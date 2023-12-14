De Roberto Carlos a DJ Isaque Gomes, veja os lançamentos do “Tocou, Pocou”

Temos majestade no “Tocou, Pocou” desta semana. O quadro musical de HZ abre com a música “Eu Ofereço Flores”, do rei Roberto Carlos. Também passam por aqui os artistas DJ Isaque Gomes, com a faixa "Então Fica", o músico Xande, com a música “No Tempo de Deus”, e “Vícios”, da artista Rastrícia.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“EU OFEREÇO FLORES” - ROBERTO CARLOS

A poucos dias do especial de fim de ano da TV Globo, Roberto Carlos está preparado para cantar - e encantar - o público no dia 29 de dezembro com sua mais nova música, “Eu Ofereço Flores”. A canção do nosso ilustre capixaba já é relativamente “conhecida” pelos fãs. O Rei apresentou a faixa no seu show de aniversário de 82 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 19 de abril, mas agora ganhou um registro fonográfico.

“ENTÃO FICA” - DJ ISAQUE GOMES, DJ R10 E RENATIN

Você já ouviu falar em eletrofunk? Essa pegada envolvente promete se consagrar no verão 2024 com a faixa "Então Fica". A música, que tem uma parceria do DJ Isaque Gomes com os cariocas DJ R10 e Renatin, chega às plataformas digitais com um clipe exclusivo gravado em uma lancha no litoral de Vitória.

“NO TEMPO DE DEUS” - XANDE

Outra novidade no “Tocou, Pocou” é a música “No Tempo de Deus”, primeiro trabalho solo do músico Xande, guitarrista e um dos fundadores da banda Macucos. O artista, que assinou com a Midas Music, em São Paulo, divulgou o videoclipe com cenas em praias de Meaípe, Grande Vitória, Guarapari e Anchieta, Sul do Estado. A produção musical do projeto foi assinada por Rodolfo Simor.

“VÍCIOS” - RASTRÍCIA