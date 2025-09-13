Delícias capixabas

Feira em Vitória terá comidas típicas, cachaças e Tombo da Papa

Sabores da Terra chega à 20ª edição reunindo mais de 180 empreendedores na Praça do Papa, em Vitória. A entrada é gratuita

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 13:05

Tombo da Papa de Itarana é uma das novidades da feira Crédito: Adeturi/Acervo

Conhecida por reunir comidas típicas, bebidas artesanais e iguarias de todo o Espírito Santo em um só local, celebrando o encontro do campo com a cidade, a feira Sabores da Terra chega à sua 20ª edição entre os dias 19 e 21 de setembro, na Praça do Papa, em Vitória.

Com entrada gratuita, o evento traz novidades, como o Tombo da Papa de Itarana, e deve atrair milhares de visitantes à Enseada do Suá com uma programação recheada de gastronomia, produtos da agricultura familiar, artesanato, flores e apresentações musicais e culturais. As atrações são voltadas para públicos de todas as idades.

Ao todo, 185 pequenos empreendedores de diferentes regiões do Estado estarão reunidos na feira, que traz para a Capital uma diversidade de opções que vai de artesanato a queijos artesanais, cafés especiais, embutidos e biscoitos, que representam parte do que há de mais autêntico na culinária capixaba.

Feira Sabores da Terra 1 de 4

No Espaço Garden, o público vai encontrar arranjos e espécies variadas de flores, como rosas do deserto, em um ambiente voltado para os amantes da jardinagem.

Uma novidade desta edição é a cerimônia do Tombo da Papa, promovida por imigrantes italianos e pomeranos e que faz parte da identidade cultural do município de Itarana. A papa, feita de milho, será preparada em uma panela gigante na noite de sábado (20), às 19h. Após a preparação, serão vendidas cumbucas com a papa por R$ 15 cada uma.

Cumbucas da papa feita na cerimônia do tombo serão vendidas a R$ 15 cada uma Crédito: Adeturi/Acervo

Empreendedorismo feminino

Outro destaque da feira é o estande da Secretaria de Estado da Agricultura com foco no empreendedorismo feminino no meio rural. O espaço contará com painéis, vídeos, fotos e ambientes "instagramáveis", e terá ainda balcões de comercialização exclusivos para produtoras de diversos segmentos, como café, cacau e pecuária, assim como para mulheres indígenas e quilombolas.

A programação cultural do evento inclui shows, de músicos como Tony da Viola e Mirano Schuller, e também apresentações de dança folclórica alemã e do grupo de percussão Brasil Tambores.

Programação cultural

Sexta-feira - 19/09

20h - Música com Tony da Viola



Sábado - 20/09

12h - Música com Gilmar "Os dedos de ouro da Concertina"



14h - Apresentação do grupo de dança folclórica Alemã Pilger Der Hoffnung



15h - Apresentação do grupo Tanzerland



19h - Tombo da Papa



20h - Música com Jardel & Jeferson



Domingo - 21/09

11h30 - Música com Mirano Schuller e João Augusto



14h - Apresentação do grupo Brasil Tambores



15h - Apresentação do grupo folclórico Tanzfreude



16h - Música com Thiago e Rodolfo

20ª FEIRA SABORES DA TERRA

Quando: de 19 a 21 de setembro de 2025

Horários: sexta, das 16h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 18h

Onde: Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória

Entrada gratuita

Este vídeo pode te interessar