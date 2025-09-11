Veja detalhes

Festa junina supera carnaval na preferência dos moradores de Vitória, diz pesquisa

Capital lidera em acesso a bibliotecas, tem sertanejo e gospel como estilos mais ouvidos e vê evangélicos abaixo da média no acesso à cultura

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 17:15

Vitória se destaca como uma das capitais mais conectadas com a cultura no Brasil. Dados inéditos da pesquisa Cultura nas Capitais, divulgada nesta quarta-feira (10) no Palácio Anchieta, mostram que a cidade lidera o ranking nacional em duas frentes: é a capital com maior acesso a bibliotecas (35%) e a concertos de música erudita (14%), índices bem acima da média nacional, que é de 25% e 8%, respectivamente.

A pesquisa também revela que, na capital capixaba, as festas juninas conseguem atrair mais público do que o próprio carnaval. O levantamento, considerado o maior já realizado sobre hábitos culturais no Brasil, ouviu 19,5 mil pessoas nas 27 capitais brasileiras. Em Vitória, foram 600 entrevistados, de todas as regiões da cidade.

Vitória acima da média em 10 de 14 atividades culturais

A capital capixaba aparece acima da média nacional em 10 das 14 atividades culturais avaliadas. A pesquisa considerou a participação em pelo menos uma atividade no período de 12 meses antes da entrevista.

Além do destaque em bibliotecas e concertos, Vitória figura entre as primeiras em visitas a locais históricos (56%), ficando atrás apenas de Florianópolis, e em shows de música (47%), também só superada pela capital catarinense.

Na dança, Vitória aparece praticamente empatada com Manaus: 31% dos moradores já participaram de espetáculos, contra 32% na capital amazonense. Já em saraus e batalhas de poesia, o índice de 16% deixa a capital capixaba novamente entre os melhores resultados, só atrás de Florianópolis.

Outro dado chama atenção: Vitória é a cidade onde menos pessoas nunca foram a um concerto. Enquanto a média nacional de moradores que nunca tiveram essa experiência chega a 72%, na capital capixaba o índice cai para 55%.

Segundo João Leiva, diretor da pesquisa, a escolaridade é um dos fatores que explicam os bons resultados:

Vitória está entre as capitais com maior percentual de moradores que estão ou já passaram pelo ensino superior. Como a educação é o fator que mais influencia o acesso a atividades culturais, isso ajuda a entender o desempenho da cidade

Outro aspecto revelador é a relação dos moradores com o território. Quase metade da população disse fazer atividades culturais no próprio bairro.

Museus e teatro: potencial de crescimento

No acesso a museus, Vitória aparece alinhada à média nacional: 26% dos moradores visitaram esses espaços no último ano. O dado revela margem de crescimento, já que 29% disseram ter interesse em frequentar, embora não tenham ido ainda. Mais da metade dos entrevistados já foi ao Palácio Anchieta, ao Museu Vale e ao Teatro Sesc Glória.

Um dado interessante é sobre a quantidade de pessoas que não acessa atividades culturais como o teatro, por exemplo. A média geral é que 74% dos entrevistados não frequentou esse tipo de espaço durante o período, número que aumenta significativamente quando consideramos a população das classes C e D.

Aplicando o filtro em relação à religião, os evangélicos estão abaixo da média nacional em todas as categorias de acesso cultural. Ou seja, mesmo dentro desse recorte religioso, o consumo cultural na capital capixaba é menor do que o registrado em outras cidades brasileiras.

Festas juninas superam o carnaval

Em linha com o que acontece em grande parte do país, as festas juninas são mais frequentadas que o carnaval em Vitória. Enquanto a maioria dos entrevistados participaram de festas juninas, apenas 18% foram a blocos de carnaval e 16% a desfiles oficiais.

Outro dado relevante é a força das festas religiosas, sendo a Festa da Penha considerado o evento mais importante de todos de Vitória.

A pesquisa também mapeou preferências musicais. O estilo musical preferido dos vitorienses é o sertanejo, seguido do gospel. A MPB (27%), o pagode (23%) e o rock (20%) completam o top 5.

Metodologia

A pesquisa de campo foi realizada pelo Datafolha, entre fevereiro e maio de 2024, em pontos de fluxo populacional das 27 capitais. Em cada cidade, foram entrevistadas entre 40 e 300 pessoas por local, totalizando 19.500 entrevistas.

