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Dança dos Famosos

Nathalia Dill é criticada por dar nota baixa e causar eliminação de tiktoker da Dança dos Famosos

Atriz foi contra o costume do júri artístico de dar dez a todos os participantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 08:28

Nathalia Dill e Juliano Floss
Nathalia Dill e Juliano Floss Crédito: Montagem/Globo
Nathalia Dill está sendo rechaçada na internet após dar um 9,9 para a apresentação de Juliano Floss na Dança dos Famosos no último domingo (16).
A nota, considerada baixa para o padrão do programa, acarretou na eliminação do tiktoker, queridinho de Huck e do público.
Embora 9,9 possa parecer uma nota alta, o costume no programa é que os convidados do júri artístico deem apenas nota dez para todas as performances. As notas "sérias" costumam ficar a cargo de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, que formam o júri técnico.
Por causa do 9,9 de Nathalia Dill, a nota final de Juliano Floss ficou abaixo dos outros competidores e ele acabou eliminado da Dança.
No X, os fãs do tiktoker atacaram a atriz, que por sua vez foi defendida pelos próprios fãs. A briga rendeu memes e debates sobre número de seguidores e conceitos como fama e sucesso.
Um fã de Juliano Floss, por exemplo, comparou o número de seguidores da atriz, que está no ar em "Família É Tudo" (Globo) com o do tiktoker. Enquanto Nathalia tem 4,3 milhões de seguidores, o influenciador tem 4,9 milhões. "Tá explicado [sic] a inveja", escreveu o internauta no X.
"Ele não é dançarino de tiktok? Como que não ganhou o dança dos famosos? Quem diria que dancinha de tiktok não ajuda nessas horas né?", debochou outro.
Outros usuários da rede social lembraram que Letícia Colin e Carolina Kasting também deram notas "sinceronas" quando fizeram parte do júri artístico da Dança.
Em outro momento, um fã de Juliano Floss o exaltou por ter "chegado a lugares onde Nathalia Dill nunca vai chegar, como o TikTok Awards". A resposta foi o currículo da atriz.

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