Boden Club, clube capixaba de cafés por assinatura, é vendido

Café na xícara. Procura pelo produto vem crescendo no mundo Crédito: Shutterstock

A Boden Club, clube de assinatura especializado na venda de cafés especiais de Espírito Santo e Minas Gerais, foi comprada pela Tegrus. São duas empresas capixabas com alto investimento em tecnologia e inovação. Fundada em 2021, a Boden é um dos principais clubes de cafés do país, com clientes em 25 estados do Brasil e mantendo negócios com mais de 30 produtores de café de Minas e Espírito Santo. Os valores envolvidos não foram divulgados.

"Vimos na Boden uma empresa com grande potencial de crescimento e uma marca já consolidada no mercado. Nosso objetivo é usar a expertise da Tegrus em marketing digital e growth (conjunto de estratégias para alavancar o crescimento) para impulsionar ainda mais a presença da Boden no mercado", afirma Felipe Lomeu, CEO da Tegrus. "Queremos levar a Boden a novos patamares, aproveitando as alavancas de crescimento que já identificamos no mercado de cafés especiais e expandindo para novas frentes de atuação que ofereçam experiências diferenciadas aos clientes".

A Tegrus fez seu primeiro investimento na Boden em 2022, adquirindo 15% da empresa. Agora, é proprietária de 90% (os outros 10% são do HugB, hub de inovação do Grupo Buaiz). O fundador da Boden, Matheus Barcelos, resolveu sair da empresa para tocar um outro negócio, a BuzzMates, especializada em marketing de influência.