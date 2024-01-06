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Jorge e Mateus anunciam música nova para fevereiro em show no P12 Guarapari

Além da dupla, Sorriso Maroto e Bhaskar animaram a primeira noite do segundo fim de semana do Festival de Verão 2024
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 14:16

Jorge e Mateus em Guarapari
Jorge e Mateus em Guarapari Crédito: Monique Janutt
A temporada de shows de verão continua com tudo na Cidade Saúde. Nesta sexta-feira (05), os capixabas curtiram ao som de Sorriso Maroto, Bhaskar e Jorge e Mateus, no P12 Guarapari. A dupla sertaneja foi uma das atrações mais esperadas da noite e entregou tudo o que os fãs queriam: sucessos e muita atenção aos presentes.
Após mais de duas horas de apresentação, com direito a sucessos como "Dói", "5 Regras" e "Tudo Em Paz", Jorge e Mateus fizeram questão de passar perto dos fãs que esperavam na grade do backstage e atendê-los de perto. E claro, o show também foi um prato cheio para os apaixonados de plantão.
P12 Guarapari
P12 GuarapariP12 Guarapari Crédito: Marcela SampaioMarcela Sampaio
"A gente está muito feliz e entende que o público vem para curtir mesmo o show. O pessoal fica na praia o dia todo e depois vem a noite para curtir a música. Hoje tinha muito capixaba", comentou Jorge, anunciando o que vem para 2024.
"Temos música nova em fevereiro e um álbum novo neste ano ainda", conta o sertanejo.
Quem também está animado com o início do ano em Guarapari é o grupo Sorriso Maroto. Atração que abriu a noite, os pagodeiros fizeram um esquenta para o show que acontecerá em março.
"Muito feliz de poder começar o ano aqui na região estreando o Sorriso Maroto na P12 Guarapari. Temos muito motivos para comemorar esta noite épica. Fizemos um esquenta para um grande show que vai acontecer em breve, que é o Sorriso Maroto Das Antigas"
E não faltaram canções que os fãs cantaram junto como "Ainda Gosto de Você", "Já Era", "Cadê Você", "Me Espera", "Eu Vacilei" e alguns sucessos de outros artistas. Encerrando a noite, Bhaskar chegou com um set eletrizante recheado de remixes - rolou até remix de "Jenny From The Block".
"Me sinto honrado em fazer parte desta programação especial. Tem vários verões que venho a Guarapari e sempre sou bem recebido", disse o DJ, que é casado com uma capixaba.
Bhaskar animou o P12 Guarapari
Bhaskar animou o P12 Guarapari Crédito: Monique Jannut

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