Festa junina supera carnaval na preferência dos moradores de Vitória, diz pesquisa

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 17:15
Vitória se destaca como uma das capitais mais conectadas com a cultura no Brasil. Dados inéditos da pesquisa Cultura nas Capitais, divulgada nesta quarta-feira (10) no Palácio Anchieta, mostram que a cidade lidera o ranking nacional em duas frentes: é a capital com maior acesso a bibliotecas (35%) e a concertos de música erudita (14%), índices bem acima da média nacional, que é de 25% e 8%, respectivamente.
A pesquisa também revela que, na capital capixaba, as festas juninas conseguem atrair mais público do que o próprio carnaval. O levantamento, considerado o maior já realizado sobre hábitos culturais no Brasil, ouviu 19,5 mil pessoas nas 27 capitais brasileiras. Em Vitória, foram 600 entrevistados, de todas as regiões da cidade.
A capital capixaba aparece acima da média nacional em 10 das 14 atividades culturais avaliadas. A pesquisa considerou a participação em pelo menos uma atividade no período de 12 meses antes da entrevista.
Além do destaque em bibliotecas e concertos, Vitória figura entre as primeiras em visitas a locais históricos (56%), ficando atrás apenas de Florianópolis, e em shows de música (47%), também só superada pela capital catarinense.
Na dança, Vitória aparece praticamente empatada com Manaus: 31% dos moradores já participaram de espetáculos, contra 32% na capital amazonense. Já em saraus e batalhas de poesia, o índice de 16% deixa a capital capixaba novamente entre os melhores resultados, só atrás de Florianópolis.
Outro dado chama atenção: Vitória é a cidade onde menos pessoas nunca foram a um concerto. Enquanto a média nacional de moradores que nunca tiveram essa experiência chega a 72%, na capital capixaba o índice cai para 55%.
Segundo João Leiva, diretor da pesquisa, a escolaridade é um dos fatores que explicam os bons resultados:
Outro aspecto revelador é a relação dos moradores com o território. Quase metade da população disse fazer atividades culturais no próprio bairro.
No acesso a museus, Vitória aparece alinhada à média nacional: 26% dos moradores visitaram esses espaços no último ano. O dado revela margem de crescimento, já que 29% disseram ter interesse em frequentar, embora não tenham ido ainda. Mais da metade dos entrevistados já foi ao Palácio Anchieta, ao Museu Vale e ao Teatro Sesc Glória.
Um dado interessante é sobre a quantidade de pessoas que não acessa atividades culturais como o teatro, por exemplo. A média geral é que 74% dos entrevistados não frequentou esse tipo de espaço durante o período, número que aumenta significativamente quando consideramos a população das classes C e D.
Aplicando o filtro em relação à religião, os evangélicos estão abaixo da média nacional em todas as categorias de acesso cultural. Ou seja, mesmo dentro desse recorte religioso, o consumo cultural na capital capixaba é menor do que o registrado em outras cidades brasileiras.
Em linha com o que acontece em grande parte do país, as festas juninas são mais frequentadas que o carnaval em Vitória. Enquanto a maioria dos entrevistados participaram de festas juninas, apenas 18% foram a blocos de carnaval e 16% a desfiles oficiais.
Outro dado relevante é a força das festas religiosas, sendo a Festa da Penha considerado o evento mais importante de todos de Vitória.
A pesquisa também mapeou preferências musicais. O estilo musical preferido dos vitorienses é o sertanejo, seguido do gospel. A MPB (27%), o pagode (23%) e o rock (20%) completam o top 5.
A pesquisa de campo foi realizada pelo Datafolha, entre fevereiro e maio de 2024, em pontos de fluxo populacional das 27 capitais. Em cada cidade, foram entrevistadas entre 40 e 300 pessoas por local, totalizando 19.500 entrevistas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta