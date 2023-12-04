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Expansão

Após quase quebrar, capixaba Café Caramello mira o exterior

Fabricante, instalada na Serra, de massa de café já está em praticamente todo o Brasil e agora negocia para começar a produzir em países como Rússia e Estados Unidos

Públicado em 

04 dez 2023 às 17:45
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Linha de produção do Café Caramello
Linha de produção do Café Caramello Crédito: Divulgação/Café Caramello
A Café Caramello, fabricante capixaba de creme de café, quase quebrou durante a pandemia. O modelo de negócio da empresa era centrado na venda e distribuição do produto em eventos. Com a chegada do coronavírus, os encontros cessaram e a Café Caramello quase fechou as portas. Diante do cenário, a sócia e fundadora, Cristina Pascoli resolveu sacudir o modelo, abrindo frentes importantes de parcerias e franquias. Hoje, são oito fábricas pelo país (Serra, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e duas em São Paulo), 200 distribuidores e, no primeiro semestre de 2024, o objetivo é abrir a primeira unidade fora do Brasil, muito provavelmente nos Estados Unidos.
Hoje, são produzidos 236 mil potes do produto por mês. Até 2028, a meta é ter mais oito fábricas no Brasil e 1,3 mil distribuidores. Uma consultoria foi contratada para ajudar a Café Caramello neste processo de expansão e internacionalização da marca. No exterior, já há conversas em andamento na Rússia, Portugal, Espanha, Suíça e, as mais avançadas, nos Estados Unidos (Washington, Orlando e Miami).
"Queremos assinar os primeiros contratos até abril de 2024, mas não é um processo fácil, a parte sanitária é uma barreira difícil de ser superada. Estamos avançando dentro do FDA (a Anvisa norte-americana), com o ok deles, a nossa entrada em outros países é facilitada. Queremos 30 fábricas no exterior em três anos. O café vem ganhando mercado no mundo todo, o cenário é muito positivo para produtos como o nosso", disse Cristina Pascoli. Para sustentar a expansão, a empresa abriu uma rodada de captação de recursos.
A estrutura do negócio é a seguinte: a matriz, na Serra, produz uma massa seca com a receita do café, que é segredo industrial, para beneficiamento nas outras fábricas, que adicionam água à massa, envasam, rotulam e vendem os cremes de café para os distribuidores que, por sua vez, revendem para o consumidor final e pontos de venda espalhados pelo país.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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