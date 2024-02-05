Serviço público: os riscos de uma reforma administrativa

O ano político começou a partir do evento do dia 8 de janeiro , quando houve a celebração da resistência democrática contra a tentativa de insurreição golpista da extrema direita brasileira. O evento em questão buscou reafirmar valores democráticos em um país que possui uma das maiores concentrações de riquezas no topo. Ausências políticas em Brasília foram destacadas pela imprensa, como a do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira (PP-AL).

De acordo com a imprensa, o tema da reforma administrativa retornou ao palco da agenda política em 2024. O texto do governo anterior, expresso pela PEC 32/2020, é defendido pelo deputado federal Arthur Lira (PP-AL), e é percebido como de interesse dos empresários brasileiros.

Para o Ministério da Fazenda, conforme foi relatado pela imprensa, a proposta fortalece os militares e os altos cargos e penaliza o servidor comum. Militares das Forças Armadas, entre outras “carreiras típicas” de Estado, foram excluídos da proposta em questão.

Em artigo de opinião publicado no jornal digital GGN, no dia 23 de janeiro de 2024, escrito em parceria com o pesquisador Luiz Henrique Faria, argumentamos que o reformismo regressivo brasileiro, desde 2016, buscou blindar as carreiras típicas de Estado que interpretem leis, processem, julguem e que tenham a capacidade de reprimir movimentos sociais a partir do uso da força física.

Guardadas as devidas proporções e distâncias históricas, esse foi o caminho chileno sob a ditadura do general Pinochet e que teve como consequência o agravamento da pobreza e das desigualdades sociais naquele país.

Citamos então a Nota Técnica 45, de autoria de Alessandro Casalecchi, da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado Federal, cujo título é “Aspectos fiscais da Estratégia Nacional de Defesa”. A nota técnica discute o custo fiscal de chegarmos a ter 2% do PIB aplicados em defesa nacional. Para o Brasil, as despesas de pessoal somaram 74% das despesas do Ministério da Defesa em 2019, destoando para cima do quadro geral nesses gastos em relação aos países pertencentes à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Em síntese, o Brasil, na comparação com os países que integram a Otan, estava na segunda posição entre as nações que, proporcionalmente, mais gastam com salários e pensões para militares.

Dados públicos do Portal da Transparência revelam um quadro merecedor de um forte ajuste em termos de redução de gastos com pessoal nas Forças Armadas, além do necessário estabelecimento do teto para os supersalários das carreiras jurídicas.

Qual é a razão do silêncio do liberalismo regressivo brasileiro quanto aos elevados gastos com pessoal das “carreiras típicas” de Estado? Um país maravilhoso para poucos? Ainda segundo a matéria da Folha, “as Forças Armadas gastaram quatro vezes mais com o pagamento de pensão militar (R$ 25,7 bilhões) do que com investimentos”. Estado de bem-estar para poucos e de mal-estar para muitos? Elio Gaspari, em sua coluna na Folha, em 28 de janeiro, citou que as carreiras jurídicas custam 1,6% do PIB, pois “os penduricalhos têm seu preço”.

A Nota Técnica 69, de 19 de maio de 2021, da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal, trouxe algumas análises relevantes sobre a PEC 32/2020. O documento apresentou os impactos fiscais identificados. Segundo consta no documento, “o primeiro impacto fiscal que vislumbramos com a aprovação da PEC 32/2020 é o aumento da corrupção na administração pública”. São citadas a eliminação das restrições atualmente existentes à ocupação de cargos em comissão e funções de confiança, além de novas possibilidades para os contratos de gestão.

O documento abordou ainda a captura do Estado por interesses privados, que, no entender da nota técnica, será facilitada pela aprovação da PEC 32/2020. A ampliação da contratação de pessoal sem concurso público é citada. Como é de conhecimento público, o clientelismo e o patrimonialismo são velhas práticas políticas no Brasil para garantir as governabilidades e a permanência de grupos políticos no poder. Segundo a nota técnica, “a PEC 32/2020, assim, permitirá um nível inédito de aparelhamento”.

Congresso Nacional e o Palácio do Planalto Crédito: Ricardo Stuckert

A proposta de limitação do instituto da estabilidade no cargo público também é outro fator que fragiliza o serviço público. Ela impactará na fragilização e na redução da resistência da burocracia profissional em se opor a ordens que visem a satisfação de interesses privados de grupos políticos e econômicos.

O piso da estimativa da nota técnica é que a aprovação da PEC 32/2020 poderá gerar um dano anual aos cofres públicos da ordem de R$ 115 bilhões pela captura do Estado por interesses privados. Destaca-se no documento que “o risco central é a desestruturação dos órgãos públicos, que se tornariam muito mais vulneráveis à interferência política, pois sua força de trabalho poderia ser em grande parte substituída a cada ciclo eleitoral”.

Como síntese, a nota técnica apontou que “estimamos que a PEC 32/2020, de forma agregada, deverá piorar a situação fiscal da União, seja por aumento de despesas ou por redução de receitas”. Há também a perspectiva de efeitos que aumentam as despesas dos governos subnacionais no documento.