Nathalia Dill é criticada por dar nota baixa e causar eliminação de tiktoker da Dança dos Famosos

Nathalia Dill e Juliano Floss Crédito: Montagem/Globo

Nathalia Dill está sendo rechaçada na internet após dar um 9,9 para a apresentação de Juliano Floss na Dança dos Famosos no último domingo (16).

A nota, considerada baixa para o padrão do programa, acarretou na eliminação do tiktoker, queridinho de Huck e do público.

Embora 9,9 possa parecer uma nota alta, o costume no programa é que os convidados do júri artístico deem apenas nota dez para todas as performances. As notas "sérias" costumam ficar a cargo de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, que formam o júri técnico.

Por causa do 9,9 de Nathalia Dill, a nota final de Juliano Floss ficou abaixo dos outros competidores e ele acabou eliminado da Dança.

No X, os fãs do tiktoker atacaram a atriz, que por sua vez foi defendida pelos próprios fãs. A briga rendeu memes e debates sobre número de seguidores e conceitos como fama e sucesso.

Um fã de Juliano Floss, por exemplo, comparou o número de seguidores da atriz, que está no ar em "Família É Tudo" (Globo) com o do tiktoker. Enquanto Nathalia tem 4,3 milhões de seguidores, o influenciador tem 4,9 milhões. "Tá explicado [sic] a inveja", escreveu o internauta no X.

"Ele não é dançarino de tiktok? Como que não ganhou o dança dos famosos? Quem diria que dancinha de tiktok não ajuda nessas horas né?", debochou outro.

Outros usuários da rede social lembraram que Letícia Colin e Carolina Kasting também deram notas "sinceronas" quando fizeram parte do júri artístico da Dança.