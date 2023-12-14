Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • De Roberto Carlos a DJ Isaque Gomes, veja os lançamentos do “Tocou, Pocou”
Som do ES

De Roberto Carlos a DJ Isaque Gomes, veja os lançamentos do “Tocou, Pocou”

HZ também traz as novidades do sambista Xande, com a música “No Tempo de Deus”, e “Vícios”, da artista Rastrícia
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 14:39

Temos majestade no “Tocou, Pocou” desta semana. O quadro musical de HZ abre com a música “Eu Ofereço Flores”, do rei Roberto Carlos. Também passam por aqui os artistas DJ Isaque Gomes, com a faixa "Então Fica", o músico Xande, com a música “No Tempo de Deus”, e “Vícios”, da artista Rastrícia.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“EU OFEREÇO FLORES” - ROBERTO CARLOS

A poucos dias do especial de fim de ano da TV Globo, Roberto Carlos está preparado para cantar - e encantar - o público no dia 29 de dezembro com sua mais nova música, “Eu Ofereço Flores”. A canção do nosso ilustre capixaba já é relativamente “conhecida” pelos fãs. O Rei apresentou a faixa no seu show de aniversário de 82 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 19 de abril, mas agora ganhou um registro fonográfico.

“ENTÃO FICA” - DJ ISAQUE GOMES,  DJ R10 E RENATIN 

Você já ouviu falar em eletrofunk? Essa pegada envolvente promete se consagrar no verão 2024 com a faixa "Então Fica". A música, que tem uma parceria do DJ Isaque Gomes com os cariocas DJ R10 e Renatin, chega às plataformas digitais com um clipe exclusivo gravado em uma lancha no litoral de Vitória.

“NO TEMPO DE DEUS” - XANDE

Outra novidade no “Tocou, Pocou” é a música “No Tempo de Deus”, primeiro trabalho solo do músico Xande, guitarrista e um dos fundadores da banda Macucos. O artista, que assinou com a Midas Music, em São Paulo, divulgou o videoclipe com cenas em praias de Meaípe, Grande Vitória, Guarapari e Anchieta, Sul do Estado. A produção musical do projeto foi assinada por Rodolfo Simor.

“VÍCIOS” - RASTRÍCIA

E fechando o quadro musical de HZ neste semana, a canção “Vícios”, da artista Patricia Michelle Gomes Carvalho, mais conhecida como Rastrícia. A canção, que fala sobre superar situações complicadas da vida, já está disponível nas plataformas digitais. Na bagagem, a cantora conta com o EP Identidade, que possui quatro faixas.

Veja Também

De DJ Lukão a Mayra May, veja as novidades musicais do Tocou, Pocou

De Dudu MC a Ícaro Tameirão, veja as novidades do Tocou, Pocou

Tocou, Pocou: Cesar MC e Tunico da Vila nos lançamentos da semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Roberto Carlos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Apex Empresarial
Governo do ES diz que não há recursos públicos investidos na Apex
Catedral de Colatina
Catedral alerta sobre falso padre que pede dinheiro a fiéis em Colatina
Tempo nublado na Grande Vitória após chegada de frente fria
Ciclone-bomba pode atingir o ES? Entenda os riscos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados