13 de setembro

Dia da Cachaça: veja 4 lugares do ES para provar drinques com a bebida

Receitas com cupuaçu, coco queimado e capim-santo estão entre as opções selecionadas pelo HZ em bares e restaurantes capixabas

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 06:00

Rabo de Galo: drinque com cachaça é um clássico nacional, assim como a caipirinha Crédito: Vitor Jubini

Bebida destilada 100% brasileira que deriva exclusivamente da cana-de-açúcar, a cachaça é considerada um símbolo nacional, e desde 2009 tem uma data que celebra sua existência: 13 de setembro - na ocasião, um festival em São Roque do Canaã vai preparar a maior caipirinha do Espírito Santo.

No embalo das comemorações deste sábado, HZ sugere 10 drinques criados por bartenders capixabas com a bebida combinada a ingredientes dos mais diversos. Entre os mais utilizados por eles estão frutas amazônicas, como cupuaçu e açaí, e especiarias brasileiras, como cumaru. Confira as dicas abaixo.



10 drinques com cachaça para conhecer no ES

1 Patrimônio brasileiro Ingredientes brasileiros são protagonistas tanto no cardápio como na carta de bebidas do restaurante Kairū , em Vila Velha. Patrimônio nacional, a cachaça brilha em diversas receitas do bar, clássicas ou autorais - estas com a assinatura dos bartenders Emanuel Dantas, Pedro Lôro e Bruna Rosa. Uma delas se chama Cupuaçu Punch e contém cachaça Santa Terezinha Origens, cupuaçu, limão, bitter de cacau e telha de chocolate (R$ 55). Refrescante, o drinque Abacaxi & Cumaru leva cachaça da casa, abacaxi, limão siciliano e especiarias como cumaru, considerado a baunilha brasileira (R$ 45). Outro destaque é a releitura Rabo de Galo Cocadinha, feita com cachaça envelhecida em carvalho, coco queimado, vermute tinto, Cynar e bitter de cacau (R$ 56). Horários: de terça a sábado, das 19h às 23h; domingo, das 12h às 15h. Rua Antônio Ataíde, 531, Prainha. Instagram: @kairurest. FOTO: Vitor Jubini



2 Referência capixaba Lugar de referência em Vitória quando o assunto é cachaça, o Entreposto Santa Terezinha funciona desde 2009 no Hortomercado. A loja e espaço de degustação conta atualmente com 60 rótulos produzidos pelo alambique capixaba Santa Terezinha, sob o comando do mestre cachaceiro Adwalter Menegatti . Fazem parte da carta de drinques, os clássicos Macunaíma (cachaça branca, Fernet, xarope de açúcar e suco de limão) e Rabo de Galo (cachaça branca, vermute tinto e aperitivo de alcachofra), ambos a R$ 35. Outra pedida é o autoral D.O.C. (Denominação de Origem Capixaba), criado pelo barman Rodrigo Perdigão com cachaça envelhecida em carvalho americano, Cynar 70 e Licor 43 (R$ 40). Nas noites de segunda-feira, o local vira ponto de encontro de bartenders de restaurantes da Grande Vitória. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Praia do Suá, Vitória. Instagram: @cachacasantaterezinha. FOTO: Vitor Jubini



3 Influência nordestina No Mandacaru, conhecido pela culinária de forte influência nordestina, a cachaça ocupa lugar de destaque na carta de drinques. Além das caipirinhas de sabores variados, com destaque para a de caju (R$ 32), o point investe em combinações como a Meu Aconchego, preparada com cachaça prata, açaí, limão e açúcar (R$ 30), e a Melado do Cangaço, caipirinha cremosa feita com leite condensado e cachaça prata (R$ 26). Na seção de doses, figuram rótulos de diversos estados do país, como Paraíba, Pará e Bahia, além das cachaças da casa, produzidas em parceria com a loja Cachaçoteca, situada na Prainha. Vila Velha: Av. Luciano das Neves, 134, Centro/Prainha. Vitória: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1.301, Jardim da Penha. Instagram: @mandacarugastrobar. FOTO: Julia Faé

4 Refrescância autoral Aberto há poucos meses em Vitória, o Eugênio Cozinha e Bar serve apenas pratos para dividir e traz em destaque na carta de bebidas, assinada pelo barman e consultor Rick Astley, uma receita autoral refrescante à base de cachaça. A bebida é capixaba, produzida em Linhares pelo alambique Princesa Isabel, e vem como base do Bem Vindo, combinada a ingredientes como mate, mel, limão e capim-santo (R$ 35). Horários: de quarta a sexta, das 18h às 23h; sábado, das 19h às 23h. Almoço aos sábados e domingos, das 12h30 às 16h. Rua Madeira de Freitas, esquina com Eugênio Netto, Praia do Canto. Instagram: @eugeniocozinhaebar. FOTO: Vitor Jubini

Este vídeo pode te interessar