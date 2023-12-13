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Espetáculo

Prédio na Praça Costa Pereira ganha iluminação especial de Natal

Prédio terá projeções de imagens de Natal e apresentação de orquestras e corais, além de o evento promover a doação de 1 kg de alimento não perecível

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 16:04

Até 22 de dezembro, a Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, recebe iluminação especial e projeções com temática natalina. Com o espetáculo Luzes do Centro, o prédio do Sebrae contará ainda com apresentação de orquestras e corais.
Prédio da Praça Costa Pereira terá iluminação especial de Natal
Prédio da Praça Costa Pereira terá iluminação especial de Natal Crédito: Divulgação/Sebrae
As apresentações que teve início nesta terça (12) contou com a participação da Banda da Guarda Municipal, seguida pela Cia. Musical Allegro e o Coral Infantil Sons do Coração, de Guarapari. Enquanto os cantores e instrumentistas da Allegro ficaram no palco, as crianças foram para as janelas anunciar a chegada do Natal e o nascimento do menino Jesus.
Prédio da Praça Costa Pereira terá iluminação especial de Natal
Prédio da Praça Costa Pereira terá iluminação especial de Natal Crédito: Divulgação/Sebrae
A recomendação é que os visitantes doem 1 kg de de alimento não perecível ou um brinquedo novo. E com o objetivo de aprender técnicas de decoração da vitrine para atrair os consumidores, os empreendedores da região do centro receberam capacitação gratuita do Sebrae/ES.
Confira a programação completa:
  • 12 de dezembro:  Coral Adulto Fafi, às 18h30
  • 13 de dezembro:  Coral Adulto Fafi, às 18h30
  • 14 de dezembro:  Orquestra Sonatha – Hariton Nathanailidis, às 18h30
  • 16 de dezembro:  Natal de Todos os Sonhos no Sesc Glória - 19h: Projeção mapeada; 20h: Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo convida Priscila Olegário
  • 18 de dezembro:  Coral Viva Você Sedu, às 18h30
  • 19 de dezembro:  Coral Serenata D’Favela, às 18h30
  • 20 de dezembro: Orquestra de Flauta – Banda Flauta Kadoshi, às 18h30
  • 21 de dezembro:  Coral Serenata D’Favela, às 18h30
  • 22 de dezembro: Orquestra de Flauta – Banda Flauta Kadoshi, às 18h30; Banda da Guarda Municipal, às 19h

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