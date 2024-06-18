Ed Motta se desculpa por comentários polêmicos sobre hip-hop: "Errei feio"

Nos últimos dias, o cantor postou um vídeo no Instagram sobre as duras críticas que fez ao gênero. "Queria pedir desculpas pelo meu comportamento grosseiro e desrespeitoso sobre o movimento hip-hop"

Ele pontuou que errou feio nos comentários da live. "Eu estava num live, e meus lives são caóticos, eu falo mal de um monte de coisa, mas não justifica. Foi ruim. Deixei meus amigos tristes, amigos que fazem parte do movimento, e um monte de gente chateada comigo. Então peço perdão a vocês, eu errei feio".