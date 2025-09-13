Feira em Vitória terá comidas típicas, cachaças e Tombo da Papa

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 13:05
Conhecida por reunir comidas típicas, bebidas artesanais e iguarias de todo o Espírito Santo em um só local, celebrando o encontro do campo com a cidade, a feira Sabores da Terra chega à sua 20ª edição entre os dias 19 e 21 de setembro, na Praça do Papa, em Vitória.
Com entrada gratuita, o evento traz novidades, como o Tombo da Papa de Itarana, e deve atrair milhares de visitantes à Enseada do Suá com uma programação recheada de gastronomia, produtos da agricultura familiar, artesanato, flores e apresentações musicais e culturais. As atrações são voltadas para públicos de todas as idades.
Ao todo, 185 pequenos empreendedores de diferentes regiões do Estado estarão reunidos na feira, que traz para a Capital uma diversidade de opções que vai de artesanato a queijos artesanais, cafés especiais, embutidos e biscoitos, que representam parte do que há de mais autêntico na culinária capixaba.
Feira Sabores da Terra
No Espaço Garden, o público vai encontrar arranjos e espécies variadas de flores, como rosas do deserto, em um ambiente voltado para os amantes da jardinagem.
Uma novidade desta edição é a cerimônia do Tombo da Papa, promovida por imigrantes italianos e pomeranos e que faz parte da identidade cultural do município de Itarana. A papa, feita de milho, será preparada em uma panela gigante na noite de sábado (20), às 19h. Após a preparação, serão vendidas cumbucas com a papa por R$ 15 cada uma.
Outro destaque da feira é o estande da Secretaria de Estado da Agricultura com foco no empreendedorismo feminino no meio rural. O espaço contará com painéis, vídeos, fotos e ambientes "instagramáveis", e terá ainda balcões de comercialização exclusivos para produtoras de diversos segmentos, como café, cacau e pecuária, assim como para mulheres indígenas e quilombolas.
A programação cultural do evento inclui shows, de músicos como Tony da Viola e Mirano Schuller, e também apresentações de dança folclórica alemã e do grupo de percussão Brasil Tambores.
20ª FEIRA SABORES DA TERRA
Quando: de 19 a 21 de setembro de 2025
Horários: sexta, das 16h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 18h
Onde: Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória
Entrada gratuita
