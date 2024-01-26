Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
Música do ES

De Budah a Luiza Pastore, veja os lançamentos musicais do “Tocou, Pocou”

HZ ainda traz os trabalhos de DJ Belucio, em "Não Conta", e Oresttinho, na canção "A Felicidade"

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 10:20

Para os leitores mais assíduos, o “Tocou, Pocou”, do HZ, já virou um ponto de encontro musical. Já para quem está chegando por agora, saiba que aqui você encontra o melhor da música capixaba semanalmente. Nos lançamentos da vez, temos “Medida Certa”, da cantora Budah, o EP "Caprichos e Fases Lunares", de Luiza Pastore, "A Felicidade", do cantor Oresttinho, e “Não Conta", do DJ Belucio.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“MEDIDA CERTA” - BUDAH, AKA RASTA E SOTAM

O “Tocou, Pocou” dessa semana começa em grande estilo. A cantora Budah chega com sua nova faixa de trabalho intitulada “Medida Certa”. A canção, que conta com a participação de Aka Rasta e Sotam, teve uma ação especial de divulgação. A artista buscou alguns fãs em casa e mostrou com exclusividade o clipe do novo som. Sortudos que fala, né?

“CAPRICHOS E FASES LUNARES” - LUIZA PASTORE

A cantora Luiza Pastore lança seu mais novo EP, intitulado "Caprichos e Fases Lunares". Capixaba, ela retorna ao Espírito Santo para uma temporada, e aponta que este projeto marca uma transição de idade e experiência sonora. Com 5 faixas, grande parte do EP foi escrita ainda na adolescência da artista.
O título permeia as fases da lua. As referências ao satélite são emblemáticas no trabalho da cantora,que sente uma conexão intrínseca com as fases lunares. Para Luiza, é profundamente simbólico que este projeto esteja sendo realizado por pessoas que ela admira e confia, representando uma mudança significativa na carreira musical.

"NÃO CONTA" - DJ BELUCIO

“Não Conta" é o novo single de trabalho do DJ Belucio com Ktoze. Já disponível em todas as plataformas digitais, a prévia da música alcançou mais de 30 mil visualizações em 24 horas. Segundo o músico, a história da letra faz referência a um casal recém separado que ainda se ama, mas só conversam sobre as coisas ruins que o casal viveu. A canção traz uma mistura de melodia com o ritmo envolvente do funk.

"A FELICIDADE" - ORESTTINHO

Depois de lançar seu single de estreia "Itaúnas", o cantor e compositor Oresttinho, natural de São Domingos do Norte, está lançando a música "A Felicidade". Nesta nova faixa, o artista aborda a superação dos desafios na vida e a busca pela verdadeira felicidade, mesmo diante das adversidades. É uma mensagem inspiradora que certamente ressoará com muitos ouvintes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados