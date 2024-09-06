Incorporadora lança condomínio/hotel de R$ 145 milhões em Pedra Azul

"A Atrio, por meio da Livá, fará toda a administração do condomínio, que, além das casas, terá uma ampla área de entretenimento. Entre as atribuições estará a gestão das unidades que estiverem à disposição da hotelaria. O proprietário do imóvel será remunerado por isso. É o mesmo conceito do Mudrah, empreendimento que fica na Rota dos Ipês (Domingos Martins) que estamos concluindo", explicou Cecília Zon, diretora da Invite.