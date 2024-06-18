Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Ed Motta se desculpa por comentários polêmicos sobre hip-hop: "Errei feio"

Durante uma live nas redes sociais, o cantor afirmou que quem ouvia hip-hop era "burro". Comentário repercutiu negativamente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 14:34

Cantor pediu desculpas nas suas redes sociais
Cantor pediu desculpas nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Ed Motta, de 52 anos, pediu desculpas por comentários polêmicos sobre hip-hop em suas redes sociais.

O QUE ACONTECEU

Nos últimos dias, o cantor postou um vídeo no Instagram sobre as duras críticas que fez ao gênero. "Queria pedir desculpas pelo meu comportamento grosseiro e desrespeitoso sobre o movimento hip-hop"
Ele pontuou que errou feio nos comentários da live. "Eu estava num live, e meus lives são caóticos, eu falo mal de um monte de coisa, mas não justifica. Foi ruim. Deixei meus amigos tristes, amigos que fazem parte do movimento, e um monte de gente chateada comigo. Então peço perdão a vocês, eu errei feio".
Durante uma live no começo de junho, Ed Motta afirmou que quem ouvia hip-hop era "burro". "Qualquer um que ouve hip hop é burro, qualquer um, sem exceção"

Veja Também

Ed Motta chama de 'burro' quem ouve hip hop: 'Qualquer um, sem exceção'

Nathalia Dill é criticada por dar nota baixa e causar eliminação de tiktoker da Dança dos Famosos

Em show no ES, Filipe Ret critica PL do aborto: “Violência contra as mulheres”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados