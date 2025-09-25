Tradição

Memórias à Mesa: quando a cozinha pomerana vira patrimônio vivo em Domingos Martins

Receitas pomeranas ganharam câmera, legenda e destino de arquivo afetivo em novo projeto

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:30

A tradição pomerana foi eternizada em novo projeto Crédito: Flaviano Schinaider

Guardadas em cadernos antigos, ditas de memória e passadas “de boca em boca”, receitas pomeranas ganharam câmera, legenda e destino de arquivo afetivo no projeto “Memórias à Mesa”, do publicitário Flaviano Schinaider, morador de Domingos Martins.

Segundo Flaviano, esse projeto transformou lembranças de infância em um registro audiovisual feito pelas próprias famílias. Tudo isso sem apresentador e narração, apenas as vozes de quem sabe fazer.

O ponto de partida veio da professora Lilia Jonat Stein, figura ativa em Melgaço, em Domingos Martins, e autora de uma série de livros infantis em pomerano.

"Como militante na preservação das causas pomeranas há mais de 20 anos, trabalhando diretamente na preservação da língua pomerana com formação de professores e produção de materiais educativos em vários municípios do ES e MG. Senti a falta de um material áudio visual que retratasse com autenticidade saberes e fazeres do povo pomerano com originalidade", conta Lilia.

O brote é uma das receitas tradicionais Crédito: Flaviano Schinaider

Descendente de pomeranos, ele teve ajuda da mãe, que fala a língua, para traduzir o material “na hora”. Além dela, o capixaba contou com a articulação da organização da Festa Pomerana de Melgaço, e do noivo, Tarcísio Merlot (baiano, parceiro de filmagem e edição).

Juntos, eles visitaram seis pessoas que abriram suas cozinhas e compartilharam modos de fazer que atravessam gerações. “Sempre vi essas receitas desde criança. Não pensei duas vezes: era hora de perpetuar”, diz.

O projeto levou três meses entre captação e pós, com a etapa de tradução como maior desafio: o pomerano é uma língua de forte oralidade, com pouca padronização escrita. E aqui, quem conta são os pomeranos.

A simplicidade e ao mesmo tempo riqueza da gastronomia típica pomerana Crédito: Flaviano Schinaider

Memórias à Mesa preserva técnica, vocabulário e modo de vida. Para Lilia, o projeto não é só para preservar a cultura pomerana no Espírito Santo, mas também para fortalecer laços comunitários, identidade e memória afetiva.

"Ao registrar receitas e modos de preparo, o projeto eterniza saberes que muitas vezes são transmitidos apenas verbalmente, de geração em geração e por isso correm o risco de se perderem com o passar dos tempos. Considero o produto final do projeto um ótimo recurso didático para as aulas de Língua Pomerana", afirma.

As receitas são ensinadas em pomerano, com tradução para seis línguas, sendo um gesto que leva a cultura de Domingos Martins “do fogão à lenha para o mundo” sem intermediários. “É o projeto mais importante da minha vida”, resume Flaviano.

Memórias à Mesa registra tradição pomerana em vídeos emocionantes Crédito: Flaviano Schinaider

Confira as receitas registradas (pomerano → português)

Biskuit → biscoito pomerano

→ biscoito pomerano Aigengemåktwurst → linguiça caseira (em algumas casas, defumada)

→ linguiça caseira (em algumas casas, defumada) Ranjekrüur mit sirup → doce de melado com laranja

→ doce de melado com laranja Käseschmier → ricota artesanal

→ ricota artesanal Stroiselbrood → pão de farofa

→ pão de farofa Mijlchebrood → brote de milho

Além delas, aparecem variações locais — como o brote de banana — que revelam a criatividade de cada família.

