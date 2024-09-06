Incorporadora lança condomínio/hotel de R$ 145 milhões em Pedra Azul

A capixaba Invite Incorporadora vai lançar
, em outubro, um empreendimento na região de Pedra Azul, que será, ao mesmo tempo, um condomínio de casas e um hotel. A gosto do freguês. Serão 115 unidades a serem vendidas normalmente. Quando o proprietário não estiver, poderá colocar o imóvel à disposição para ser usado por um terceiro, tudo administrado pela Livá, da Atrio Hoteis, maior franqueada da Accor no Brasil. O valor geral de vendas do empreendimento é de R$ 145 milhões.
"A Atrio, por meio da Livá, fará toda a administração do condomínio, que, além das casas, terá uma ampla área de entretenimento. Entre as atribuições estará a gestão das unidades que estiverem à disposição da hotelaria. O proprietário do imóvel será remunerado por isso. É o mesmo conceito do Mudrah, empreendimento que fica na Rota dos Ipês (Domingos Martins) que estamos concluindo", explicou Cecília Zon, diretora da Invite.
Batizado de Vive Le Vin, o empreendimento ficará em uma área de 105 mil m², na Rota dos Orgânicos. Serão 10,8 mil m² de área construída. As 115 unidades (entre 56 m² e 137 m²) serão divididas por 19 blocos. Os preços variam de R$ 840 mil a R$ 2,3 milhões. A primeira fase será lançada agora e a segunda no inverno de 2025.