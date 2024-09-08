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Negócios

Boden Club, clube capixaba de cafés por assinatura, é vendido

Fundado em 2021, a Boden já é uma das principais marcas do segmento, com clientes espalhador por 25 estados do Brasil

Públicado em 

08 set 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Café na xícara.
Café na xícara. Procura pelo produto vem crescendo no mundo Crédito: Shutterstock
A Boden Club, clube de assinatura especializado na venda de cafés especiais de Espírito Santo e Minas Gerais, foi comprada pela Tegrus. São duas empresas capixabas com alto investimento em tecnologia e inovação. Fundada em 2021, a Boden é um dos principais clubes de cafés do país, com clientes em 25 estados do Brasil e mantendo negócios com mais de 30 produtores de café de Minas e Espírito Santo. Os valores envolvidos não foram divulgados.

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"Vimos na Boden uma empresa com grande potencial de crescimento e uma marca já consolidada no mercado. Nosso objetivo é usar a expertise da Tegrus em marketing digital e growth (conjunto de estratégias para alavancar o crescimento) para impulsionar ainda mais a presença da Boden no mercado", afirma Felipe Lomeu, CEO da Tegrus. "Queremos levar a Boden a novos patamares, aproveitando as alavancas de crescimento que já identificamos no mercado de cafés especiais e expandindo para novas frentes de atuação que ofereçam experiências diferenciadas aos clientes".
A Tegrus fez seu primeiro investimento na Boden em 2022, adquirindo 15% da empresa. Agora, é proprietária de 90% (os outros 10% são do HugB, hub de inovação do Grupo Buaiz). O fundador da Boden, Matheus Barcelos, resolveu sair da empresa para tocar um outro negócio, a BuzzMates, especializada em marketing de influência.
Com a aquisição majoritária, a Tegrus quer expandir as operações da Boden, não apenas fortalecendo o clube de assinaturas, mas também ampliando para novas áreas: eventos e vendendo café também para empresas (B2B).

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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