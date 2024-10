Dívida pública e suas consequências no PIB: reforma administrativa é urgente

O crescimento da dívida pública brasileira nos últimos anos tem gerado preocupação entre economistas e líderes do setor produtivo. Para mitigar os impactos negativos desse endividamento no Produto Interno Bruto (PIB) do país, nós, do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, alinhados com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), acreditamos que é urgente a busca por soluções estruturais, que incluem a reforma administrativa.