação especial de Natal

Até 22 de dezembro, a Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, recebe iluminação especial e projeções com temática natalina. Com o espetáculo Luzes do Centro, o prédio do Sebrae contará ainda com apresentação de orquestras e corais.
As apresentações que teve início nesta terça (12) contou com a participação da Banda da Guarda Municipal, seguida pela Cia. Musical Allegro e o Coral Infantil Sons do Coração, de Guarapari. Enquanto os cantores e instrumentistas da Allegro ficaram no palco, as crianças foram para as janelas anunciar a chegada do Natal e o nascimento do menino Jesus.
A recomendação é que os visitantes doem 1 kg de de alimento não perecível ou um brinquedo novo. E com o objetivo de aprender técnicas de decoração da vitrine para atrair os consumidores, os empreendedores da região do centro receberam capacitação gratuita do Sebrae/ES.
Confira a programação completa:
- 12 de dezembro: Coral Adulto Fafi, às 18h30
- 13 de dezembro: Coral Adulto Fafi, às 18h30
- 14 de dezembro: Orquestra Sonatha – Hariton Nathanailidis, às 18h30
- 16 de dezembro: Natal de Todos os Sonhos no Sesc Glória - 19h: Projeção mapeada; 20h: Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo convida Priscila Olegário
- 18 de dezembro: Coral Viva Você Sedu, às 18h30
- 19 de dezembro: Coral Serenata D’Favela, às 18h30
- 20 de dezembro: Orquestra de Flauta – Banda Flauta Kadoshi, às 18h30
- 21 de dezembro: Coral Serenata D’Favela, às 18h30
- 22 de dezembro: Orquestra de Flauta – Banda Flauta Kadoshi, às 18h30; Banda da Guarda Municipal, às 19h